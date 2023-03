İlkem Özar, Kaspersky’nin yeni Genel Müdürü Oldu!

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü olarak göreve başlayan Özar, şunları söyledi: “Kaspersky Türkiye pazarında güçlü bir performans sergiliyor. Şirket 2022 yılında B2B satışlarında %64 büyüme kaydetti. Türkiye Genel Müdürü olarak temel önceliklerim en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlayarak ve güçlü ve yetenekli bir ekosistem kurarak, Kaspersky’nin Türkiye’de önemli ölçüde gelişmesini sağlamak olacaktır. Bu amaçla bölgedeki teknik destek ve iş ortağı ağımızın yanı sıra mevcut iş ortaklarımızla iş birliklerimizi artırarak ve yenilerini ekleyerek güçlendireceğiz. Böylece Kaspersky’nin kanıtlanmış ve güvenilir siber güvenlik çözümlerini Türkiye’de kolayca erişilebilir hale getireceğiz. Kaspersky gibi dünyayı siber güvenli hale getirme konusunda ön saflarda yer alan birinci sınıf bir siber güvenlik şirketinin parçası olmaktan gurur duyuyorum.”

1998 yılından buyana bilişim sektöründe üst düzey yöneticilik yapan ve 2010 yılından bu yanana da siber güvenlik alanında çalışmalar yürüten İlkem Özar, KOBİ, orta ölçekli ve kurumsal segmentlerde köklü bir deneyime sahip. Özar, Kaspersky Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesine bağlı olarak çalışmalarını yürütecek.

Atamayla ilgili olarak Kaspersky Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Genel Müdürü Amir Kanaan ise görüşlerini şöyle paylaştı: “İlkem’in ekibe katılmasıyla uzmanlığının ve yerel pazarın ihtiyaçlarına dair derinlemesine anlayışının KOBİ ve kurumsal pazarlardaki gelişimimizi daha ileriye taşıyacağına, bizim için önemli bir pazar olan Türkiye’deki yeni girişimleri ve iş büyümesini teşvik edeceğine inanıyorum.”

Kaspersky , Türkiye Pazarındaki Konumunu Güçlendiriyor

Kaspersky, Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak Ar-Ge’ye de yatırım yapıyor ve siber güvenlik iş gücünü geliştiriyor. Ocak ayında Türkiye’den yeni bir güvenlik araştırmacısı şirketin Global Araştırma ve Analiz ekibine katıldı. Gelişmiş güvenlik uzmanları grubunun bir parçası olan Mert Değirmenci, özellikle Türkiye’deki siber tehdit ekosistemini ve ülkemize yönelik tehditleri izlemeye odaklanacak.

Kaspersky, son yıllarda ürün ekosistemini ve özellikle kurumsal güvenlik ürünleri portföyünü müşterilerine daha iyi koruma sağlamak için üstün tehdit zekasına dayalı çözümlerle genişletiyor. Şirket, kurumsal müşterilerine Kaspersky Endpoint Security for Business ve Kaspersky Industrial Cybersecurity gibi kapsamlı entegre çözümler, Kaspersky Endpoint Detection and Response ve Kaspersky Managed Detection and Response gibi özel çözümler ve tehdit istihbaratı hizmetleri sunuyor. Kaspersky ayrıca Siber Bağışıklık yaklaşımına dayalı çözümler sunarak dijital dönüşüme dair yeni bir yaklaşım geliştiriyor. Bu konsept, siber tehditler tarafından istismar edilmesi neredeyse imkansız olan ve kritik altyapıların koruması açısından son derece önemli potansiyel güvenlik açıklarının sayısını en aza indiren çözümler ortaya koymaya odaklanıyor.