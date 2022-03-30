KOBİ için basit, güçlü ve ölçeklenebilir depolama çözümü: Dell PowerVault ME5 SAN (Depolama alan ağı) ve DAS (Doğrudan Bağlanan Dijital Depolama Alanı) için tasarlanmış ve optimize edilmiş, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) iş zorluklarını çözmeye yönelik üç yeni giriş seviyesi depolama modeli serisi Dell PowerVault ME5'i piyasaya sürdü. Bu yeni seriyle KOBİ’lerin veri hacmindeki büyümeye ayak uydurması, operasyonel kolaylığı artırması, yeni ve yüksek değerli iş yüklerini desteklemesi ve daha hızlı iş sonuçları elde etmesi amaçlanıyor. PowerVault ME5, önceki PowerVault ME4 modeline göre tüm bunları iki kat daha fazla performans, verim, kapasite ve bellek sunarak yeni bir yazılım tasarımıyla yapıyor. PowerVault ME5, KOBİ'lerin verilere erişimlerini iyileştirerek ve rekabet gücünü koruyarak üretkenliği ve ekonomik büyümeyi artırmalarına yardımcı olmak üzere geliştirildi.

Dell Technologies, küresel satış ve kanal ortakları vasıtasıyla 26 binden fazla PowerVault müşterisine yayılmış 53 bini aşkın sistemle giriş depolama segmentinde lider konumda yer alıyor. Dell’in bu başarısı; veri depolama büyümesi, yönetim kolaylığı, performans ve veri koruması gibi çok sayıda KOBİ sorununu çözebilecek uygun maliyetli çözümlerin nasıl tasarlanacağı konusuna hâkim olmasına dayanıyor. Böylece Dell, müşterilerin iş ihtiyaçlarını çok iyi anlayarak yaptığı yatırımlarla fiyat konusunda bilinçli KOBİ’ler için performans ve maliyet dengesi oluşturuyor.

Dell PowerVault ME5 serisiyle ilgili görüşlerini dile getiren TIM AG COO’su Jörg Eilenstein, “Dell PowerVault ME5, bayilerimize önemli bir yenileme geliri sağlarken müşterilerimiz için de iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak önemli performans, kapasite ve verim kazanımları sağlayacak” dedi.

PowerVault Manager’la yönetim kolaylığı

PowerVault depolama çözümü, müşterilere basitleştirilmiş süreçler, PowerEdge Sunucu uyumluluğu, zengin veri hizmetleri, performans ve bulut tabanlı depolama analitiğiyle ilgili geniş kapsamlı bir deneyim sunuyor. PowerVault ME5 depolama çözümünün BT departmanları için cazip olacak özelliklerinden biri de PowerVault Manager’la sunulan genel yönetim kolaylığı. PowerVault Manager, sezgisel kullanıcı gezinme ve Redfish/Swordfish REST veya CLI API’lerle desteklenen komut dosyası oluşturma özelliğine sahip tek bir ME5 dizi yönetimi (HTML5) grafiksel kullanıcı arabirimi (GUI) uygulaması. PowerVault ME5, özellikle bir veri merkezinde Dell ağları, sunucuları ve diğer Dell altyapısıyla birlikte kurulduğunda faydalı olan Dell Open Management Enterprise’yla (OME) da destekleniyor. Ayrıca, PowerVault ME5 için ProSupport hizmetlerine sahip müşteriler, CloudIQ’ya herhangi bir ek ücret ödemeden erişebiliyor. CloudIQ ise tahmine dayalı analitik sağlamak için telemetri, makine öğrenimi ve diğer algoritmaları kullanan Dell’in bulut tabanlı BT operasyonları için bir yapay zekâ (AIOPs) uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Uygulama ayrıca, kullanıcılara dizinin operasyonel durumunu, iyileştirme önerilerini, uygunsuzlukları, kapasite tahminlerini, yeniden kullanılabilir depolamayı ve daha fazlasını gösteren bildirimler sunuyor.

KOBİ’ler için hem kolaylık hem maliyet avantajı sunuyor

PowerVault ME5, performans veya SLA’lerden ödün vermeksizin BeeGFS, PixStor ve NFS dosya sistemlerine sahip Yüksek Performanslı Bilgi İşlem (HPC – High Performance Computing) Dosya Sistemleri, Emniyet ve Güvenlik (Uçta CCTV), 500’e kadar Sanal Masaüstünde Microsoft ve VMware Sanallaştırma da dâhil olmak üzere çok çeşitli uygulamaları desteklemeye uygun bir tasarıma sahip. PowerVault ME5’in ayrıca OEM’e hazır bir tasarıma da bulunuyor. Birçok OEM müşterisi, PowerVault tabanlı çözümlerinde Dell markasını kullanmak isterken, bazısı ya tamamen markasız bir çözüme ya da kendi markaları altında oluşturulan bir ME5’e ihtiyaç duyuyor. PowerVault ME5 bir all-flash dizisi olarak da yapılandırılabiliyor. Öte yandan KOBİ müşterileri PowerVault ME5 çözümünün, all-flash ve NVMe’nin düşük gecikme sürelerini gerektirmeyen tüm bu uygulama ortamları için uygun maliyetli bir hibrit depolama seçeneği olduğu görüşünde.

Kurumsal müşteriler gibi birçok KOBİ müşterisi de yeni uygulamalara ve veri hacmindeki büyümeye ayak uydurmak için BT operasyonlarını basitleştirmek, riski azaltmak ve daha hızlı ve daha ölçeklenebilir depolama platformları kurmak istiyor. Yeni PowerVault ME5 dizileri, KOBİ müşterilerinin altyapı gereksinimlerini karşılamanın ve istenen sonuçları elde etmesinin en basit ve en uygun maliyetli yolu olarak karşımıza çıkıyor.

Farklı konfigürasyonlarıyla yeni Dell PowerVault ME5, giriş seviyesi depolamada çok daha güçlü, ölçeklenebilir ve ekonomik bir çözüm olarak sunuluyor.