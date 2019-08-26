Öğrenciler Sınavlara Dersaneyle Değil Telefonla Hazırlanıyor

Yeni nesil öğrenciler dijital dünyanın imkânlarından en üst seviyede faydalanıyor. Dersaneler ve özel derslerin yerini artık mobil uygulamalar almaya başladı. Öğrenciler ders çalışırken ve sınava hazırlanırken çözemedikleri problemleri eğitmenlere kolayca sorarak dakikalar içinde cevap alıyor. Üstelik tüm bunları akıllı telefon ile yapmak mümkün oluyor.

Sınavlara hazırlanırken öğrenciler artık ders videolarından ve sanal kütüphanelerden faydalanıyor. Fakat soru çözerken karşılaşılan zorluklar için hâlâ desteğe ihtiyaç duyuluyor. Yeni sistemde dersane işlevi gören temel liselere ve özel derslere alternatif olan mobil uygulama Kunduz ile sınavlara hazırlanmak daha ekonomik ve daha etkili.

Sınava hazırlanmanın en kolay yolu olan Kunduz, öğrencilerin çözemedikleri soruların çözümlerini tek tuşla almalarına imkan sağlayan bir mobil uygulama. Kullanıcı sorunun fotoğrafını çekiyor, Kunduz’a gönderiyor ve çözümü dakikalar içinde cep telefonuna geliyor.

YKS, LGS, KPSS ve ALES sınavlarına hazırlanan öğrencilerin yol arkadaşı olan Kunduz’u App Store ve Google Play’den ücretsiz olarak indirmek mümkün. Öğrenciler, ücretsiz deneme sonrasında ihtiyaçlarınına göre diledikleri paketi satın alarak Kunduz’la ders çalışmanın rahatlığını yaşayabiliyor. 100 binin üzerinde öğrencinin aktif olarak kullandığı Kunduz’da soruların cevaplanma süresi ortalama 10 dakika.

Dersanenin 10’da 1’i fiyatına 10 kat hızlı

Son yıllarda sınav ve eğitim sistemi üzerinde yapılan çalışmalar çerçevesinde, dersane ve hazırlık kurumlarıyla ilgili birtakım önemli değişiklikler hayata geçirildi. Günümüzde sınavlara hazırlık için hafta içi ve hafta sonu programlarıyla tamamlayıcı kurslar veren kurumlar var ve bunların fiyatları 8 bin TL ila 18 bin TL arasında değişiyor. Velilerin ve sınavlara hazırlanan yetişkinlerin bütçelerini sarsan dersanelere ekonomik olarak da alternatif çözüm oluşturan Kunduz, dershane ve özel derse göre en az 10 kat daha hızlı, 10 kat daha ekonomik.

Alanında başarılı eğitmenler cevap veriyor

Dersane veya özel dersle sınavlara hazırlananların en büyük sorunlarından biri, ders çalışırken çözemedikleri sorular için anında destek alamamak olarak öne çıkıyor. Kunduz’a gönderilen sorulara dakikalar içinde dönüş almak mümkün. Kunduz üzerinden iletilen sorular profesyonel öğretmenler ve ÖSYM sınavında derece yapmış üniversite öğrencileri tarafından cevaplanıyor. Bugün sayısı 15 bini geçen Kunduz eğitmenlerine katılmak isteyenler, destek vermek istedikleri derslerdeki yetkinliklerine göre seçiliyor ve performanslarına daima dikkat ediliyor.

Kunduzcuların yüzde 90’ı üniversiteye yerleşti

Bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) Kunduz’la hazırlanan öğrencilerden 830’uyla yapılan ankete göre öğrencilerin yüzde 92’si, sınava hazırlık ve YKS performansında Kunduz’un önemli ölçüde faydası olduğunu söyledi. Kunduz’la YKS’ye hazırlanan öğrenciler arasında üniversitede bir bölüme yerleşme oranı ise yüzde 90 olarak belirlendi. Ankete katılanlardan alınan bilgiye göre, her 10 öğrenciden 9’u sordukları soruların çözümlerine 5 tam puan veriyor ve öğrencilerin yüzde 86’sı Kunduz’u tavsiye ediyor. Ayrıca bu yılki YKS’de ilk 10 bine girenler arasında, şimdiye kadar belirlenen 124 Kunduz öğrencisi bulunuyor.

Zengin soru bankası ve eğitim koçluğu

Kunduz’da öğrenciler 13 farklı derste sorularını diledikleri zaman sorabiliyor. Soruların cevapları ortalama 10 dakika içerisinde %100 çözüm garantisiyle Kunduz eğitmenleri tarafından hazırlanarak görsel şeklinde telefonuna iletiliyor. Öğrenciler soru göndermenin yanı sıra, Kunduz uygulamasında yer alan Soru Bankası’ndan da faydalanabiliyor. Kunduz soru kütüphanesinde her ders ve konu için farklı zorluk seviyelerinde sorular ile çözümleri bulunuyor. Öğrenciler ayrıca sınava hazırlık süreciyle ilgili akıllarına takılanlar için Kunduz destek ekibinden “Eğitim Koçluğu” yardım alabiliyor.

Soru sormak ve cevap almak çok kolay

Kunduz mobil uygulamasını kullanmak çok kolay. Öğrenci sorunun fotoğrafını çekerek veya daha önceden çekilmiş bir sorunun fotoğrafını yükleyerek soru gönderebiliyor. Kunduz uygulamasının ana ekranı doğrudan soru fotoğrafı çekimine olanak sağlayacak şekilde kamera işlevine sahip. Bu sayede uygulamayı açar açmaz soru fotoğrafı çekmek ve göndermek mümkün oluyor. Öğrenci soru görüntüsünü hazırladıktan sonra sorunun bağlı olduğu dersi seçiyor sorusunu gönderiyor. Öğrenci eklemek istediğin bir yorum veya sorun varsa “Yorum Ekle” kısmından yazabiliyor. İlgili Kunduz eğitmenlerine ulaşan sorunun kapsamlı ve açıklamalı çözümü dakikalar içinde öğrenciye gönderiliyor.

Üç okul arkadaşı tarafından kuruldu

Kunduz’un kurucuları olan Başar Başaran, Melih Şener ve Barış Bilgiç önce İzmir Fen Lisesi’nde, sonrasında da Boğaziçi Üniversitesinde sıra arkadaşı. Sınav hazırlığını iyi bilen Kunduz kurucular, girdikleri tüm sınavlarda ilk 500’de yer almayı başardı. Kunduz’un sahip olduğu teknolojiyi Boğaziçi Üniversitesi’nin yanı sıra, Stanford Üniversitesi’nde yaptıkları çalışmalarla geliştiren Başar, Melih ve Barış’ın şimdiki hedefi ise Kunduz’u başta Hindistan ve ABD olmak üzere dünya çapında kullanılacak hale getirmek.

Yüklemesi ve denemesi bedava

Şimdiye kadar 500 binden fazla indirilen Kunduz’un başarısı Apple’ın da ilgisini çekti ve geçtiğimiz sene Günün Uygulaması olarak lanse edildi. Kunduz mobil uygulamasını indirmek ücretsiz. Uygulamayı indiren öğrenciler Kunduz’u deneyimleyebilmeleri ve faydasını görebilmeleri için ücretsiz soru haklarına sahip oluyor. Deneme süreci sonlandığında soru sormaya devam edebilmek için öğrenciler kunduz.com web sitesinde bulunan üyelik paketlerinden satın alabiliyor. Kunduz’u Android ve iOS işletim sistemi yüklü cihazlarda kullanmak mümkün.