Mobılefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı, 11-13 Kasım’da Kapılarını Açıyor

Teknolojinin buluşma noktası Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı, 11-13 Kasım 2021 tarihlerinde dijital teknoloji ekosistemini İstanbul Kongre Merkezi’nde bir araya getirmeye hazırlanıyor. 5G’den mobiliteye, akıllı teknolojilerden büyük veriye kadar birçok dijital teknolojinin konuşulacağı Mobilefest’in, Avrasya bölgesinin en büyük teknoloji fuarı olması hedefleniyor.

Teknolojinin buluşma noktası Mobilefest, 11-13 Kasım 2021’de ikinci kez dijital teknoloji ekosistemini bir araya getirmeye hazırlanıyor. 5G, mobilite, yapay zeka ve akıllı teknolojiler başta olmak üzere hizmet ve altyapı sağlayıcılarını ve teknoloji üreticilerini yeni iş birliği imkanları ve gelir kaynakları oluşturmak amacıyla yerli ve yabancı iş insanları ve sektör profesyonelleriyle bir araya getirecek olan Mobilefest, bu yıl İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor.

“Türkiye, Bölgenin Teknoloji Üssü Olabilir”

“Bir ülkede bilişim sektörünün gelişmesi olgun bir pazar olma açısından büyük önem taşımaktadır.” ifadesinde bulunan Mobilefest Fuar Koordinatörü Soner Şeker, “Türkiye’de bilişim sektörü pazarı, yatırımlar, çalışan sayısı ve devlet destekleri açısından sürekli büyümektedir. Sektörde, yazılım üreticilerinin sayısı 150.000’i geçmiş olup bunların büyük bir kısmı 35 yaşın altındadır. Türkiye’nin yetenek havuzu mühendisler ve yazılım üreticileri ile her geçen gün büyümekte ve “1 Milyon Yazılımcı” gibi önemli projelerle desteklenmektedir. Avrupa Birliği, MENA ve Orta Asya’yı kapsayan büyük pazarlara olan yakınlığı ile Türkiye, 1,5 milyar kişi ve 24 trilyon dolarlık gayri safi milli hasılayı kapsayan büyüklükteki bir ekonomiye 4 saatlik uçuş mesafesindedir. Türkiye’de, yurt dışındaki emsallerine oranla daha uygun şartlarda teknolojik çözümler ve tedarikçiler bulmak mümkünken, yatırım maliyetleri de oldukça uygundur. Özellikle Covid-19 krizi döneminde tedarik zincirlerinde aksamalar yaşayan teknoloji firmaları kendilerine yeni lokasyonlar ararken, Türkiye bu anlamda ilk sıralardaki tercihlerden birisi olmuştur. Biz de Mobilefest olarak Türkiye’nin teknoloji alanında büyüyen gücünü sergilemeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulunuyor.

Bölgenin En Büyük Teknoloji Fuarı Olması Hedefleniyor

Her geçen gün büyüyen ve gelişen bilişim sektörünün hacmine ve potansiyeline inandıklarını söyleyen Soner Şeker, Türkiye’nin ihracatının, özellikle kilo başı ihracatın bilişim sektörü ile önemli ölçüde artacağına, cari açığın kapanmasına olumlu etkileri olacağına, bu alandaki istihdamın artacağına ve ülkemizin geleceğinin burada olduğuna inandıklarını belirtiyor. Şeker, “Türkiye’de uzun yıllardır uluslararası ticari bir bilişim fuarının gerçekleşmemesinin çok büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyoruz. Amacımız 5 yıl içerisinde bölgenin en önemli teknoloji fuarı olmak. Yaptığımız işe inanarak ve doğru hamlelerle Mobilefest’i büyütmeyi ve buna bağlı olarak sektörün büyümesine, bilişim ihracatının artmasına, Türkiye’ye yeni yatırımların gelmesine ve ileride ülkemizin bir teknoloji merkezi olmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.” ifadeleriyle Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı’nın önemine değiniyor.

Türkiye’nin merkezinde olacağı Doğu Avrupa, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetleri kapsayan bölgenin en önemli teknoloji fuarı olmayı hedefleyen Mobilefest, aynı zamanda teknoloji ve hizmet üreten yerli firmaların yurt dışına açılmasına, ihracat ve yeni iş birlikleri fırsatları yaratılmasına ve Türkiye’ye yapılan teknoloji yatırımlarının artırılmasına öncülük etmeyi amaçlıyor.