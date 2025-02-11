Market Fiyatlarını Karşılaştıran Yeni Platform: Market Fiyatı Vatandaşın Hizmetinde!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, vatandaşların market alışverişlerinde daha bilinçli kararlar vermesine yardımcı olacak yeni bir platformu hayata geçirdi. “Market Fiyatı” adı verilen ve marketfiyati.org.tr adresi üzerinden erişilebilen platform, 50 bine yakın ürünün fiyat bilgilerini karşılaştırma imkanı sunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, platformun duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı. Kacır, “Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek.” ifadelerini kullandı.

Market Fiyatı Nasıl Çalışıyor?

Marketfiyati.org.tr, Türkiye’deki temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin güncel fiyatlarını takip etmeyi ve karşılaştırmayı amaçlayan bir platform. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde, ürün kategorileri ve marketler arasında kolayca gezinilebiliyor. Platformun öne çıkan özellikleri şunlar:

Farklı Marketleri Karşılaştırma: Kullanıcılar, seçtikleri ürünlerin farklı marketlerdeki fiyatlarını yan yana görerek en uygun seçeneği belirleyebiliyor.

Kullanıcılar, seçtikleri ürünlerin farklı marketlerdeki fiyatlarını yan yana görerek en uygun seçeneği belirleyebiliyor. Güncel Fiyat Bilgisi: Platform, zincir marketlerden aldığı verileri günlük olarak güncelleyerek en güncel fiyatları sunuyor.

Platform, zincir marketlerden aldığı verileri günlük olarak güncelleyerek en güncel fiyatları sunuyor. Stok Durumu Bilgisi: Sepete eklenen ürünün ilgili mağazada stokta olup olmadığı “Mevcut Değil” ibaresiyle belirtiliyor. Kullanıcılar, “SEÇ” düğmesine tıklayarak alternatif ürünleri inceleyebiliyor.

Sepete eklenen ürünün ilgili mağazada stokta olup olmadığı “Mevcut Değil” ibaresiyle belirtiliyor. Kullanıcılar, “SEÇ” düğmesine tıklayarak alternatif ürünleri inceleyebiliyor. Fiyat Alarmı ve Favori Ürünler: Kullanıcılar, belirli ürünler için fiyat alarmı kurabiliyor ve favori ürünlerini listeleyerek fiyat değişimlerinden anında haberdar olabiliyor.

Kullanıcılar, belirli ürünler için fiyat alarmı kurabiliyor ve favori ürünlerini listeleyerek fiyat değişimlerinden anında haberdar olabiliyor. Kolay Kullanım: Platform, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde her yaştan ve her kesimden kullanıcıya hitap ediyor.

Hangi Marketler Platformda Yer Alıyor?

Market Fiyatı platformunda, Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinin fiyatları karşılaştırılıyor. Bu marketler arasında A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik ve ŞOK Marketler bulunuyor.

Verilerin Güvenilirliği ve Güncelliği Nasıl Sağlanıyor?

Market Fiyatı, zincir marketlerin verilerini düzenli olarak TÜBİTAK BİLGEM tarafından belirlenen sistemlere aktarıyor. Bu veriler, TÜBİTAK BİLGEM tarafından işleniyor, aykırı değerler temizleniyor ve kalite kontrolünden geçirilerek platformda yayınlanıyor. Bu sayede, platformdaki bilgilerin güvenilirliği ve güncelliği sağlanmış oluyor.

Market Fiyatı, Tüketicilere Ne Gibi Avantajlar Sunuyor?

Tasarruf İmkanı: Farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun seçeneği bulma imkanı sunuyor.

Farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun seçeneği bulma imkanı sunuyor. Fiyat Farkındalığı: Piyasadaki fiyat dalgalanmalarını gözlemleme ve bilinçli alışveriş yapma imkanı sağlıyor.

Piyasadaki fiyat dalgalanmalarını gözlemleme ve bilinçli alışveriş yapma imkanı sağlıyor. Zaman Tasarrufu: Farklı marketlerin broşürlerini veya internet sitelerini tek tek inceleme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Farklı marketlerin broşürlerini veya internet sitelerini tek tek inceleme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Bilgi Edinme: Ürünlerin fiyatları ve stok durumları hakkında güncel bilgiye erişim sağlıyor.

Market Fiyatı platformu, hem tüketicilere tasarruf yapma imkanı sunarak bütçelerine katkıda bulunmayı hem de piyasadaki fiyat rekabetini artırarak genel fiyat seviyelerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olmayı hedefliyor.