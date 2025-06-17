İş Hayatında Yapay Zeka, strateji, uygulama ve veriyle karar alma çağında yeni kuralları ortaya koyuyor

Geleceğin teknolojisi olarak tanımlanan yapay zeka, artık iş dünyasının bugünü. Ancak bu teknolojiyi sadece takip eden değil, uygulayabilen şirketler rekabette öne geçiyor. Silikon Vadisi’nde geçirdiği 20 yılı aşkın sürede veriye dayalı karar alma ve strateji geliştirme konularında önemli deneyimler edinen Ahmet Rasim Çağın, “İş Hayatında Yapay Zeka” adlı kitabında bu dönüşümün iş dünyasına yansıyan boyutlarını sade, anlaşılır ve uygulamaya dönük bir dille ele alıyor. Kitap; veri okuryazarlığından liderlik dönüşümüne, algoritmalardan ROI hesaplamalarına kadar geniş bir çerçevede iş dünyasına yapay zeka ile nasıl yön verilebileceğini gösteriyor.

Veriyi merkeze alan bir liderlik anlayışının önemini vurgulayan kitap, yalnızca teknolojiyi değil; bu teknolojinin iş kararlarına, çalışan profiline, organizasyon yapısına ve sektörler arası rekabete olan etkilerini de inceliyor. Özellikle C-seviye yöneticiler, teknoloji ve finans profesyonelleri, dijital dönüşüm ekipleri ve strateji birimleri için kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor.

“Yapay zeka işinizi elinizden almaz; ama onu kullanabilen biri alabilir”

Kitabın önsözünde yer alan bu güçlü ifade, Çağın’ın temel yaklaşımını özetliyor: Yapay zeka yalnızca bir teknolojik gelişme değil, iş dünyasının karar mekanizmalarını kökten dönüştüren bir paradigma değişimidir.

Kitapta; PayPal’daki müşteri kaybı tahmininden Netflix öneri sistemlerine, JP Morgan’daki algoritmik öngörülerden ChatGPT’nin işlevine kadar uzanan pek çok gerçek hayat örneği sunuluyor. Aynı zamanda Türkiye’deki şirketlerin erişebileceği altyapılar, regülasyonlar, yatırım geri dönüşü (ROI) hesaplamaları ve ekip yapılandırmaları da detaylı biçimde ele alınıyor.

12 farklı sektörden örneklerle iş dünyası için yol haritası

Kitabın son bölümünde, sağlık, enerji, finans, e-ticaret, tarım, insan kaynakları ve madencilik gibi farklı sektörlerde yapay zekanın nasıl kullanıldığına dair yerli ve yabancı vaka analizleri bulunuyor. Bu sayede yapay zekayı sadece bir kavram olarak değil; ölçülebilir sonuçlar ve stratejik avantajlar sunan bir araç olarak değerlendirmek mümkün hale geliyor.

Yapay zekayı kullanan değil, anlayan kazanacak

Ahmet Rasim Çağın, “İş Hayatında Yapay Zeka” kitabında Python bilmeden, teknik jargona boğulmadan da AI sistemlerini anlayabilecek herkes için bir yol açmayı hedefliyor. Özellikle teknoloji liderlerinin, yöneticilerin ve yatırımcıların hem ekiplerini bu dönüşüme hazırlayabilmeleri hem de karar süreçlerinde daha veriye dayalı bir yaklaşımı benimsemeleri için somut öneriler sunuyor.