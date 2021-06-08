iOS 15, bağlantıda kalmanın yeni yollarına ek olarak kullanıcıların aygıt içi akıllı teknolojilerle odaklanmalarına, keşfetmelerine ve daha fazlasını yapmalarına yardımcı olan güçlü özellikler sunuyor

Teknolog08 Haziran 2021
3 8 dakika okuma süresi

Apple; dikkat dağınıklığını azaltan yeni Odak özellikleri, bilgi keşfetmeye yönelik gelişmiş aygıt içi akıllı teknolojiler ve FaceTime’da yapılan büyük güncellemelerin yanı sıra dünyayı keşfetmenin daha fazla yolunu sunan Harita, Hava Durumu ve Wallet güncellemelerinin ön tanıtımını yaptı

 Apple bugün, iPhone deneyimini zenginleştiren güçlü özelliklerle büyük bir güncelleme içeren iOS 15’i duyurdu. iOS 15, FaceTime görüşmelerini daha doğal hale getiriyor. Yeni sürüm, SharePlay özelliği ile paylaşılan deneyimler sunuyor, bildirimleri yönetmenin yeni yolları ile kullanıcıların odaklanıp anı yaşamalarına yardımcı oluyor ve bilgilere hızla erişim sağlamak için aramaya ve fotoğraflara daha akıllı özellikler kazandırıyor. Apple Harita uygulaması, dünyayı keşfetmenin yepyeni yollarını sunuyor. Hava Durumu ise tam ekran haritalar ve verileri gösteren daha görsel grafiklerle yeniden tasarlandı. Wallet, ev anahtarları ve kimlik kartları için destek sunarken yeni sekme çubuğu ve Sekme Grupları sayesinde Safari ile internette gezinmek daha da kolay hale geliyor. iOS 15 ayrıca Siri, Mail ve sistem çapındaki daha fazla yerde sunduğu yeni gizlilik denetimleri ile kullanıcı bilgilerini daha da iyi koruyor.
“iPhone, birçok müşterimiz için vazgeçilmez bir aygıt haline geldi ve bu yıl günlük yaşamlarımızı zenginleştirmek için daha da fazla yol sunuyoruz.” diyen Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi sözlerini şöyle sürdürdü: “iOS 15, kullanıcıların deneyimlerini gerçek zamanlı olarak paylaşırken bağlantıda kalmalarına yardımcı oluyor, dikkat dağınıklığını azaltarak odaklanmalarına destek olan yeni araçlar sağlıyor ve akıllı teknolojilerden yararlanarak fotoğraflar deneyimini zenginleştiriyor. Harita uygulamasındaki büyük güncellemeler ise, dünyayı keşfetmenin yepyeni yollarını sunuyor. Müşterilerimizin bu yenilikleri deneyimlemesi için sabırsızlanıyoruz.”

Daha Doğal FaceTime Görüşmeleri ve SharePlay ile Paylaşılan Deneyimler

FaceTime, müşterilerin en değer verdikleri kişilerle kolayca bağlantı kurmalarına yardımcı oluyor ve iOS 15 sayesinde, arkadaşlar ve aileyle daha doğal bir şekilde sohbet etmek mümkün hale geliyor. Uzamsal Ses özelliği sayesinde, FaceTime görüşmelerindeki sesler konuşan kişinin ekranda durduğu taraftan geliyormuş gibi duyuluyor ve yeni mikrofon modları kullanıcının sesini arka plan gürültüsünden ayırıyor. iPhone’da çekilen göz alıcı portre fotoğraflarından alınan ilhamla, Portre modu şimdi FaceTime’da da kullanılabiliyor. Görüntülü görüşmeler için özel olarak tasarlanan Portre modu sayesinde kullanıcılar arka planlarını flulaştırarak kendilerini görüntünün odak noktasına yerleştirebiliyor. Grup FaceTime özelliği kullanılırken katılımcılar yeni ızgara görüntüsü ile herkesi aynı anda görebiliyor.
Kamera uygulamasındaki göz alıcı Portre modu şimdi FaceTime’daki görüntülü görüşmeler için optimize edildi.

