HUAWEI, yeni MateBook X Pro’yu Barselona’da tanıttı

Huawei, üstün teknolojik özelliklere sahip yeni dizüstü bilgisayarı Huawei Matebook X Pro’yu Barselona’da gerçekleştirdiği lansmanda tanıttı. Yeni amiral gemisi Ultra FullView dizüstü bilgisayar mobil zekayı ve bağlanılabilirliği yeniden tanımlarken, tüketicilere de eşsiz bir deneyim sunuyor.

Huawei, ilk FullView dizüstü bilgisayarı Huawei MateBook X Pro’yu 2018 yılında tanıtmıştı. Böylece, taşınabilirliği, birinci sınıf bir FullView ekranı, üstün performansı ve akıllı bağlantı özelliklerini bir araya getiren ilk Huawei MateBook X Pro, minimum çerçeve dizüstü bilgisayarların çağını da müjdelemişti.

Huawei, yeni güncellemelerle özelliklerini çağının ötesine taşıyan Huawei MateBook X Pro’yu da bugün Barselona’da gerçekleştirdiği lansmanla duyurdu.

Huawei PC ve Tablet Ürün Bölümü Başkanı Wang Yinfeng ürün hakkında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Ultra ince bir amiral gemisi dizüstü bilgisayarı olan yeni Huawei MateBook X Pro, Huawei’nin benzersiz tasarım anlayışını ve mükemmel işçiliğini gözler önüne seriyor. Bu arada, dokunmatik özellikli Ultra FullView ekran, güç tüketimi, performans ve tüm senaryo bağlantılarındaki atılımlar tüketicilerin her zaman, her yerde üretken kalmalarını sağlıyor. Birinci sınıf estetik, yenilikçi teknoloji ve zeka MateBook X Pro Serisi’nin DNA’sında yer alıyor ve en son tanıttığımız MateBook X Pro bu mirası örneklendiriyor. Şimdiye kadarki en güçlü, portatif, akıllı ve çok amaçlı cihazımızı tüketicilere sunmaktan heyecan duyuyoruz.”

Nefes kesen Ultra FullView deneyimi

Huawei MateBook X Pro, yüksek kaliteli bir yaşam sürdüren kullanıcıların yanı sıra profesyonel içerik oluşturucular için de üretildi. Yeni Huawei MateBook X Pro, dış cepheye pürüzsüz bir his veren birinci sınıf CNC ile işlenmiş metalik bir gövdeye sahip. Huawei MateBook X Pro, Mystic Silver, Space Grey renklerine ek olarak Emerald Green renk seçeneğiyle de geliyor. Huawei’nin en yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayarı son derece portatif; sadece 14,6 mm kalınlığında ve 1,33 kg ağırlığında olup, hareketliliğe ve üretkenliğe değer veren her profesyonel için mükemmel bir cihaz.

Lider endüstriyel tasarım özelliklerinden yararlanan Huawei, Ultra FullView ekranı yarattı. Her tarafta ince çerçevelerle Ultra FullView ekran, Huawei MateBook X Pro’da etkileyici bir yüzde 91 ekran / gövde oranı elde ediyor. Huawei, üretkenlik ve içerik oluşturma için çok daha uygun olan geleneksel bir 3: 2 en boy oranını cesurca benimsiyor.

Zengin renkler ve 3K çözünürlük, içeriği canlandırmaya yardımcı olarak, her zamankinden daha sürükleyici bir eğlence deneyimi sunuyor. Ayrıca, kullanıcılara cihazlarıyla arayüz oluşturmak için yeni ve daha sezgisel bir yol sağlayan 10 noktalı çoklu dokunma ve parmak hareketleri ekran görüntüsü özelliğini destekliyor.

