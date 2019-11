Kasım Ayında Türkiye’nin Gündemi “Mobil Uygulamalar”

Mobil uygulamaları birçok sektörün ürün ve hizmet altyapısını dönüştürürken yepyeni iş alanları yaratmaya devam ediyor. Dünyanın 8’inci büyük mobil uygulama pazarı olan Türkiye içinse mobil uygulamalar yepyeni fırsatlar çıkarıyor. Etkinlik sponsorlarından Google’ın gerçekleştirdiği araştırmaya göre Türkiye, mobil uygulama kullanımında perakende ve turizm sektörlerinde en iyi performans gösteren 3’üncü ülke konumunda. Finans sektöründe ise EMEA’da 9’uncu ülke olarak yer alıyor. Dünyanın ve Türkiye’nin ilk mobil uygulama fuarı olan Mobilefest, Startup Ödül Töreni gibi etkinliklerle mobil uygulamaya dair tüm bu fırsatları ülke gündemine taşıyacak.

Türkiye’deki mobil uygulama ekosisteminin tüm bileşenlerini bir araya getiren Mobilefest, katma değerli ürün ve hizmetler geliştirerek ekonomilerin canlanmasına katkıda bulunan mobil uygulamaları kurumsal ve bireysel katılımcılarla buluşturmak üzere geri sayımda. Facebook ve Google gibi dünya teknoloji devlerinin sponsorlar arasında yer aldığı Mobilefest, Startup Ödül Töreni gibi etkinlikleriyle de girişimciler ve mobil uygulama geliştiricilerinin odağı haline geldi. 21-24 Kasım 2019 tarihleri arasında, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan etkinlikle, mobil uygulamalar 4 gün boyunca Türkiye’nin gündemine oturacak.

İnternetin giriş kapısı mobil cihazlar

Günümüzde yalnızca teknoloji dünyası değil, gelişen ekonomiler de mobil uygulamalarla hayat buluyor. Mobilefest’in ana destekçilerinden Google’ın kullanıcı deneyim uzmanı cxpartners ortaklığıyla gerçekleştirdiği “Türkiye Mobil Site Karşılaştırma Çalışması”, ülkemizde internet kullanıcılarının yüzde 77’sinin internete yalnızca akıllı telefon üzerinden erişim sağladığını ortaya koydu. Kullanıcıların yüzde 84’ü ise internete girerken akıllı telefonları en az tablet ya da masaüstü cihazlar kadar ya da daha fazla kullanıyor. Araştırma ayrıca, sitenin kullanılabilirliği düşük olduğundaysa kullanıcıların akıllı telefonlarıyla farklı bir web sitesi denediklerini gösteriyor.

Aynı araştırma, ülkemizde mobil uygulamaların en yoğun olarak kullanıldığı perakende, turizm ve finans sektörlerini de mercek altına aldı. Buna göre Türkiye, EMEA bölgesinde hem perakende hem de turizm sektörlerinde mobil uygulamalar alanında en iyi performans gösteren 3’üncü ülke oldu. Finans alanında ise yine ilk 10 ülke arasına giren Türkiye, İspanya’nın ardından 9’uncu en iyi performans gösteren ülke konumunda.

Türkiye dünyanın 8’inci büyük pazarı

Türkiye yüksek mobil cihaz kullanımı ve sürekli büyüyen teknoloji meraklısı genç nüfusu ile de dikkat çekiyor. App Annie’nin “İstatistiklerle Türkiye’deki Mobil Uygulama Verileri” raporuna göre Türkiye, mobil uygulama alanında dünyanın 8’inci büyük pazarı konumunda. Raporda yerli uygulamaların oldukça başarılı olduğuna dikkat çekilirken, pazarın yerli yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğu belirtiliyor. 2012-20 17 yılları arasında ortalama yüzde 44 büyüyen yıllık indirme adetlerinde ivmenin azaldığı görülmesine karşın, önümüzdeki 5 yıl içinde uygulama indirmede yüzde 4 oranında bir büyüme bekleniyor.

Mobil uygulamalar alışverişte baş rolde

HootSuite ve küresel dijital medya ajansı “We Are Social” tarafından her yıl yayınlanan “Digital in 2018” raporuna göreyse, nüfusunun 54,3 milyonu internet kullanan Türkiye’de mobil internet kullanıcısı sayısı 54,5 milyona, mobil telefon kullanıcısı sayısı ise 59 milyona ulaştı. Türkiye’de herhangi bir cihazla internette geçirilen toplam sürenin 7 saate ulaştığını kaydeden rapor, internet trafiğinin yüzde 62’sinin mobil cihazlardan gerçekleştiğini gösteriyor. Rapora göre, internetten alışveriş yapanların sayısı da gün geçtikçe artarak 31,7 milyona ulaştı. İnternetten alışverişte başrol oynayan mobil uygulamalar, gün geçtikçe ekonominin vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.