Microsoft, Yapay Zeka Asistanı Copilot’u ve Yeni Yenilikleri Tanıttı

Microsoft Copilot, kullanıcının bilgisayarındaki tüm işleri, internet içerikleri ve verileri birleştiriyor. Aynı zamanda kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini koruma amacı güdüyor. Windows ile entegre olan Copilot, karmaşık görevleri kolaylaştırıyor ve hızlı içerik üretimini mümkün kılıyor. Copilot, klavye kısayolu veya görev çubuğu üzerinden erişilebilir olup, evde, okulda veya işte tüm uygulamalar üzerinde kullanılabilirliği sağlıyor.

Bing Chat Enterprise, Microsoft Copilot üzerinde çalışan bir başka özellik olup, ticari veri koruma ile verilerin organizasyon dışına sızdırılmasını önlemeye yardımcı oluyor. Sohbet geçmişi depolanmıyor ve veriler, büyük dil modelleri (LLM) kapsamında kullanılmıyor. Microsoft 365 Copilot ise, kurumsal düzeyde güvenlik, gizlilik, uyumluluk ve sorumlu yapay zeka sunarak, Microsoft 365 müşterilerinin veri işleme işlemlerinin Microsoft 365 içinde gerçekleşmesini sağlıyor.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, yapay zeka teknolojisini ve bu teknolojinin hayatları nasıl kolaylaştırdığını anlattı. Özbilgin, yapay zekanın, enerji tüketimini optimize etme ve kaynakları akılcı kullanma noktasında da önemli bir araç olduğunu belirtti.

Yeni Ürünler ve Özellikler

Microsoft, diğer yeni yapay zeka temelli ürünlerini de tanıttı, bu arada, yeni yapay zeka yetkinlikleriyle geliştirilen Paint, güçlendirilen Photos, çoklu hesap yönetimi sunan yeni Outlook ve dosya/uygulama transferi kolaylaştıran Windows Backup bulunmaktadır. Bing, OpenAI’ın DALL.E modelini destekleyerek arama deneyimini daha kişiselleştirilmiş ve görsel hale getiriyor. Tüm bu yeni özellikler ve Windows Copilot, 26 Eylül itibarıyla Windows 11, versiyon 22H2 güncellemesiyle erişime açılacak.

Microsoft, bu yapay zeka yetkinliklerinin kullanılabilmesi için yeni ve güçlü Surface cihazlarını da ön siparişe sunduğunu duyurdu.

Microsoft 365 Copilot, Microsoft’un yeni yapay zeka tabanlı ürünü, kullanıcılara işlerinde yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Bu sistem, büyük dil modelleri (LLM) ile Microsoft 365 uygulamaları ve Microsoft Graph’taki verilerinizi birleştirerek kelimelerinizi gezegen üzerindeki en güçlü üretkenlik aracına dönüştürür. Copilot, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams gibi her gün kullandığınız Microsoft 365 uygulamalarına entegre edilmiştir ve aynı zamanda Business Chat adında tamamen yeni bir deneyim sunar. Bu, kullanıcıların doğal dilde komutlar vererek işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlar.

Copilot’un Çalışma Prensibi:

Yaratıcılığı Serbest Bırakma: Copilot, Word’de kullanıcıların yaratıcı süreçlerine başlamalarına yardımcı olur, böylece kullanıcılar bir taslağı düzenleyerek ve üzerinde değişiklik yaparak işe başlarlar. PowerPoint’te güzel sunumlar oluşturabilir ve Excel’de profesyonel görünümlü veri görselleştirmeleri oluşturabilirsiniz. Üretkenliği Artırma: Copilot, kullanıcıların e-postalarını özetleyerek ve önerilen yanıtları hızlıca taslağa dökerek zaman kazanmalarına yardımcı olur. Teams’te, toplantı sırasında gerçek zamanlı olarak ana tartışma noktalarını özetleyebilir ve eylem maddeleri önerebilir. Bilgi Modeli Oluşturma: Copilot, organizasyonlar için yeni bir bilgi modeli oluşturur. Business Chat, tüm iş verileriniz ve uygulamalarınız arasında çalışarak ihtiyacınız olan bilgi ve içgörüleri ortaya çıkarır. Beceri Geliştirme: Copilot, kullanıcıların iyi oldukları şeylerde daha iyi olmalarını sağlar ve henüz öğrenmedikleri şeyleri hızla öğrenmelerine olanak tanır. Copilot, doğal dil kullanarak Microsoft 365’te mevcut binlerce komutu kullanabilir.

Güvenlik ve Gizlilik:

Microsoft 365 Copilot, Microsoft’un kapsamlı güvenlik, uyumluluk ve gizlilik yaklaşımına dayanmaktadır. İki faktörlü kimlik doğrulama, uyumluluk sınırları, gizlilik korumaları gibi özelliklerle Copilot, güvenebileceğiniz bir AI çözümüdür. Copilot, kullanıcı verilerini korumak için Microsoft’un yıllardır kullandığı aynı teknolojiyi kullanarak sadece erişebileceğiniz verileri sunar.

Entegrasyon ve Öğrenme:

Copilot, milyonlarca insanın her gün iş ve yaşam için güvendiği üretkenlik uygulamalarına entegre edilmiştir. Copilot, uygulamalar arasında çalışabilir ve yeni beceriler öğrenmek üzere tasarlanmıştır. Örneğin, Viva Sales ile CRM sistemlerine bağlanabilir ve müşteri verilerini çekebilir.

Sorumlu Yapay Zeka:

Microsoft, AI prensipleri ve Sorumlu AI Standardı tarafından yönlendirilmektedir. Potansiyel zararları ve hafifletmeleri incelemek için multidisipliner bir ekip, AI sistemlerini gözden geçirir. Microsoft, sistem kararlarını nasıl aldığını açıkça belirtir ve kullanıcıları içerik üzerinde inceleme, gerçek kontrolü ve ayarlama yapmaya teşvik eder.

İlerleyen Aylar:

Microsoft, ilerleyen aylarda Copilot’u tüm üretkenlik uygulamalarına getirecek ve fiyatlandırma ve lisanslama hakkında daha fazla bilgi paylaşacaktır. Copilot, küçük bir müşteri grubuyla test edilmekte ve modelleri ölçeklendirirken geri bildirim almak ve iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Bu bilgiler ışığında, Microsoft 365 Copilot’un, kullanıcıların işlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yapmalarına yardımcı olacak şekilde tasarlandığı görülmektedir.