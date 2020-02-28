HONOR Magic Earbuds ile gürültüyü engelleyin

Dünyanın lider teknoloji şirketlerinden HONOR, yeni kablosuz kulaklık modeli Magic Earbuds’ı duyurdu. Yeni kulaklık özellikle çevresel gürültüyü engelleyebilen aktif gürültü engellememe özelliğiyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR’un, Barcelona’da gerçekleşen basın konferansında dünyaya tanıttığı yeni teknoloji ürünlerinden biri de kablosuz kulaklık HONOR Magic Earbuds oldu. Yeni kablosuz kulaklık özellikle spor yapanları ve günün karmaşasından kendisini soyutlamak isteyenleri hedefliyor.

Her kulağa uygun

Yeni HONOR Magic Earbuds, özel tasarımı ve farklı boyutlardaki kulak uçlarının uyumu sayesinde kulağınıza tam oturuyor. Üzerinde dokunmatik akıllı kontroller de barındıran kablosuz kulaklık, akıllı bir şekilde kulağa takıldığını ya da çıkarıldığını da anlayabiliyor. Bu sayede çıkarıldığında çalan müziği de durdurarak pilden tasarruf sağlıyor.

Kristal netliğinde, gürültüden arınmış ses

HONOR Magic Earbuds kablosuz kulaklık, 2300Y platformunu baz alan gürültü engelleme özelliği sayesinde ortalamada 24dB’e kadar çevresel gürültüyü engelleyebiliyor. Üçlü bir mikrofon sistemi de kullanan Magic Earbuds, telefon görüşmeleri sırasında sesinizi ön plana çıkarıp, çevresel gürültüyü düşürerek daha net konuşmalar yapmanızı mümkün kılıyor. 10 mm’lik sürücüler barındıran kulaklık, güçlü baslar sunarak en sevdiğiniz şarkıları keyifle dinlemenizi sağlıyor.

Uzun süreli kullanım

Özel kutusu ile sunulan HONOR Magic Earbuds, kutusu sayesinde şarjını katlıyor. Kutudan çıkarıldığında kesintisiz şekilde 3 saatlik telefonla görüşme ve 3,5 saatlik müzik çalabilen kablosuz kulaklık, sadece kutusu ile şarj edildiğinde ise toplamda 12 saat boyunca telefon görüşmesi sağlıyor ve 13 saat boyunca müzik oynatabiliyor. USB Tip-C girişi sayesinde şarj edilebilen kutu, toplamda 410mAh’lik batarya barındırıyor. Bu sayede yaklaşık 1,5 saatlik sürede tamamen şarj edilebiliyor.

Bluetooth 5.0 destekleyen HONOR Magic Earbuds, A2DP 1.3, HFP 1.6 ve AVRCP 1.5 protokollerini destekliyor. Bununla birlikte EMUI 10.0 ile kullanıldığında, otomatik şekilde algılanabiliyor ve hızlı şekilde HONOR akıllı telefonlarla da eşleşebiliyor.