Kullanıcılar şimdi arkadaşlarıyla FaceTime görüşmesi yaparken SharePlay ile deneyimlerini paylaşabiliyor; örneğin Apple Music’ten birlikte şarkı dinleyebiliyor, TV programlarını veya filmleri eşzamanlı olarak izleyebiliyor veya uygulamaları birlikte görüntülemek için ekranlarını paylaşabiliyorlar. SharePlay özelliği iPhone, iPad ve Mac’te çalışıyor ve paylaşılan oynatma denetimleri ile bir SharePlay oturumundaki herkes içeriği oynatabiliyor, duraklatabiliyor veya ileriye sarabiliyor. SharePlay özelliği Apple TV’ye bile uzanıyor. Böylece kullanıcılar FaceTime üzerinden birbirine bağlıyken programları veya filmleri büyük ekranda izleyebiliyor. Bu sırada SharePlay herkesin oynatma durumunu eşzamanlıyor. Disney+, ESPN+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+, Pluto TV, TikTok, Twitch ve diğer birçok içerik sağlayıcı SharePlay’i uygulamalarına entegre ederek bağlantı kurmanın yepyeni yollarını yaratıyor.

FaceTime görüşmeleri Apple aygıtlarının ötesine de geçebiliyor. iPhone, iPad veya Mac’te bir bağlantı oluşturup Mesajlar, Takvim, Mail veya üçüncü taraf uygulamalarıyla paylaşma imkanı sayesinde, Android veya Windows aygıtlarındaki web tarayıcısı üzerinden FaceTime görüşmesine katılmak herkes için mümkün oluyor.3 Web üzerinden yapılan FaceTime görüşmeleri uçtan uca şifrelenmeye devam ettiği için gizlilikten de ödün verilmiyor.

SharePlay ile, kullanıcılar şimdi arkadaşlarıyla FaceTime görüşmesi yaparken deneyimlerini paylaşabiliyor; örneğin Apple TV’de TV programlarını veya filmleri eşzamanlı olarak izleyebiliyor veya uygulamaları birlikte görüntülemek için ekranlarını paylaşabiliyorlar.

Odaklanma Araçları

iOS 15, kullanıcıların dikkat dağınıklığını azaltmalarına ve odaklanmalarına yardımcı olan güçlü araçlar sunuyor. Odak, bildirimleri ve uygulamaları kullanıcının nelere odaklanmak istediğine göre filtreleyen yeni bir özellik. Müşteriler, özel bir Odak oluşturup veya hangi kişilerin ve uygulamaların onlara bildirim gönderebileceğini belirlemek için aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanarak önerilmiş bir Odak seçip aygıtlarını anı yaşamalarına yardımcı olacak şekilde ayarlayabiliyorlar. Odak önerileri, iş saatleri veya yatmadan önce rahatlama zamanı gibi kullanıcının o anki bağlamına göre belirleniyor ve Odak bir Apple aygıtında ayarlandıktan sonra kullanıcının diğer Apple aygıtlarında da otomatik olarak uygulanıyor. Kullanıcılar, sadece ilgili uygulamaları görüntülemek veya dikkat dağınıklığını azaltmak için uygulamaları ve araç takımlarını kullanarak odak anlarına uygun Ana Ekran sayfaları da oluşturabiliyorlar. Bir kullanıcının oluşturduğu Odak gelen bildirimleri engelliyorsa, kullanıcının o anda müsait olmadığını yansıtacak şekilde bu durum Mesajlar’da otomatik olarak diğerlerine gösteriliyor.
Odak, kullanıcıların özel bir Odak veya İş ya da Uyku gibi önerilen bir Odak kullanarak bildirimleri filtreleyip dikkat dağınıklığını azaltmalarına yardımcı oluyor.
iPhone 12 Pro’da kişisel bir Odak ayarı gösteriliyor.
Odak, kullanıcıların özel bir Odak veya İş ya da Uyku gibi önerilen bir Odak kullanarak bildirimleri filtreleyip dikkat dağınıklığını azaltmalarına yardımcı oluyor.

