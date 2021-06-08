iOS 15, bağlantıda kalmanın yeni yollarına ek olarak kullanıcıların aygıt içi akıllı teknolojilerle odaklanmalarına, keşfetmelerine ve daha fazlasını yapmalarına yardımcı olan güçlü özellikler sunuyor
Apple; dikkat dağınıklığını azaltan yeni Odak özellikleri, bilgi keşfetmeye yönelik gelişmiş aygıt içi akıllı teknolojiler ve FaceTime’da yapılan büyük güncellemelerin yanı sıra dünyayı keşfetmenin daha fazla yolunu sunan Harita, Hava Durumu ve Wallet güncellemelerinin ön tanıtımını yaptı
Daha Doğal FaceTime Görüşmeleri ve SharePlay ile Paylaşılan Deneyimler
Kullanıcılar şimdi arkadaşlarıyla FaceTime görüşmesi yaparken SharePlay ile deneyimlerini paylaşabiliyor; örneğin Apple Music’ten birlikte şarkı dinleyebiliyor, TV programlarını veya filmleri eşzamanlı olarak izleyebiliyor veya uygulamaları birlikte görüntülemek için ekranlarını paylaşabiliyorlar. SharePlay özelliği iPhone, iPad ve Mac’te çalışıyor ve paylaşılan oynatma denetimleri ile bir SharePlay oturumundaki herkes içeriği oynatabiliyor, duraklatabiliyor veya ileriye sarabiliyor. SharePlay özelliği Apple TV’ye bile uzanıyor. Böylece kullanıcılar FaceTime üzerinden birbirine bağlıyken programları veya filmleri büyük ekranda izleyebiliyor. Bu sırada SharePlay herkesin oynatma durumunu eşzamanlıyor. Disney+, ESPN+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+, Pluto TV, TikTok, Twitch ve diğer birçok içerik sağlayıcı SharePlay’i uygulamalarına entegre ederek bağlantı kurmanın yepyeni yollarını yaratıyor.
FaceTime görüşmeleri Apple aygıtlarının ötesine de geçebiliyor. iPhone, iPad veya Mac’te bir bağlantı oluşturup Mesajlar, Takvim, Mail veya üçüncü taraf uygulamalarıyla paylaşma imkanı sayesinde, Android veya Windows aygıtlarındaki web tarayıcısı üzerinden FaceTime görüşmesine katılmak herkes için mümkün oluyor.3 Web üzerinden yapılan FaceTime görüşmeleri uçtan uca şifrelenmeye devam ettiği için gizlilikten de ödün verilmiyor.
Odaklanma Araçları
Yepyeni Bir Bildirimler Deneyimi
Aygıt İçi Akıllı Teknolojiler Live Text, Gelişmiş Spotlight Arama ve Pek Çok Diğer Özelliğe Güç Veriyor
Yeniden Tasarlanan Tarayıcı Deneyimi ile Safari
Apple Harita Uygulamasıyla Dünyayı Keşfedin
iPhone veya CarPlay kullanarak gezinirken Harita uygulaması yeni yol ayrıntılarıyla üç boyutlu bir şehirde araba kullanma deneyimi sunuyor. Böylece kullanıcılar dönüş şeritleri, refüjler, bisiklet yolları ve yaya kaldırımları gibi önemli ayrıntıları daha iyi görüp anlayabiliyor.4 Toplu taşıma kullanan yolcular, yakındaki durakları daha kolay bulabiliyor ve favori hatlarını iğneleyebiliyor. Harita uygulaması seçilen toplu taşıma rotasını otomatik olarak takip ederek kullanıcılara inme zamanının yaklaştığını bildiriyor. Ayrıca yolcular Apple Watch üzerinden de yolu takip edebiliyorlar. iOS 15 ile kullanıcılar iPhone’u sadece dik tutarak Harita’nın konumu son derece doğru bir şekilde oluşturup artırılmış gerçeklikte ayrıntılı yürüme rotaları sunmasını sağlayabiliyor.
Yeni Anahtarlar ve Eyalet Kimlikleri Apple Wallet’a Geliyor
Yeni Gizlilik Özellikleri
Yeniden Tasarlanan Hava Durumu ve Notlar Uygulamaları
Diğer Özellikler
- Siri’ye, AirPods’ta kullanıcıların sadece sorarak ekranlarında ne olduğunu ve daha fazlasını öğrenebilecekleri Bildirimleri Seslendir özelliği ekleniyor.
- Sizinle Paylaşılan özelliği, sistem genelinde çalışarak Mesajlar’daki yazışmalarda paylaşılan makaleleri, müzikleri, TV programlarını, fotoğrafları ve daha fazlasını buluyor ve bunları Fotoğraflar, Safari, Apple News, Müzik, Podcast’ler veya Apple TV uygulamasında pratik bir şekilde açarak bilgilere bağlam içinde hızla erişmeyi kolaylaştırıyor.
