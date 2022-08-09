Honor, yeni ürünlerini IFA 2022’de tanıtacak

Küresel akıllı cihaz üreticisi HONOR, yeni model duyurularına hazırlanıyor. Açıklanan son verilere göre akıllı telefon toptan satış geliri yıllık bazda yüzde 291 artış gösteren HONOR, duyuracağı bu yeni modeller ile global pazarlarda daha sağlam bir şekilde ilerleyecek.

Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenecek IFA 2022 fuarına katılan HONOR, açılış sunumlarından birisine de imza atacak. Bu sunumda yeni telefon modellerinin yanı sıra HONOR ekosisteminde yer alan kulaklık, laptop ve tablet gibi birçok yeni ürün için duyurulara da yer verilecek.

IFA 2022’de yapılacak olan HONOR lansmanı, 2 Eylül Cuma Türkiye Saati ile 18:00’da başlayacak. Ayrıca HONOR, globalde büyük başarı yakalayan akıllı telefonu HONOR 70’i önümüzdeki Ekim ayında Türkiye’de satışa çıkarmayı planlıyor.

2022 yılının ilk çeyreğinde, HONOR’un küresel toptan ortalama satış fiyatı da en yüksek yıllık büyüme oranını ulaşarak yüzde 70’e seviyesine yükseldi.