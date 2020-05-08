KOBİ’lerin en çok veri kaybı yaşadıkları 4 senaryo

Yapılan son araştırmalara göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde her hafta 140 bin adet sabit disk zarar görüyor. 2012’den beri yaşanan veri kayıplarının %400 arttığını ve buna rağmen KOBİ’lerin sadece %32’sinin veri kurtarma planları olduğunu belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, KOBİ’lerin sıklıkla veri kaybı yaşadığı 4 senaryoya dikkat çekiyor.

Günümüzde veriler, büyük ya da KOBİ fark etmeksizin tüm şirketler ve sektörler için paradan daha değerli. Ancak bu kadar değerli olmasına rağmen zamanında alınmayan önlemler ya da profesyonel kurtarma işlemlerine tabi tutulmayan verilerin kayıpları ise her geçen yıl artıyor. Study Business Trend’in son araştırmasına göre, ABD’de her hafta 140 bin adet hard disk zarar görüyor ve KOBİ’lerin %68’inin verilerini kurtarmak için uzmanlardan destek almadıkları görülüyor. KOBİ’lerin sıklıkla karşılaştıkları veri kayıplarında belli başlı sorunları dikkate almadıklarını belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal’a göre, KOBİ’lerin veri kaybına yol açan 4 korkunç senaryoya dikkat etmesi gerekiyor.

İlk korkunç senaryo hasarlı bir sabit disktir.Bir sabit sürücünün ömrü uzun olsa da sonsuza kadar değildir. Elbet bir noktada aşınma ve yıpranma nedeniyle kullandığınız sabit sürücü kullanılamaz hale gelecektir. Bilgisayarınızın alışılmadık derecede sıcak olması, ekranda ani donmalar, şiddetli anlamsız sesleri duymanız size sabit sürücünüz hakkında alarmlar verir. Veri kaybına yol açan ikinci korkunç senaryo, bir virüs veya kötü amaçlı yazılım saldırısıdır. Korunduğunuzu düşünebilirsiniz, ancak hackerlerin bilgisayarınızı istila etmek ve kötü amaçlı yazılım bulaştırmak için saldırılar oluşturma konusunda her geçen gün daha da geliştiklerini unutmamanız gerekiyor. Gerçekleşen saldırılar ile önemli verileriniz çalınabilir ve silinebilir. Bu da veri kayıplarının şiddetini daha da artırıyor. Kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlamayı ciddiye almalısınız. Üçüncü dehşet verici senaryo, kontrol sahibi olmadığınız bir şeydir. Hava bugünlerde daha tahmin edilemez hale geldi. Onu evcilleştirmenin bir yolu yok. Yağmurlar daha güçlü ve seller daha yıkıcı. Sadece birkaç saniye içinde herhangi bir şeye zarar verebilir ve mahvedebilirler. Hard disklerinizin bu durumlarda zarar görmesi karşısında ilk yapacağınız iş profesyonel destek aramaktır. Veri kaybına yol açan bir başka senaryo insan hatasıdır. Bir dosyayı kaç kez yanlışlıkla sildiniz? Bilgisayar ne kadar bilgili olursanız olun, bir noktada önemli bir PDF veya sunuyu farkına bile varmadan yanlışlıkla silebilirsiniz. Sabit disk hasarından sıvı dökülmelerine, yazılım bozulmasına ve yanlışlıkla sabit disk biçimlendirmesine kadar insan hatası nedeniyle oluşan veri kayıpları, KOBİ’lerde en çok görülen veri kayıpları nedenleri arasında görülüyor.

KOBİ’ler verilerini nasıl kurtarabilir?

Bir veri kaybı yaşadığından şüphelenen KOBİ’lerin, veri tabanlarında ve dosyalarında daha fazla zarar oluşmaması için emin olmadıkları hiçbir işlemde bulunmaması kritik önem taşıyor. Bilinçsizce yapılan kişisel müdahaleler ya da sorunu artırabilen işlevsiz veri kurtarma yazılımları yerine hızlı bir şekilde harekete geçilerek medyanın profesyonel ellere teslim edilmesi verilerin geri döndürülme şansını büyük ölçüde artırıyor. Bu sebeple, karmaşık vakalar ve hassas veriler başta olmak üzere uzman yardımı almak, aslında tek doğru seçenek oluyor. Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, “Verilerime ulaşamıyorum!” diyen şirketlerin hemen bu konuda profesyonel bir firmaya başvurması gerektiğini belirtiyor.