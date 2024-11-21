Merakla Beklenen Samsung Galaxy Ring, Türkiye’de Satışta

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Galaxy Ring’i tanıtırken, cihazın Samsung’un inovasyon gücünü yansıttığını belirtti. Azdemir, “Galaxy AI destekli Galaxy Ring, pratiklik ve şıklığı bir araya getirerek kullanıcıların fitness, sağlık ve günlük yaşamlarını geliştirmelerine yardımcı oluyor,” dedi. Galaxy Ring, yalnızca 3 gramlık ağırlığıyla hafif bir kullanım sunarken, uzun pil ömrü ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Ürün, titanyum malzemeden üretilmiş gövdesiyle hem sağlamlık hem de zarafet vadediyor.

Zindelik ve Uyku Takibinde Yeni Bir Dönem

Galaxy Ring, sunduğu optik biyo-sinyal sensörü, ivmeölçer ve cilt sıcaklığı sensörü gibi teknolojilerle kullanıcıların kalp atış hızını, cilt sıcaklık değişimlerini ve fiziksel aktivitelerini takip ediyor. Özellikle uyku takibinde çığır açan yüzük, uyku düzenini analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. Kullanıcılar, sabah enerji skorlarını kontrol edebilirken, gün boyu Samsung Health uygulaması üzerinden sağlık verilerini yönetebiliyor.

Cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri de Galaxy AI destekli Enerji Skoru. Uyku, aktivite, kalp atış hızı ve değişkenlik gibi verileri analiz ederek, kullanıcılara günlük yaşam önerileri sunuyor. Ayrıca, adet döngüsü takibi ve horlama analizi gibi yenilikçi fonksiyonlarla sağlık yönetimini daha erişilebilir kılıyor.

Lansmana Özel Fırsatlar

Samsung Türkiye, Galaxy Ring için 21 Kasım – 16 Aralık tarihleri arasında kredi kartına vade farksız 4 taksit imkanı sunuyor. Ayrıca 21-30 Kasım arasında Galaxy Z Serisi akıllı telefonlardan Galaxy Z Flip6 veya Fold6 alan kullanıcılar, Galaxy Ring’i %20 indirimle satın alabilecek.

Galaxy Ekosistemiyle Güçlü Entegrasyon

Galaxy Ring, Samsung Health uygulamasıyla tam uyumlu çalışıyor ve cihaz, Galaxy akıllı telefonlarla eşzamanlı bir deneyim sunuyor. Çift Sıkıştırma Hareketi ile alarm kapatma veya fotoğraf çekme gibi işlemler yüzüğünüzle kolayca yapılabiliyor. “Ring’imi Bul” özelliği ise yüzüğün kaybolması durumunda konumunu tespit etmeyi mümkün kılıyor.

Farklı Renk ve Beden Seçenekleriyle Herkes için Uygun

Galaxy Ring, Titanyum Siyah, Titanyum Gümüş ve Titanyum Altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Dokuz farklı boyut seçeneği sunulan yüzük, her kullanıcıya uygun bir çözüm sağlıyor. Kullanıcılar, yüzük siparişlerini Samsung’un resmi web sitesi üzerinden oluşturabiliyor. Yüzük ölçüsünü bilmeyenler için Samsung, 499 TL değerindeki ölçü kitini ücretsiz olarak sunuyor.

Sağlıklı ve Teknolojik Bir Yaşamın Yeni Anahtarı

Samsung’un yeni ürünü Galaxy Ring, zindelik ve uyku takibi konusundaki teknolojik üstünlüğüyle hem teknoloji meraklılarının hem de sağlıklı yaşam arayışındaki kullanıcıların ilgisini çekiyor. Şık tasarımı, hafif yapısı ve dayanıklı malzemesiyle Galaxy Ring, modern yaşamın ihtiyaçlarına yönelik kompakt bir çözüm sunuyor. Lansman kampanyaları ve güçlü özellikleriyle bu akıllı yüzük, kullanıcılar için teknoloji ve sağlığı birleştiren vazgeçilmez bir aksesuar olmaya aday.