Köpek maması tercih ederken besin içeriklerine dikkat etmemiz gereklidir. Hafta boyu abur cubur yediğimizde kendimizi nasıl hissederiz bir düşünün, muhtemelen sağlık sorunları yaşamaya başlarız, aynı durum can dostlarımız içinde geçerlidir. Köpeğinizin beslenmesinde kısa yola sapmamalı dostunuzun için kaliteli besin içeriğine sahip köpek mamalarını tercih etmelisiniz.Can Dostunuzu kuru mama yani köpek maması ile beslemeniz köpeğinizin sağlık durumu için daha uygun olacaktır. Dostunuzu nasıl beslediğiniz onun yaşam kalitesini, sağlık durumunu ve yaşam süresini etkiler. Sevimli arkadaşınızın için yaptığınız köpek maması tercihi ciddi anlamda önemli bir karar olduğu için bu konuda seçim yapmak zorlayıcı bir süreç haline gelebiliyor. Dostunuz için uygun olan kuru köpek maması beslediğinize emin olmak için önceden bir araştırma yapmanız ve uzman birisinden bilgi almanız gerekmektedir.

Köpeğiniz İçin En uygun Kuru Köpek Mamasını Seçin

Kuru köpek maması seçerken dikkat etmeniz gerekenler köpeğinizin yaşı, ırkı, cinsiyeti, boyutları ve hassasiyet durumlarıdır. Can dostunuz için tercih edeceğiniz kuru mama yani köpek maması markalarından bazıları; proplan, trick & treat, royal canin, profine, hills, trendline, felicia, reflex n&d gibi mama markalarından hangisini tercih ederseniz edin doğru mama seçimi yapmanız sevimli dostunuzun hem daha sağlıklı hemde daha enerjik olmasında faydalı olacaktır.

Kuru Köpek Mamasının Faydaları

Kuru köpek maması dostunuzun diş plaklarını temizlenmesinde ve diş sağlığı üzerinde olumlu etki yapmaktadır. Muhafaza etmesi ve saklanması daha kolay olup kuru mamalar daha hijyeniktir. Yüksek besin değerlerine sahip kaliteli bir mama tercih ettiğinizde miktar bakımında yaş mamaya oranla daha az mama ile besleyebilir ve bütçenize olumlu etki yapabilirsiniz.

Kuru Köpek Maması Fiyatları

Kuru Köpek Maması satın alırken dikkat etmeniz gereken ürünlerin gramajlarıdır. Sevimli dostunuz için 20 veya 30 kiloluk paketler tercih edebilirsiniz ancak bu büyüklükteki ürünleri muhafaza etmek oldukça zor olduğu için çok daha fazla dikkat etmeniz gerekmektedir. Ürünlerin hava alması durumunda mama bayatlayacağı için 20 veya 30 kiloluk paket içindeki ürün kullanılamaz duruma gelebilir. Ayrıca dostunuz bayat mamayı yemeyeceği tercih etmeyeceği gibi yemesi için zorlandığında midesin’de bozukluklara ve hastalanmasına sebep olabilir. Bu yüzden daha küçük paketlerdeki mamaları tercih etmeniz hem saklama derdi oluşturmaz hemde daha pratik olacaktır.

Önemli not: Çok fazla miktarda kuru köpek maması tüketen sevimli dostlarınıza mutlaka bol su vermeniz gerekmektedir. Sevimli dostunuz için her zaman bir kap içerisinde taze içme suyunun olduğundan emin olun. Sürekli kuru köpek maması vermek yerine, ıslak mama ile arada bir beslemek daha doğru bir karar olacaktır. Mamaları sevimli dostunuza ayrı kaplarda servis etmeyi unutmayınız.