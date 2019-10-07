HUGO BOSS’un İzmir’deki Üretim Tesisi 20. Yılını Kutluyor

Dijitalleşme (dijital ikiz), otomasyon ve yapay zekâ uygulamaları konusunda özellikle insanın teknolojiyle entegrasyonuna, insanların işlerin kolaylaştırılmasına odaklanan süreçler geliştiren HUGO BOSS Grubu, İzmir’deki üretim tesisisinde 20. Yılını kutluyor.

Yaklaşık 4000 çalışanı, yıllık ortalama 900 bin takım elbise, 2 milyon gömlek ve 550 bin parça kadın giyim üretimiyle HUGO BOSS Tekstil Sanayi, HUGO BOSS Grubu’nun dünyadaki en büyük üretim tesisi konumunda.

HUGO BOSS’un Akıllı Yapay Zekâ Yönetimi (SAIL) projesi, 2018 yılında dünyanın önde gelen büyük veri ve yapay zekâ kurumlarından IDC’nin üretim teknolojileri kategorisinde birincilik ödülünü aldı. Sanal gerçeklik uygulamalarını içeren ve operatör eğitim süreçlerinin etkinliğini arttırıp kolaylaştıran Virtual Dojo projesi ise eğitim ve gelişim alanında iki uluslararası ödül kazandı.

Endüstri 4.0 danışmanlığının deneyimli start-up’ı: HUGO BOSS Solutions

HUGO BOSS Solutions, hem tekstil hem de tekstil-dışı sektörlerden, yerli ve yabancı birçok üreticiye danışmanlık veriyor. Ağustos ayında, yaklaşık 45 milyar dolarlık büyüklüğüyle Global Fortune 500 içinde bulunan Hindistan merkezli Aditya Birla Grubu’nun tekstil şirketi olan Madura ile danışmanlık anlaşması imzalayan firma için Doğu Avrupa, GüneyDoğu Asya, Kuzey Afrika ve Türkiye HUGO BOSS Solutions için en önemli pazarlar olarak öne çıkıyor.

HUGO BOSS Solutions’un danışmanlık hizmeti kapsamında üretim sistemleri mühendisliği, dijital dönüşüm, yalın üretim, kalite ve güvence sistemleri, organizasyonel gelişim, saha yöneticileri gelişimi ve liderlik gelişimi gibi konu başlıkları bulunuyor. HUGO BOSS Solutions, yüksek beceri gerektiren üretim merkezi sayesinde rakiplerinden farkını ortaya koyuyor.

HUGO BOSS Solutions Yöneticisi Döndü Ünal Haktar HUGO BOSS Solutions girişiminin gelişimi ve Türkiye için önemi hakkında şu sözleri kullandı:” Türkiye tekstil üretiminde hem tarihsel bir mirasa hem de küresel ölçekte önemli bir bilgi birikimine sahip. Bu durum tüm dünya tarafından biliniyor ve itibar görüyor. Günümüz moda anlayışına yön veren HUGO BOSS gibi birçok marka da ürünlerinin önemli bir kısmını uzun yıllardır Türkiye’de üretiyor. Bu bağlamda Türkiye merkezli olarak HUGO BOSS Solutions gibi bir girişime başlamanın birçok avantajı var.

Türkiye’de hazır giyim alanında birçok büyük üretici bulunuyor. Tüm bu üreticiler günümüzde iş yapış şekillerimizi giderek karmaşıklaştıran, verimlilik ve kalite hedeflerimizi ulaşılması daha zor kılan ve giderek daha da bireyselleşen tüketici tercihleriyle baş etmek zorunda. Üstelik eskiye oranla çok daha sabırsız bir tüketici profiliyle karşı karşıyayız. Hazır giyim sektörü bugün, eskiden binlerce adet ürettiği siparişlerin yerine çift basamaklı sipariş adetleriyle çalışmaya başladı. Aynı ölçekte kitlesel bir üretim ve karlılık, yalın bir organizasyon, doğru mühendislik teknikleri ve iyi bir teknoloji altyapısı gerektiriyor. Bu alanda HUGO BOSS Tekstil Sanayi’nde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar HUGO BOSS Solutions için çok değerli bir deneyim oldu ve hâlâ da olmaya devam ediyor. Orayı hem laboratuvarımız hem de danışmanlık hizmetimiz için gerçekçi bir pazarlama aracı olarak görmek mümkün.

Öte yandan şunu da belirtmek gerekir ki tekstil sektörü Türkiye için gerek istihdam gerekse ihracat hacmi bakımından çok önemli. Bu sektörde yıllardır kader birliği yaptığımız Türk üreticilerin, rekabetçiliklerini koruyarak dünyanın önde gelen markalarıyla işbirliklerinin sürmesinin Türkiye için önemli bir değer olduğunun farkındayız. Bu da bizim motivasyon kaynağımız oluyor.”

“Öncelik insan ve Endüstri 4.0 uygulamaları arasındaki iş birliği”

Haktar, IT ve Insan Kaynakları ekibinin yapay zekaya dayalı uygulamalara odaklandığını belirtiyor ve ekliyor: “ Akıllı Hata Tahminleme Sistemi olarak adlandırılan proje ile operatörlerin belirli bir model ve belirli bir operasyonda yapacakları muhtemel hatalar, dijital ikiz tarafından önden simüle edilebilir hale getiriliyor. Akıllı fabrika hedefine – özellikle de yaklaşık 4000 çalışanı olan bir hazır giyim fabrikasında – ulaşmak için, insan ve teknoloji arasındaki işbirliğine odaklanmak gerekiyor. Bu nedenle çalışanlarımızın gelişimi, dijitalleşme faaliyetleri kadar büyük önem taşıyor. Fabrikalarımızın iç yapısını hiyerarşinin ve rütbelerin gücünden çok, ortak iş yapma kültürünü hakim kılacak şekilde değiştirdik. Daha yatay bir yönetim için şirket hiyerarşisinden 2 kademe eksilttik. Yeni yapıda iş yerinde esnekliği ve karar alma mekanizmalarında katılımcılığı artırmak için “Mutlu Fabrika” stratejisini uyguluyoruz. Teknolojik gelişmelerle gelen iş yapış şekillerindeki kolaylık, üretim tesislerinde çalışanların motivasyonunu ve mutluluğunu da arttırdığı memnuniyet anketlerinde rahatlıkla gözlemleniyor.

Tüketici beklentilerinin standart ürünlerden daha kişiselleştirilmiş ürünlere kaydığı bir sektörde HUGO BOSS Tekstil Sanayi, hem her geçen gün büyüyen IT ekibi, hem de HUGO BOSS Solutions birimiyle akıllı fabrika dönüşümüne endüstrisinde küresel ölçekte öncülük yapıyor. Fabrikalarımız gelişmeye devam eden bilgi birikimini, zamanın ruhuna uygun olacak şekilde, tüm paydaşlarıyla paylaşmaya ve onlara katma değer yaratmaya da devam edecek. “

HUGO BOSS’un en büyük üretim tesisinin 20’nci yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirten HUGO BOSS İzmir Genel Müdürü Joachim Hensch, “Bu özel günü tüm çalışanlarımızla hep beraber kutlamak istedik, bu nedenle bir Pazartesi gününü sadece eğlenmeye ayırdık. Bunu hep beraber sonuna kadar hak ettik. Fabrikamız bu geçen süreçte sektörümüzde dünyada örnek gösterilen bir üretim tesisi haline geldi. Bu başarıda siz çalışanlarımızın katkısı kuşkusuz en önemli etken. Birlikte nice 20 yıllara” dedi.