MediaMarkt’tan Yapay Zeka ile Annelerin Sezgisini Dijital Dünyaya Taşıyan Devrim: Mother AI

Bu yenilikçi uygulama, annelerin benzersiz bilgeliğinden esinlenerek oluşturuldu. GPT-4’ün benzersiz yeteneklerinden faydalanarak, annelerin sıcaklığı ve rehberliği bir yapay zeka formunda kullanıcılara sunuldu. Tanınmış haber sitesi Onedio’da yer bulan “Mother AI”, kullanıcılara MediaMarkt ürünleri arasından en uygun hediye seçeneklerini önerdi ve böylece markaya olan ilgiyi artırdı.

Bu başarılı proje, MediaMarkt’ın dijital çağda da müşteri odaklı hizmet anlayışını ne kadar önemsediğini gözler önüne serdi. Mother AI, sadece bir teknolojik ilerleme değil, aynı zamanda dijital çağda anneliğin sezgisini kutlayan bir araç.

MediaMarkt’ın Anneler Günü kampanyası, hem mağaza içinde hem de online alanda büyük bir başarıya imza attı. Mother AI, kullanıcılarla gerçekleştirdiği etkileşimlerle GPT-4’ün marka deneyimleri yaratmadaki potansiyelini ortaya koydu. Projeye olan ilgi sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, birçok medya kuruluşu tarafından da gündeme getirildi.

MediaMarkt Türkiye’nin Pazarlama, Kurumsal İletişim ve E-Ticaret Direktörü Tolga Ünvan, “Yapay zeka, sağlık, eğitim, turizm ve finans gibi sektörlerde hayatı kolaylaştıracak. Biz MediaMarkt olarak kendimizi elektronik ve teknolojiyi deneyimlemenin en iyi yeri olarak tanımlıyoruz. ‘Mother AI’, müşterilere hem duygusal hem de işlevsel yollardan yardımcı olan son derece yenilikçi bir teknoloji.” şeklinde duyurdu.

UM Turkey’nin MediaMarkt için Hesap Direktörü Gizem Atik ve Proje Direktörü Emre Candan da bu devrim niteliğindeki teknolojinin sadece dijital, teknoloji ve pazarlama iletişimiyle sınırlı kalmayıp, iletişim aracı olarak da profesyonel alandaki geleceğini şekillendireceğini belirttiler.

Gelişen teknoloji dünyasında MediaMarkt ve UM Turkey, bu yenilikçi uygulamalarıyla fark yaratmayı sürdürüyor.