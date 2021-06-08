iOS 15, bağlantıda kalmanın yeni yollarına ek olarak kullanıcıların aygıt içi akıllı teknolojilerle odaklanmalarına, keşfetmelerine ve daha fazlasını yapmalarına yardımcı olan güçlü özellikler sunuyor

Apple; dikkat dağınıklığını azaltan yeni Odak özellikleri, bilgi keşfetmeye yönelik gelişmiş aygıt içi akıllı teknolojiler ve FaceTime’da yapılan büyük güncellemelerin yanı sıra dünyayı keşfetmenin daha fazla yolunu sunan Harita, Hava Durumu ve Wallet güncellemelerinin ön tanıtımını yaptı

Apple bugün, iPhone deneyimini zenginleştiren güçlü özelliklerle büyük bir güncelleme içeren iOS 15’i duyurdu. iOS 15, FaceTime görüşmelerini daha doğal hale getiriyor. Yeni sürüm, SharePlay özelliği ile paylaşılan deneyimler sunuyor, bildirimleri yönetmenin yeni yolları ile kullanıcıların odaklanıp anı yaşamalarına yardımcı oluyor ve bilgilere hızla erişim sağlamak için aramaya ve fotoğraflara daha akıllı özellikler kazandırıyor. Apple Harita uygulaması, dünyayı keşfetmenin yepyeni yollarını sunuyor. Hava Durumu ise tam ekran haritalar ve verileri gösteren daha görsel grafiklerle yeniden tasarlandı. Wallet, ev anahtarları ve kimlik kartları için destek sunarken yeni sekme çubuğu ve Sekme Grupları sayesinde Safari ile internette gezinmek daha da kolay hale geliyor. iOS 15 ayrıca Siri, Mail ve sistem çapındaki daha fazla yerde sunduğu yeni gizlilik denetimleri ile kullanıcı bilgilerini daha da iyi koruyor. “iPhone, birçok müşterimiz için vazgeçilmez bir aygıt haline geldi ve bu yıl günlük yaşamlarımızı zenginleştirmek için daha da fazla yol sunuyoruz.” diyen Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi sözlerini şöyle sürdürdü: “iOS 15, kullanıcıların deneyimlerini gerçek zamanlı olarak paylaşırken bağlantıda kalmalarına yardımcı oluyor, dikkat dağınıklığını azaltarak odaklanmalarına destek olan yeni araçlar sağlıyor ve akıllı teknolojilerden yararlanarak fotoğraflar deneyimini zenginleştiriyor. Harita uygulamasındaki büyük güncellemeler ise, dünyayı keşfetmenin yepyeni yollarını sunuyor. Müşterilerimizin bu yenilikleri deneyimlemesi için sabırsızlanıyoruz.” Daha Doğal FaceTime Görüşmeleri ve SharePlay ile Paylaşılan Deneyimler FaceTime, müşterilerin en değer verdikleri kişilerle kolayca bağlantı kurmalarına yardımcı oluyor ve iOS 15 sayesinde, arkadaşlar ve aileyle daha doğal bir şekilde sohbet etmek mümkün hale geliyor. Uzamsal Ses özelliği sayesinde, FaceTime görüşmelerindeki sesler konuşan kişinin ekranda durduğu taraftan geliyormuş gibi duyuluyor ve yeni mikrofon modları kullanıcının sesini arka plan gürültüsünden ayırıyor. iPhone’da çekilen göz alıcı portre fotoğraflarından alınan ilhamla, Portre modu şimdi FaceTime’da da kullanılabiliyor. Görüntülü görüşmeler için özel olarak tasarlanan Portre modu sayesinde kullanıcılar arka planlarını flulaştırarak kendilerini görüntünün odak noktasına yerleştirebiliyor. Grup FaceTime özelliği kullanılırken katılımcılar yeni ızgara görüntüsü ile herkesi aynı anda görebiliyor.