Yepyeni Bir Bildirimler Deneyimi

Yeniden tasarlanan Bildirimler, kişilere fotoğraf ekleme seçeneği ve uygulamaları tanımayı kolaylaştıran daha büyük simgeler sunuyor. Dikkat dağınıklığını azaltmak için, yeni bir bildirim özeti acil olmayan bildirimleri bir araya toplayarak sabah veya akşam gibi daha uygun bir zamanda gösteriyor. Aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanan bildirimler, kullanıcının uygulamalarla etkileşimlerine göre en alakalı bildirimleri en üstte gösteren bir öncelik sırasına göre düzenleniyor. Acil mesajlar hemen iletiliyor. Bu sayede önemli iletiler özet kısmına gönderilmemiş oluyor. Ayrıca herhangi bir uygulamayı veya yazışmayı bir saatliğine ya da gün boyunca geçici olarak sessize almak da çok kolay hale geliyor.
Bildirimler, uygulamaları tanımayı kolaylaştırmak için daha büyük simgeler ve yeni bir bildirim özeti içeriyor.

Aygıt İçi Akıllı Teknolojiler Live Text, Gelişmiş Spotlight Arama ve Pek Çok Diğer Özelliğe Güç Veriyor

Live Text özelliği, aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanarak bir fotoğraftaki metinleri algılıyor ve kullanıcıların bu metinler üzerinde işlem yapabilmesini sağlıyor. Örneğin, kullanıcı el yazısıyla yazılmış bir yemek tarifinin fotoğrafını arayıp bulabiliyor veya bir mağaza vitrinindeki telefon numarasını çekerek telefon etme seçeneğini kullanabiliyor. Apple Neural Engine’in gücü sayesinde Kamera uygulaması da bir kafede sergilenen Wi-Fi parolası gibi metinleri anında algılayıp kopyalayabiliyor. Görsel Araştır özelliği ile, kullanıcılar dünyanın dört bir yanındaki popüler sanat eserleri ve simge yapılar, evcil hayvan türleri, doğada bulunan bitki ve çiçekler hakkında daha fazla bilgi edinebiliyor, hatta kitapları bile bulabiliyorlar.
Spotlight şimdi akıllı teknolojilerden yararlanarak fotoğrafları konuma, kişilere, ortamlara veya nesnelere göre arayabiliyor ve Live Text özelliğinden yararlanarak fotoğraflardaki metinleri ve el yazılarını bulabiliyor. Spotlight şimdi web’de görüntü arama özelliğine sahip ve oyuncular, müzisyenler, TV programları ve filmler için zenginleştirilmiş yepyeni sonuçlar sunuyor. Kişiler için sunulan gelişmiş sonuçlarda son sohbetler, paylaşılan fotoğraflar ve hatta varsa kişinin Bul aracılığıyla paylaştığı konumu gösteriliyor.
Fotoğraflar uygulaması bugüne dek Anılar özelliğine yapılan en büyük güncelleme, yepyeni bir görünüm, etkileşimli arayüz ve anılara hayat veren kişiselleştirilmiş şarkı önerileri için aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanan Apple Music entegrasyonu ile yenileniyor.
Live Text özelliği, aygıt içi akıllı teknolojileri kullanarak metinleri tespit edebiliyor ve fotoğraflar deneyimini zenginleştiriyor.

Yeniden Tasarlanan Tarayıcı Deneyimi ile Safari

Safari, denetimlere tek elle ulaşmayı kolaylaştıran ve içerikleri merkezine alan yeni bir tasarıma sahip. Kompakt ve hafif olan yeni sekme çubuğu, kullanıcıların sekmeler arasında geçiş yapabilmeleri için ekranın alt kısmında havada duruyor. Sekme Grupları, kullanıcıların sekmeleri kolayca kaydedip diledikleri zaman iPhone, iPad veya Mac’ten bu sekmelere erişebilmelerini sağlıyor. Özelleştirilebilir başlangıç sayfası ve iOS’te web uzantıları gibi yeni özellikler ile Safari daha da kişisel ve güçlü bir hale geliyor.