- iCloud+, kullanıcıların iCloud’da sevdikleri tüm özellikleri E-postamı Gizle özelliği, genişletilmiş HomeKit Güvenli Video desteği, yeni bir inovatif internet gizlilik servisi ve iCloud Private Relay (Gizli Aktarma) gibi yeni premium özelliklerle hiçbir ek ücret olmadan bir araya getiriyor.9 Mevcut iCloud aboneleri bu sonbaharda otomatik olarak iCloud+ aboneliğine yükseltilecek. Tüm iCloud+ tarifeleri, aynı Aile İçi Paylaşım grubundaki kişilerle paylaşılabilecek. Böylece iCloud+ servisiyle birlikte sunulan yeni özelliklerden, depolama alanından ve zenginleştirilmiş deneyimden herkes yararlanabilecek.
- Sağlık uygulaması, yeni paylaşım sekmesiyle kullanıcının sağlık verilerini ailesi, bakıcılar veya bakım ekipleriyle paylaşabilmesini sağlıyor. Trendler, kişisel sağlık ölçümlerindeki anlamlı değişimlere odaklanmanın bir yolunu sunuyor ve yeni bir ölçüm olan Yürüme Dengesi, kullanıcılara düşme risklerini proaktif olarak yönetme imkanı veriyor.
- HomeKit aksesuar üreticileri şimdi ürünlerinde “Hey Siri” özelliğini etkinleştirerek müşterilerinin üçüncü taraf aygıtlarından Siri’yle konuşup yanıt alabilmelerine imkan tanıyor. “Hey Siri” özelliğine sahip aksesuarlar, istekleri HomePod veya HomePod mini aracılığıyla iletecek ve Kişisel İstekler, İnterkom, sayaç ve alarm gibi özellikleri destekleyecek. Bugünden itibaren, akıllı ev aleti üreticileri Siri’yi aksesuarlarına entegre etmek için Apple ile çalışmaya başlayabilecek.
- Bul uygulaması, kapatılmış veya silinmiş bir aygıtı bulmaya yardımcı olacak yeni becerilerin yanı sıra konumlarını paylaşan aile ve arkadaşlar için canlı konum yayını özelliğini de sunuyor. Ayrılma Uyarıları, kullanıcıyı AirTag’ini, Apple aygıtını veya Bul ağı aksesuarını bilinmeyen bir konumda unuttuğu zaman bilgilendiriyor ve Bul ağı şimdi AirPods Pro ile AirPods Max’i de destekliyor. Yeni bir Bul araç takımı ise doğrudan Ana Ekran’da hızlı bir bakış sunuyor.
- Çeviri özelliğine, farklı diller arasında yapılan konuşmaların daha doğal bir şekilde devam etmesini sağlayan yeni Canlı Çeviri özelliği ekleniyor. Sistem genelinde kullanılabilen çeviri özelliği, kullanıcıların iPhone’un herhangi bir yerindeki metinleri çevirebilmesini sağlıyor.
- Apple TV uygulaması, sinema gecelerine yönelik yeni “Hepiniz İçin” başlıklı sırada, seçili kişilerin veya tüm ev halkının ilgi alanlarına uygun TV programları ve filmlerden oluşan bir koleksiyon sergiliyor.
- Yeni iPhone kurulumu, iPhone kullanmaya başlamayı her zamankinden daha sorunsuz hale getiriyor. Mevcut iPhone kullanıcıları, bir iCloud abonelikleri olmasa bile, verilerini geçici olarak iCloud’da yedekleyip yeni iPhone’larına kolayca aktarabiliyorlar. iPhone’a ilk kez geçiş yapan kullanıcılar ise geliştirilmiş “iOS’e Taşı” deneyimi ile fotoğraf albümlerini, dosyalarını, klasörlerini ve Erişilebilirlik ayarlarını kolayca iPhone’larına aktarabiliyor. Böylece iPhone ilk andan itibaren kişisel bir deneyim sunuyor.
- Erişilebilirlik, iPhone genelinde daha da geniş bir kapsama kavuşuyor. VoiceOver için sunulan yeni özellikler, kullanıcıların görsellerdeki kişiler, metinler, tablo verileri ve diğer nesneler hakkında daha da fazla ayrıntıyı keşfedebilmelerini sağlıyor. Nöro-çeşitliliğe destek olmak amacıyla sunulan yeni arka plan sesleri dikkat dağınıklığını azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, işitme engeli veya işitme bozukluğu olan kişiler için Made for iPhone yakında yeni çift yönlü işitme cihazlarını da destekliyor. Sound Actions özelliği, Anahtarla Denetim’i ağızdan çıkan seslerle çalışacak şekilde kişiselleştirme imkanı sunuyor ve kullanıcılar artık ekran ve metin boyutunu her uygulama için tek tek özelleştirebiliyor. Apple ayrıca, Kulaklık Kolaylıkları özelliğine içe aktarılmış odyogram (işitme testinin sonuçlarını gösteren grafikler) algılama desteği de ekliyor.