Kullanıcılar şimdi arkadaşlarıyla FaceTime görüşmesi yaparken SharePlay ile deneyimlerini paylaşabiliyor; örneğin Apple Music’ten birlikte şarkı dinleyebiliyor, TV programlarını veya filmleri eşzamanlı olarak izleyebiliyor veya uygulamaları birlikte görüntülemek için ekranlarını paylaşabiliyorlar. SharePlay özelliği iPhone, iPad ve Mac’te çalışıyor ve paylaşılan oynatma denetimleri ile bir SharePlay oturumundaki herkes içeriği oynatabiliyor, duraklatabiliyor veya ileriye sarabiliyor. SharePlay özelliği Apple TV’ye bile uzanıyor. Böylece kullanıcılar FaceTime üzerinden birbirine bağlıyken programları veya filmleri büyük ekranda izleyebiliyor. Bu sırada SharePlay herkesin oynatma durumunu eşzamanlıyor. Disney+, ESPN+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+, Pluto TV, TikTok, Twitch ve diğer birçok içerik sağlayıcı SharePlay’i uygulamalarına entegre ederek bağlantı kurmanın yepyeni yollarını yaratıyor.

FaceTime görüşmeleri Apple aygıtlarının ötesine de geçebiliyor. iPhone, iPad veya Mac’te bir bağlantı oluşturup Mesajlar, Takvim, Mail veya üçüncü taraf uygulamalarıyla paylaşma imkanı sayesinde, Android veya Windows aygıtlarındaki web tarayıcısı üzerinden FaceTime görüşmesine katılmak herkes için mümkün oluyor.3 Web üzerinden yapılan FaceTime görüşmeleri uçtan uca şifrelenmeye devam ettiği için gizlilikten de ödün verilmiyor.

Odaklanma Araçları

iOS 15, kullanıcıların dikkat dağınıklığını azaltmalarına ve odaklanmalarına yardımcı olan güçlü araçlar sunuyor. Odak, bildirimleri ve uygulamaları kullanıcının nelere odaklanmak istediğine göre filtreleyen yeni bir özellik. Müşteriler, özel bir Odak oluşturup veya hangi kişilerin ve uygulamaların onlara bildirim gönderebileceğini belirlemek için aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanarak önerilmiş bir Odak seçip aygıtlarını anı yaşamalarına yardımcı olacak şekilde ayarlayabiliyorlar. Odak önerileri, iş saatleri veya yatmadan önce rahatlama zamanı gibi kullanıcının o anki bağlamına göre belirleniyor ve Odak bir Apple aygıtında ayarlandıktan sonra kullanıcının diğer Apple aygıtlarında da otomatik olarak uygulanıyor. Kullanıcılar, sadece ilgili uygulamaları görüntülemek veya dikkat dağınıklığını azaltmak için uygulamaları ve araç takımlarını kullanarak odak anlarına uygun Ana Ekran sayfaları da oluşturabiliyorlar. Bir kullanıcının oluşturduğu Odak gelen bildirimleri engelliyorsa, kullanıcının o anda müsait olmadığını yansıtacak şekilde bu durum Mesajlar’da otomatik olarak diğerlerine gösteriliyor.