Apple Harita Uygulamasıyla Dünyayı Keşfedin

Apple dünyanın en iyi haritasını geliştirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyor ve iOS 15, gezinmenin ve keşfetmenin yepyeni yollarıyla Harita uygulamasını daha da ileriye taşıyor. Kullanıcılar şehirlerdeki mahalleleri, ticari bölgeleri, yükseklik ayrıntılarını ve binaları çok daha zengin detaylarla görebilecek, yeni yol renk ve etiketlerinin, özel olarak tasarlanmış simge yapıların ve ay ışığıyla parlayan yeni gece modunun keyfini çıkarabilecekler. Bu özellikler, Harita uygulaması aracılığıyla dünyayı görmenin yepyeni bir yolunu sunuyor.
Yepyeni şehirde gezinme ve keşif deneyimi Apple Harita uygulamasına daha gerçekçi ve rengarenk ayrıntılar kazandırıyor.

iPhone veya CarPlay kullanarak gezinirken Harita uygulaması yeni yol ayrıntılarıyla üç boyutlu bir şehirde araba kullanma deneyimi sunuyor. Böylece kullanıcılar dönüş şeritleri, refüjler, bisiklet yolları ve yaya kaldırımları gibi önemli ayrıntıları daha iyi görüp anlayabiliyor.4 Toplu taşıma kullanan yolcular, yakındaki durakları daha kolay bulabiliyor ve favori hatlarını iğneleyebiliyor. Harita uygulaması seçilen toplu taşıma rotasını otomatik olarak takip ederek kullanıcılara inme zamanının yaklaştığını bildiriyor. Ayrıca yolcular Apple Watch üzerinden de yolu takip edebiliyorlar. iOS 15 ile kullanıcılar iPhone’u sadece dik tutarak Harita’nın konumu son derece doğru bir şekilde oluşturup artırılmış gerçeklikte ayrıntılı yürüme rotaları sunmasını sağlayabiliyor.

Yeni Anahtarlar ve Eyalet Kimlikleri Apple Wallet’a Geliyor

Artık yeni anahtar türleri için de destek sunan Apple Wallet, her gün gidilen yerlere tek bir dokunuşla erişmeyi mümkün kılıyor. Apple geçtiğimiz yıl dijital araba anahtarları özelliğini kullanıma sunmuştu ve BMW de kullanıcıların tek dokunuşla kilit açmalarını sağlamak için kendi anahtarlarına bu özelliği ekleyen ilk otomobil şirketi olmuştu. Bu yıl, dijital araba anahtarları Ultra Geniş Bant desteği ile daha da iyi hale geliyor. Bu sayede, bir kullanıcı bu özelliği destekleyen aracının kilidini iPhone’unu cebinden veya çantasından çıkarmak zorunda kalmadan güvenli bir şekilde açabiliyor.5 iPhone, Wallet’ta saklanan anahtarlar aracılığıyla bir kullanıcının ev, ofis ve hatta otel odasının kilidini açmak için kullanılabiliyor.
Bu yılın ilerleyen günlerinde Amerika’nın bu özelliği destekleyen eyaletlerindeki kullanıcılar, sürücü ehliyetlerini veya eyalet kimlik kartlarını Wallet’a ekleyebilecekler. ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), müşterilerin Wallet’taki dijital kimlik kartlarını kullanabilecekleri ilk yer olmak için havalimanı güvenlik kontrol noktalarını bu özelliğe uygun hale getirmek için çalışıyor. Wallet’taki kimlik kartları şifreleniyor ve Apple Pay’i de gizli ve güvenli kılan donanım teknolojisi Secure Element’te güvenli bir şekilde saklanıyor.
Kimlik kartlarının yanı sıra otel odası ve ev anahtarları da her gün gidilen yerlerde basit bir dokunarak kilit açma deneyimi sunmak için Wallet’a geliyor.

 

Yeni Gizlilik Özellikleri

iOS 15, kullanıcı bilgilerini korumaya yardımcı olmak için daha da fazla gizlilik denetimi sunuyor. Aygıt içi konuşma algılama özelliği sayesinde Siri isteklerindeki sesler varsayılan olarak tamamen iPhone’da işleniyor7ve performans ciddi ölçüde artıyor. Mail Privacy Protection özelliği, göndericilerin bir mail’in açılıp açılmadığını öğrenmelerini önlüyor ve göndericilerin kullanıcının konumunu öğrenmesini veya IP adresine göre kullanıcının profilini oluşturmasını engellemek için IP adreslerini gizliyor. Uygulama Gizlilik Raporu, son yedi günde uygulamalara verilen konum, fotoğraflar, kamera, mikrofon ve kişilere erişim izninin nasıl kullanıldığına ve başka hangi alan adlarıyla iletişim kurulduğu hakkında genel bir özet sunuyor.
Uygulama Gizlilik Raporu, uygulamaların verilen erişim izinlerini nasıl kullandıkları hakkında daha fazla ayrıntı sunuyor.

