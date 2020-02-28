HONOR’dan dizüstü bilgisayarını kategorisine iddialı giriş: MagicBook

Dünyanın lider teknoloji şirketlerinden HONOR, ilk kez PC kategorisinde bir ürün duyurusu yaptı. Yeni HONOR MagicBook, 14 ve 15 inç’lik modelleriyle şık ve hafif bir kasada yüksek performans sunuyor.

HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR’un, dün akşam İspanya’dan canlı yayınla tüm dünyaya tanıttığı yeni ürünleri arasında bir ilk de vardı. HONOR ürün gamında daha önce bulunmayan dizüstü bilgisayar kategorisindeki ilk ürünü MagicBook 14 ve MagicBook 15 tüm özellikleriyle teknoloji tutkunlarına tanıtıldı.

Hem şık, hem hafif

14 ve 15,6 inçlik boyutlarıyla kullanıcıların karşısına çıkan HONOR MagicBook serisi dizüstü bilgisayarlar, özellikle şık tasarımı ve hafifliği ile ön plana çıkıyor. Sırasıyla 1.38kg ve 1.53 kg ağırlığa sahip olan laptoplar, %84 ve %87’lik ekran-kasa oranıyla da göz dolduruyor. Laptop aynı zamanda 180 derece açılabilme özelliğiyle menteşelerde yaşanabilecek kırılmaların da önüne geçiyor. Kenarında HONOR markasını vurgulayan mavi şeritle birlikte Mistik Gümüş ve Uzay Grisi renk seçenekleriyle kullanıcılarla buluşmaya hazırlanan HONOR MagicBook birçok güçlü özelliği de bünyesinde barındırıyor.

Sağlam kompakt gövde ve yüksek performans

Özellikle çoklu çekirdek performansıyla aynı anda birden fazla işin yapılmasını mümkün kılan Ryzen 5 3500U Mobil işlemciden gücünü alan HONOR MagicBook serisi, grafik işlemleri için de başarılı performans sunan Radeon Vega 8 grafik işlem ünitesini barındırıyor. 8GB’lık çift kanal belleğe sahip olan dizüstü bilgisayarlar, 256GB/512GB’lık PCIe NVME SSD depolamaya sahip olarak sunuluyor.

Gizlilik ve kolaylık bir arada

HONOR MagicBook serisi, parmak izi sensörlü güç tuşu ve pop-up web kamerasıyla da diğer dizüstü bilgisayarlardan ayrı bir yerde konumlanıyor. Güç tuşu üzerinde yer alan parmak izi sensörü, işletim sisteminin anında açılabilmesini sağlayarak, kullanımda hızlılık ve kolaylık sağlıyor. Kamera tuşunun altında gizli şekilde bulunan web kamerası ise, istendiği takdirde kasanın içinden ortaya çıkarak, kullanılmadığı süre zarfında gizliliğinizi korumaya yardımcı oluyor. Magic-Link 2.0 yazılımı sayesinde de desteklenen HONOR akıllı telefonları da laptop üzerinden kontrol etmek mümkün.

10 saate kadar pil ömrü

Özellikle taşınabilirlik anlamında hafifliğiyle ön plana çıkan HONOR MagicBook, 10 saate kadar sunulan pil ömrüyle de kullanıcı dostu olacak. Yeni nesil Tip-C güç adaptörü ile kullanılabilen MagicBook serisi, 65W’lık şarj adaptörü sayesinde 30 dakika içerisinde %53’lük şarj oranına ulaşabiliyor. Tam şarjda ise 10 saate kadar 1080p’lik bir video dosyası oynatabilmesiyle de uzun yolculukların vazgeçilmezi haline geliyor.