Yepyeni Bir Bildirimler Deneyimi Yeniden tasarlanan Bildirimler, kişilere fotoğraf ekleme seçeneği ve uygulamaları tanımayı kolaylaştıran daha büyük simgeler sunuyor. Dikkat dağınıklığını azaltmak için, yeni bir bildirim özeti acil olmayan bildirimleri bir araya toplayarak sabah veya akşam gibi daha uygun bir zamanda gösteriyor. Aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanan bildirimler, kullanıcının uygulamalarla etkileşimlerine göre en alakalı bildirimleri en üstte gösteren bir öncelik sırasına göre düzenleniyor. Acil mesajlar hemen iletiliyor. Bu sayede önemli iletiler özet kısmına gönderilmemiş oluyor. Ayrıca herhangi bir uygulamayı veya yazışmayı bir saatliğine ya da gün boyunca geçici olarak sessize almak da çok kolay hale geliyor. Aygıt İçi Akıllı Teknolojiler Live Text, Gelişmiş Spotlight Arama ve Pek Çok Diğer Özelliğe Güç Veriyor Live Text özelliği, aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanarak bir fotoğraftaki metinleri algılıyor ve kullanıcıların bu metinler üzerinde işlem yapabilmesini sağlıyor. Örneğin, kullanıcı el yazısıyla yazılmış bir yemek tarifinin fotoğrafını arayıp bulabiliyor veya bir mağaza vitrinindeki telefon numarasını çekerek telefon etme seçeneğini kullanabiliyor. Apple Neural Engine’in gücü sayesinde Kamera uygulaması da bir kafede sergilenen Wi-Fi parolası gibi metinleri anında algılayıp kopyalayabiliyor. Görsel Araştır özelliği ile, kullanıcılar dünyanın dört bir yanındaki popüler sanat eserleri ve simge yapılar, evcil hayvan türleri, doğada bulunan bitki ve çiçekler hakkında daha fazla bilgi edinebiliyor, hatta kitapları bile bulabiliyorlar. Spotlight şimdi akıllı teknolojilerden yararlanarak fotoğrafları konuma, kişilere, ortamlara veya nesnelere göre arayabiliyor ve Live Text özelliğinden yararlanarak fotoğraflardaki metinleri ve el yazılarını bulabiliyor. Spotlight şimdi web’de görüntü arama özelliğine sahip ve oyuncular, müzisyenler, TV programları ve filmler için zenginleştirilmiş yepyeni sonuçlar sunuyor. Kişiler için sunulan gelişmiş sonuçlarda son sohbetler, paylaşılan fotoğraflar ve hatta varsa kişinin Bul aracılığıyla paylaştığı konumu gösteriliyor. Fotoğraflar uygulaması bugüne dek Anılar özelliğine yapılan en büyük güncelleme, yepyeni bir görünüm, etkileşimli arayüz ve anılara hayat veren kişiselleştirilmiş şarkı önerileri için aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanan Apple Music entegrasyonu ile yenileniyor. Yeniden Tasarlanan Tarayıcı Deneyimi ile Safari Safari, denetimlere tek elle ulaşmayı kolaylaştıran ve içerikleri merkezine alan yeni bir tasarıma sahip. Kompakt ve hafif olan yeni sekme çubuğu, kullanıcıların sekmeler arasında geçiş yapabilmeleri için ekranın alt kısmında havada duruyor. Sekme Grupları, kullanıcıların sekmeleri kolayca kaydedip diledikleri zaman iPhone, iPad veya Mac’ten bu sekmelere erişebilmelerini sağlıyor. Özelleştirilebilir başlangıç sayfası ve iOS’te web uzantıları gibi yeni özellikler ile Safari daha da kişisel ve güçlü bir hale geliyor. Apple Harita Uygulamasıyla Dünyayı Keşfedin Apple dünyanın en iyi haritasını geliştirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyor ve iOS 15, gezinmenin ve keşfetmenin yepyeni yollarıyla Harita uygulamasını daha da ileriye taşıyor. Kullanıcılar şehirlerdeki mahalleleri, ticari bölgeleri, yükseklik ayrıntılarını ve binaları çok daha zengin detaylarla görebilecek, yeni yol renk ve etiketlerinin, özel olarak tasarlanmış simge yapıların ve ay ışığıyla parlayan yeni gece modunun keyfini çıkarabilecekler. Bu özellikler, Harita uygulaması aracılığıyla dünyayı görmenin yepyeni bir yolunu sunuyor. iPhone veya CarPlay kullanarak gezinirken Harita uygulaması yeni yol ayrıntılarıyla üç boyutlu bir şehirde araba kullanma deneyimi sunuyor. Böylece kullanıcılar dönüş şeritleri, refüjler, bisiklet yolları ve yaya kaldırımları gibi önemli ayrıntıları daha iyi görüp anlayabiliyor.4 Toplu taşıma kullanan yolcular, yakındaki durakları daha kolay bulabiliyor ve favori hatlarını iğneleyebiliyor. Harita uygulaması seçilen toplu taşıma rotasını otomatik olarak takip ederek kullanıcılara inme zamanının yaklaştığını bildiriyor. Ayrıca yolcular Apple Watch üzerinden de yolu takip edebiliyorlar. iOS 15 ile kullanıcılar iPhone’u sadece dik tutarak Harita’nın konumu son derece doğru bir şekilde oluşturup artırılmış gerçeklikte ayrıntılı yürüme rotaları sunmasını sağlayabiliyor. Yeni Anahtarlar ve Eyalet Kimlikleri Apple Wallet’a Geliyor Artık yeni anahtar türleri için de destek sunan Apple Wallet, her gün gidilen yerlere tek bir dokunuşla erişmeyi mümkün kılıyor. Apple geçtiğimiz yıl dijital araba anahtarları özelliğini kullanıma sunmuştu ve BMW de kullanıcıların tek dokunuşla kilit açmalarını sağlamak için kendi anahtarlarına bu özelliği ekleyen ilk otomobil şirketi olmuştu. Bu yıl, dijital araba anahtarları Ultra Geniş Bant desteği ile daha da iyi hale geliyor. Bu sayede, bir kullanıcı bu özelliği destekleyen aracının kilidini iPhone’unu cebinden veya çantasından çıkarmak zorunda kalmadan güvenli bir şekilde açabiliyor.5 iPhone, Wallet’ta saklanan anahtarlar aracılığıyla bir kullanıcının ev, ofis ve hatta otel odasının kilidini açmak için kullanılabiliyor. Bu yılın ilerleyen günlerinde Amerika’nın bu özelliği destekleyen eyaletlerindeki kullanıcılar, sürücü ehliyetlerini veya eyalet kimlik kartlarını Wallet’a ekleyebilecekler. ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), müşterilerin Wallet’taki dijital kimlik kartlarını kullanabilecekleri ilk yer olmak için havalimanı güvenlik kontrol noktalarını bu özelliğe uygun hale getirmek için çalışıyor. Wallet’taki kimlik kartları şifreleniyor ve Apple Pay’i de gizli ve güvenli kılan donanım teknolojisi Secure Element’te güvenli bir şekilde saklanıyor.