Üstün performans ve maksimum verimlilik

Hafif ve taşınabilir yeni Huawei MateBook X Pro, 10.Nesil Intel Core i7-10510U ve i5-10210U ile ödünsüz bir performans sağlıyor. 2GB GDDR5 üzerinde çalışan NVIDIA GeForce MX250 ile donatılmış olan yeni Huawei MateBook X Pro, grafik ve video düzenlemeden oyun ve multimedya içerik tüketimine kadar her senaryoda sorunsuz bir deneyim sunuyor. En yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayar, aktif ve pasif modlar arasında dinamik olarak geçiş yapan akıllı bir soğutma sistemi barındırıyor. Ayrıca Huawei Shark Fin Fans 2.0 daha yüksek bir hava çıkışı üretmek için daha büyük kanatçıklara da sahip. Yeni Huawei MateBook X Pro, aynı zamanda, gerçek zamanlı sistem sıcaklığı izleme sağlayan akıllı bir filtreleme teknolojisine sahip ve dizüstü bilgisayara daha sessiz işlemler sağlayan pürüzsüz bir fan eğrisini de bünyesinde bulunduruyor.

Huawei MateBook X Pro, güçlü bir üretkenlik aracı olmanın yanı sıra, üstün bir ses deneyimi sunan dört hoparlöre sahip. Bu güçlü hoparlörlerle mobil eğlencenin tadını çıkarırken aksiyonun da tam ortasında olduğunuzu hissedebiliyorsunuz.

Ayrıca, Huawei MateBook X Pro büyük bir 56Wh pil içeriyor. Huawei’nin tescilli güç tasarrufu modlarıyla birlikte kullanıcılar, herhangi bir güç kablosundan bağımsız olarak uzun soluklu bir pil ömrünün tadını çıkarabiliyor.

Huawei MateBook X Pro, bir dizi şarj çıkışı ile kullanılabilen 65 W Tip C taşınabilir adaptörle birlikte geliyor. Dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek için güç adaptörünü kullanmanın yanı sıra, bazı telefonlar için Huawei SuperCharge’ı da destekliyor.

Huawei MateBook X Pro, dünyanın en hızlı Wi-Fi’ını destekleyen dizüstü bilgisayar olma özelliğine de sahip, bu da daha iyi sinyal alımı ve her zamankinden daha istikrarlı bağlantıya olanak tanıyor. En yeni amiral gemisi MateBook’daki Bluetooth 5.0, daha geniş sinyal kapsama alanı ve daha güçlü yayın özellikleriyle daha hızlı veri iletim hızlarına sahip. Bu, yeni dizüstü bilgisayarın daha kararlı sinyallerle daha uzun bir mesafeden bağlanabileceği anlamına geliyor.

Tüm senaryo akıllı bağlantılar: Huawei Share

Çoklu Ekran Uyumu (Multi-screen Collaboration), yalnızca dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında dosya aktarımını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında sorunsuz bir iş birliği yapılmasını da sağlıyor. MateBook X Pro, üçlü işleme yeteneği ve MateBook’un temel sistem yeteneklerini geliştirerek, Huawei, Windows ve Android sistemlerinin arasındaki engelleri ortadan kaldırdı ve sorunsuz bir şekilde bağlanmanın tam potansiyelini gerçekleştirdi. Aynı zamanda, klavye, kamera, mikrofon ve fare gibi dizüstü bilgisayar aksesuarları artık akıllı telefonunuzun çevre birimleri olarak kullanılabiliyor ve daha rahat bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

Akıllı cihaz yeniliğinde öncü olan Huawei, en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için teknolojik uzmanlığını Huawei MateBook X Pro’ya uyguluyor. Parmak İzi Güç Düğmesi ve gömme kamera gibi sektördeki ilk teknolojiler kullanışlı, benzersiz bir deneyim sunuyor.

Huawei, dizüstü bilgisayar pazarına tüm senaryo deneyimlerini sunmaya devam ediyor. Huawei, kullanıcı deneyimini daha da artırmak için amiral gemisi ürünlerini karakterize eden işçilik, yenilik ve akıllı teknolojileri PC ürünlerine entegre etmeye devam edecek.