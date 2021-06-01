Kadın Girişimci Destek Programı başvuruları başladı!

Kadın girişimciler, toplumda sürdürülebilir bir kalkınma için hayati önem taşıyor. Türkiye’nin finans teknolojileri lideri iyzico, iş ortakları Google, Good4Trust, IdeaSoft, Paraşüt ve Mükellef ile birlikte hayata geçirdiği iyzico Kadın Girişimci Destek Programı ile kadın girişimcilerin gücünü “iyiden iyiye” artırmayı hedefliyor.

Kadınların üretkenliğini destekleyen, gelişimini teşvik eden ve finansal desteğe erişimde fırsat eşitliği sunan programların düzenlenmesi, toplumsal kalkınma için atılması gereken adımların başında geliyor. Türkiye’nin öncü fintek şirketi iyzico, “İyiden İyiye” çatısı altında topluma değer katacak çalışmalarına bir yenisini daha ekledi ve iş ortakları Google, Good4Trust, IdeaSoft, Paraşüt ve Mükellef ile birlikte iyzico Kadın Girişimci Destek Programı’nı hayata geçirdi. Program başvuruları, iyzico web sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Komisyon, eğitim ve tanıtım desteği

Dijital Finansal Kapsayıcılık Raporu ile kadın-erkek istihdam eşitsizliğinin altını çizen iyzico, #KadınGirişimcininYanındayız sloganıyla hayallerinin peşinden gitmek isteyen binlerce kadın girişimciye destek oluyor. Başvuruları bugün başlayan iyzico Kadın Girişimci Destek Programı, kadın girişimciler için finanstan eğitime kadar birçok avantajı içerisinde barındırıyor. iyzico, program dahilinde ilk 6 ay 0 komisyon desteği sunuyor. Programa dahil olan kadın girişimcilere sosyal medya tanıtım desteği sunarak yeni takipçi ve satış kazandırıyor. iyzico iş ortakları Google, Good4Trust, IdeaSoft, Paraşüt ve Mükellef sunduğu özel indirimlerle kadın girişimcileri her alanda destekliyor. Katılımcılara dijital pazarlama ve online satış alanlarında ücretsiz eğitimler de veriliyor. Program dâhilindeki tüm kadın girişimciler, iyzico’nun e-ticaret dünyasında fırsatlar yaratan iyzico ile Öde ürünüyle müşterilerine farklı ödeme alternatifleri sunma şansı yakalıyor.

“İş dünyasında eşitlik sağlanana kadar kadın girişimcilerin yanındayız”

iyzico-PayU Türkiye CEO’su Barbaros Özbugutu, kadın girişimcileri desteklemekten onur duyduklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Finansal hizmetleri demokratikleştirme amacıyla çıktığımız bu yolda, “İyiden İyiye” çatısı altında topluma, çevreye ve kültüre değer katacak projelere sürdürülebilir bir destek veriyoruz. Kadın girişimcilerimizin iş hayatında daha kalıcı olabilmesini sağlamak adına tasarladığımız iyzico Kadın Girişimci Destek Programı da bu vizyonumuzun bir parçası. Üreten kadınlar her alanda varlar ve tüm koşullara rağmen var güçleriyle üretmeye devam ediyorlar. Bu üretimi iyiden iyiye büyütmek adına, iş ortaklarımızla birlikte kadın girişimcilerimizin yanında olmaya ve onlara çok yönlü bir destek sunmaya devam edeceğiz.”

“Eşitsizlikleri giderme yolunda önemli bir adım”

Proje ortaklarından Good4Trust.org’un kurucu ve kışkırtıcısı Dr. Uygar Özesmi, “Türetim ekonomisini dünyada yaygınlaştırmaya çalıştığımız bu dönemde iyzico ile güçlü bir ivme kazanan Good4Trust.org kadın girişimcilerin de her daim destekçisi olacaktır. Girişimcilerin önemli bir destekçisi olan iyzico’nun özellikle kadın girişimcilere bu boyutlu bir destek vermesi iş dünyasındaki eşitsizlikleri giderme yolunda önemli bir adım olacağına inanıyoruz” dedi.

“Kadın girişimcileri desteklemeyi sürdüreceğiz”

IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, “Şimdiye kadar işini online kanallara taşıyan ve e-ticarete girmek isteyen binlerce kadın girişimciye, daha fazla üretmeleri ve başarılı olmaları için birçok farklı eğitim verdik. 2019 yılında IdeaSoft olarak gerçekleştirdiğimiz “E-ticaret Kadınları” Projesi ile iş hayatına dönmek isteyen pek çok kadın girişimciye destek olduk. Şimdi de “iyzico Kadın Girişimci Destek Programı” kapsamında uzun yıllardır birlikte başarıyla çalıştığımız iyzico ile kadın girişimcilere tüm gücümüzle destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. İsteyen herkesin e-ticarette başarılı olabileceği konusunda farkındalık sağlamak ve özellikle kadınların kendi ekonomik bağımsızlığını kazanması için destek olmaya devam edeceğiz”. Kadın girişimcilerin, e-ticaret ile yapabileceklerinin bir sınırı yok, yeter ki istesinler. Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.” dedi.

“Hayallerinin peşinden koşan kadınların yanındayız”

İş hayatında üreten, azim ve kararlılıkla hayallerinin peşinden koşan kadınların yanında olduklarını belirten Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, “Kadınların iş hayatına katılımının ekonomik ve toplumsal gelişim için büyük önem taşıdığına inanan bir şirket olarak bu projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda satıştan faturalamaya kadar birçok alandaki ön muhasebe çözümlerimizi, kadın girişimcilere bu program kapsamında yüzde 50 indirimli sunuyoruz. Ayrıca işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinde önemli bir yere sahip olan e-faturaya geçiş süreçlerini de ücretsiz olarak sağlıyoruz. Böylelikle kadın girişimcilerin işe giriş maliyetlerini azaltmalarına ve zamanlarını daha verimli kullanmalarına katkı vermeyi amaçlıyoruz.” dedi.

“Girişimcinin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz”

Bireysel girişimcilerin, yeni iş fikirlerini kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde hayata geçirmek için şirket kuruluşundan finansal süreçlerin yönetimine kadar tüm ihtiyaçlarına cevap veren bir online platform olduklarını vurgulayan Mükellef Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Okan Şafak, “Hayallerinin peşinden gitmek isteyen binlerce kadın girişimciye yönelik iyzico’nun başlattığı destek programının bir parçası olmaktan mutluyuz. Mükellef’in girişimcilerin her ihtiyacında yanında olma hedefiyle doğrudan örtüşen bir program. Biz de bu kapsamda; Mükellef üzerinden işletme kuracak kadın girişimcilere, tüm hizmetlerimizde 12 ay boyunca yüzde 10 indirim uygulayacağız. Böylece bireysel pakette toplamda 360 TL, kurumsal paketteyse 1.750 TL’ye kadar destek sağlamış oluyoruz. Ayrıca marka tescil araştırması ve 5.000 TL değerindeki KOSGEB’in şirket kuruluş desteğinden faydalanmak isteyenlere ücretsiz eğitim veriyoruz. Bireysel girişimciliğin ülke ekonomimize büyük katkısı olduğunun bilinciyle girişimcinin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz” dedi.

iyzico Kadın Girişimci Destek Programı başvuruları başladı! Detaylı bilgi şimdi iyzico web sitesinde sizi bekliyor.