Yeni Gizlilik Özellikleri

iOS 15, kullanıcı bilgilerini korumaya yardımcı olmak için daha da fazla gizlilik denetimi sunuyor. Aygıt içi konuşma algılama özelliği sayesinde Siri isteklerindeki sesler varsayılan olarak tamamen iPhone’da işleniyor7ve performans ciddi ölçüde artıyor. Mail Privacy Protection özelliği, göndericilerin bir mail’in açılıp açılmadığını öğrenmelerini önlüyor ve göndericilerin kullanıcının konumunu öğrenmesini veya IP adresine göre kullanıcının profilini oluşturmasını engellemek için IP adreslerini gizliyor. Uygulama Gizlilik Raporu, son yedi günde uygulamalara verilen konum, fotoğraflar, kamera, mikrofon ve kişilere erişim izninin nasıl kullanıldığına ve başka hangi alan adlarıyla iletişim kurulduğu hakkında genel bir özet sunuyor.

Yeniden Tasarlanan Hava Durumu ve Notlar Uygulamaları

Hava Durumu uygulaması, hava durumu verilerini daha görsel grafiklerle gösteriyor, tam ekran haritalar ve çevresel koşullara göre değişen dinamik yerleşimler içeriyor. Göz alıcı bir şekilde yeniden tasarlanan animasyonlu arka planlar güneşin konumunu ve yağış miktarını daha doğru bir şekilde yansıtıyor ve bildirimler yağmur veya kar yağmaya başladığında ve durduğunda bilgi veriyor.

Notlar uygulaması, kullanıcı tarafından oluşturulan etiketlerle notları hızla kategorilere ayırmayı kolaylaştırıyor. Bahsetmeler özelliği ise paylaşılan notlardaki üyelerin önemli güncellemeler olduğunda birbirlerini haberdar edebilmesini sağlıyor. Yepyeni Etkinlik görünümü, paylaşılan bir notun yakın geçmişini gösteriyor.