IC İçtaş İnşaat’ın Vietnam’daki yeni projesi Long Thanh Havalimanı’nın temeli atıldı

Kuruluşundan bu yana yurt içi ve yurt dışında pek çok zorlu projeyi hayata geçiren ve dev işlere imza atan IC İçtaş İnşaat’ın 55 yıla yaklaşan tecrübesini Vietnam’a taşıdığı Long Thanh Uluslararası Havalimanı projesi için temel atma töreni Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh’in katılımıyla düzenlendi.

Vietnam’ın Ho Chi Minh Şehri’nin doğusunda kurulacak olan havalimanı, IC İçtaş İnşaat önderliğindeki VIETUR Konsorsiyumu tarafından hayata geçirilecek. Projenin 1,5 milyar dolarlık ilk fazını üstlenen konsorsiyum, terminal binası ve ekipman montajından oluşan ilk fazı 39 ay içerisinde tamamlayacak. İlk etapta 25 milyon yolcu ve 1,2 milyon ton kargo kapasitesine sahip olacak olan Long Thanh Uluslararası Havalimanı, tüm etapları devreye girdiğinde yılda 100 milyondan fazla yolcuya hizmet verecek. Long Thanh Uluslararası Havalimanı projesinde 10 binin üzerinde çalışanın görev alması bekleniyor.

“IC İÇTAŞ İNŞAAT OLARAK, TECRÜBEMİZİ DENİZ AŞIRI ÜLKELERE TAŞIYORUZ”

IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çeçen ile Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ve bakanlarının katıldığı temel atma töreninde, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Hanoi Büyükelçisi Haldun Tekneci, Vietnam Havalimanları şirketi başkanı, IC İçtaş İnşaat yöneticileri, projede yer alan Vietnamlı firmaların üst düzey yöneticileri ile yerel ve uluslararası basın temsilcileri hazır bulundu.

Temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bugüne kadar aralarında Suudi Arabistan’da ilk fazı bitirilen ve ikinci fazına başlanılan King Khalid Uluslararası Havalimanı’nın mühendislik ve yapım işleri de dâhil olmak üzere 12’yi aşkın havalimanı projesine imza atan IC İçtaş İnşaat’ın, Long Thanh Uluslararası Havalimanı Projesi ile yapım ve işletme konularındaki tecrübesini Uzakdoğu’ya taşıyacağını ifade eden IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çeçen, şunları söyledi: “Vietnam’ın Ho Chi Minh şehrinin doğusundaki Dong Nai eyaletinde kurulacak yeni havalimanı; bu kadim kenti yeniden eski transfer merkezi pozisyonuna taşıyacak ve Asya’nın cazibe merkezi haline getirecek. Bu projede yer almak bize uluslararası arenada sahip olduğumuz ciddi deneyim ve bilgiyi bir kez daha gösterme fırsatı sunuyor. İhalede birlikte yer aldığımız VIETUR konsorsiyumunun içinde kendi alanlarında lider Vietnamlı firmalar da bulunuyor. Long Thanh Uluslararası Havaalanı 5 ayrı faz halinde ihale edilecek. İlk fazın ihalesini kazanan konsorsiyumda biz, terminal binası yapım işini üstleneceğiz. Lokal ve uluslararası partnerlerimiz ile koordineli bir şekilde hareket ederek Long Thanh Havaalanını Uluslararası Projesi ilk fazını standartlara uygun bir şekilde 39 ay gibi bir sürede teslim edeceğiz. Ülkenin hızla büyüyen ekonomisi, bu havalimanı gibi büyük altyapı yatırımlarını zorunlu kılıyor. Vietnam Hükümeti’nin bu tür kilit projeleri tamamlama konusundaki kararlılığını takdir ediyoruz. Hazırlık sürecindeki adil yaklaşımı ve desteği için ayrıca Vietnam Havalimanları Kurumu’na (ACV) teşekkür ederiz. ACV’nin bu desteğinin, projenin başarısında kilit bir rol oynayacağına inanıyoruz.”

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERE DEĞER KATACAK BİR PROJE

Bu projenin Türkiye ve Vietnam’ın iş birliğini güçlendireceğini, iki ülke arasındaki ilişkilere değer katacağını ifade eden Çeçen, “Kuruluşumuzdan bu yana benimsediğimiz yenilikçi yaklaşım, mühendislik disiplini ve zorlu projelerdeki başarılı yönetsel kabiliyetimizle, altyapı projelerinde uluslararası arenada sahip olduğumuz ağırlığı artırmayı hedefliyoruz. Özellikle havalimanı yapım ve işletme konularındaki tecrübemizi, bu projeyle birlikte deniz aşırı ülkelere taşımanın heyecanını yaşıyoruz. İstanbul’un 8 bin km batısında yer alan New York’ta gerçekleştirdiğimiz Türkevi projesinin ardından İstanbul’un 8 bin km doğusunda yer alan ve adını ülkenin bağımsızlık mücadelesinde önderlik etmiş Ho Chi Minh’den alan şehrinde yeni bir proje gerçekleştirecek olmanın gururunu taşıyoruz” dedi.

VİETNAM’IN ANA HAVALİMANLARINDAN BİRİ HALİNE GELECEK

Vietnam Havalimanı Otoritesi’nin 2020-2025 planlarına göre, ülkedeki 23 havalimanının kapasitesi 173 milyon yolcuya çıkarılacak. Bu kapsamda, Long Thanh Havalimanı’nın ilk fazında yıllık 25 milyon yolcu ve 1,2 milyon ton kargo kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Havalimanının ülkenin 2050 vizyonu dâhilinde hızla gelişen ekonomisine hizmet edecek altyapıların tamamlanmasındaki en önemli yapı taşlarından biri olması planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak genişletmeler ile Long Than Havalimanı’nın ikinci fazla birlikte yıllık 50 milyon, son faz sonrasında ise yıllık 100 milyondan fazla yolcuya hizmet edecek kapasiteye ulaşması amaçlanıyor. Vietnam’ın simgelerinden olan “lotus çiçeğini” yansıtacak şekilde tasarlanan proje, tamamlandığında Vietnam’ın ana havalimanlarından biri haline gelecek.