 

Yeniden Tasarlanan Hava Durumu ve Notlar Uygulamaları

Hava Durumu uygulaması, hava durumu verilerini daha görsel grafiklerle gösteriyor, tam ekran haritalar ve çevresel koşullara göre değişen dinamik yerleşimler içeriyor. Göz alıcı bir şekilde yeniden tasarlanan animasyonlu arka planlar güneşin konumunu ve yağış miktarını daha doğru bir şekilde yansıtıyor ve bildirimler yağmur veya kar yağmaya başladığında ve durduğunda bilgi veriyor.
Notlar uygulaması, kullanıcı tarafından oluşturulan etiketlerle notları hızla kategorilere ayırmayı kolaylaştırıyor. Bahsetmeler özelliği ise paylaşılan notlardaki üyelerin önemli güncellemeler olduğunda birbirlerini haberdar edebilmesini sağlıyor. Yepyeni Etkinlik görünümü, paylaşılan bir notun yakın geçmişini gösteriyor.
Notlar uygulaması, kullanıcı tarafından oluşturulan etiketlerle notları ilgili içeriklere göre hızla kategorilere ayırmayı kolaylaştırıyor.

Diğer Özellikler

  • Siri’ye, AirPods’ta kullanıcıların sadece sorarak ekranlarında ne olduğunu ve daha fazlasını öğrenebilecekleri Bildirimleri Seslendir özelliği ekleniyor.
  • Sizinle Paylaşılan özelliği, sistem genelinde çalışarak Mesajlar’daki yazışmalarda paylaşılan makaleleri, müzikleri, TV programlarını, fotoğrafları ve daha fazlasını buluyor ve bunları Fotoğraflar, Safari, Apple News, Müzik, Podcast’ler veya Apple TV uygulamasında pratik bir şekilde açarak bilgilere bağlam içinde hızla erişmeyi kolaylaştırıyor.
  • iCloud+, kullanıcıların iCloud’da sevdikleri tüm özellikleri E-postamı Gizle özelliği, genişletilmiş HomeKit Güvenli Video desteği, yeni bir inovatif internet gizlilik servisi ve iCloud Private Relay (Gizli Aktarma) gibi yeni premium özelliklerle hiçbir ek ücret olmadan bir araya getiriyor.Mevcut iCloud aboneleri bu sonbaharda otomatik olarak iCloud+ aboneliğine yükseltilecek. Tüm iCloud+ tarifeleri, aynı Aile İçi Paylaşım grubundaki kişilerle paylaşılabilecek. Böylece iCloud+ servisiyle birlikte sunulan yeni özelliklerden, depolama alanından ve zenginleştirilmiş deneyimden herkes yararlanabilecek.
  • Sağlık uygulaması, yeni paylaşım sekmesiyle kullanıcının sağlık verilerini ailesi, bakıcılar veya bakım ekipleriyle paylaşabilmesini sağlıyor. Trendler, kişisel sağlık ölçümlerindeki anlamlı değişimlere odaklanmanın bir yolunu sunuyor ve yeni bir ölçüm olan Yürüme Dengesi, kullanıcılara düşme risklerini proaktif olarak yönetme imkanı veriyor.
  • HomeKit aksesuar üreticileri şimdi ürünlerinde “Hey Siri” özelliğini etkinleştirerek müşterilerinin üçüncü taraf aygıtlarından Siri’yle konuşup yanıt alabilmelerine imkan tanıyor. “Hey Siri” özelliğine sahip aksesuarlar, istekleri HomePod veya HomePod mini aracılığıyla iletecek ve Kişisel İstekler, İnterkom, sayaç ve alarm gibi özellikleri destekleyecek. Bugünden itibaren, akıllı ev aleti üreticileri Siri’yi aksesuarlarına entegre etmek için Apple ile çalışmaya başlayabilecek.
