Merakla beklenen Honor X40i, resmi olarak duyuruldu

Küresel akıllı cihaz üreticisi HONOR, Çin’de yeni akıllı telefonu HONOR X40i modelini duyurdu. Akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam eden HONOR’un bu yeni modeli yüksek kamera performansının yanı sıra farklı seçenekler ile geliyor.

Honor X40i modeli, 8GB+128GB, 8GB+256GB ve 12GB+256GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle birlikte piyasaya çıkıyor. 7.43 milimetrelik şık bir tasarıma sahip olan telefonun ağırlığı ise 175 gram olacak.

Honor X40i, Dimensty 700 yonga setini kullanacak

Honor X40i, 1080×2388 piksel çözünürlüğe sahip 6.7 inç FHD+ LTPS LCD ekrana sahip. Bu akıllı telefon modeli Dimensity 700 yonga seti tarafından destekleniyor ve kullanıcılara 5GB sanal Ram desteği sunuyor.

Honor X40i, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörü bulunan ikili bir kamera dizilimine sahip. Telefonun ön tarafında ise 8MP’lik bir selfie kamerasına bulunuyor.

Honor X40i, şirketin kendi Magic UI arayüzü ile birlikte Android 12 işletim sistemine sahip. Parmak izi sensörü ise telefonun yan tarafında yer alıyor ve ayrıca telefonda yapay zeka destekli yüz kilidi sistemi de yer alıyor.

40W hızlı şarj desteğine sahip olan Honor X40i modelinde 4000mAh batarya bulunuyor.