  • Bul uygulaması, kapatılmış veya silinmiş bir aygıtı bulmaya yardımcı olacak yeni becerilerin yanı sıra konumlarını paylaşan aile ve arkadaşlar için canlı konum yayını özelliğini de sunuyor. Ayrılma Uyarıları, kullanıcıyı AirTag’ini, Apple aygıtını veya Bul ağı aksesuarını bilinmeyen bir konumda unuttuğu zaman bilgilendiriyor ve Bul ağı şimdi AirPods Pro ile AirPods Max’i de destekliyor. Yeni bir Bul araç takımı ise doğrudan Ana Ekran’da hızlı bir bakış sunuyor.
  • Çeviri özelliğine, farklı diller arasında yapılan konuşmaların daha doğal bir şekilde devam etmesini sağlayan yeni Canlı Çeviri özelliği ekleniyor. Sistem genelinde kullanılabilen çeviri özelliği, kullanıcıların iPhone’un herhangi bir yerindeki metinleri çevirebilmesini sağlıyor.
  • Apple TV uygulaması, sinema gecelerine yönelik yeni “Hepiniz İçin” başlıklı sırada, seçili kişilerin veya tüm ev halkının ilgi alanlarına uygun TV programları ve filmlerden oluşan bir koleksiyon sergiliyor.
  • Yeni iPhone kurulumu, iPhone kullanmaya başlamayı her zamankinden daha sorunsuz hale getiriyor. Mevcut iPhone kullanıcıları, bir iCloud abonelikleri olmasa bile, verilerini geçici olarak iCloud’da yedekleyip yeni iPhone’larına kolayca aktarabiliyorlar. iPhone’a ilk kez geçiş yapan kullanıcılar ise geliştirilmiş “iOS’e Taşı” deneyimi ile fotoğraf albümlerini, dosyalarını, klasörlerini ve Erişilebilirlik ayarlarını kolayca iPhone’larına aktarabiliyor. Böylece iPhone ilk andan itibaren kişisel bir deneyim sunuyor.
  • Erişilebilirlik, iPhone genelinde daha da geniş bir kapsama kavuşuyor. VoiceOver için sunulan yeni özellikler, kullanıcıların görsellerdeki kişiler, metinler, tablo verileri ve diğer nesneler hakkında daha da fazla ayrıntıyı keşfedebilmelerini sağlıyor. Nöro-çeşitliliğe destek olmak amacıyla sunulan yeni arka plan sesleri dikkat dağınıklığını azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, işitme engeli veya işitme bozukluğu olan kişiler için Made for iPhone yakında yeni çift yönlü işitme cihazlarını da destekliyor. Sound Actions özelliği, Anahtarla Denetim’i ağızdan çıkan seslerle çalışacak şekilde kişiselleştirme imkanı sunuyor ve kullanıcılar artık ekran ve metin boyutunu her uygulama için tek tek özelleştirebiliyor. Apple ayrıca, Kulaklık Kolaylıkları özelliğine içe aktarılmış odyogram (işitme testinin sonuçlarını gösteren grafikler) algılama desteği de ekliyor.
Mesajlar’da kullanıcılarla paylaşılan müzikler şimdi Apple Music’teki Sizinle Paylaşılan adlı yeni sekmede gösteriliyor.

Bulunabilirlik

iOS 15’in geliştirici önizlemesi bugünden itibaren developer.apple.com adresinde Apple Developer Program üyelerine, halka açık beta sürümü ise gelecek ay beta.apple.com adresinde iOS kullanıcılarına sunulacak. Yeni yazılım özellikleri bu sonbaharda, iPhone 6s ve daha yeni modeller için ücretsiz yazılım güncellemesi olarak kullanıma sunulacak. Daha fazla bilgi için lütfen apple.com/tr/ios/ios-15-preview sayfasını ziyaret edin. Özellikler değiştirilebilir. Bazı özellikler her bölgede veya her dilde kullanılamayabilir.
Teknolog08 Haziran 2021
3 8 dakika okuma süresi
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