Onlıne pazar yerlerinde en çok teknoloji ürünleri arandı

Uluslararası dijital pazarlama ve SEO ajansı Zeo Agency’nin hazırladığı Online Pazar Yerleri Sektörü 2020 İlk Çeyrek Raporu, ziyaretçi hacmini 2019’a göre artıran sektörde COVID-19 etkisiyle tüketici davranışları ve pazar paylarındaki değişimleri ortaya koyuyor.

Zeo Agency’nin sektörün online mevcudiyetini, markaların pazar paylarındaki değişimi ve kullanıcı davranışlarındaki dinamik hareketleri derinlemesine incelemek üzere hazırladığı Online Pazar Yerleri Sektörü Raporu, 2019 ve 2020 yıllarının ilk çeyrek dönemini kıyaslayarak COVID-19’un sektör üzerindeki etkisini ölçümlüyor.

En çok teknolojik ürünler arandı, COVID-19 etkisiyle spor araçları yükselişe geçti

Sektörün en fazla trafik alan 10 web sitesinin en az 9’unun ortak sıralandığı ve en fazla hacme sahip olan 10.000 ortak anahtar kelimenin analiz edildiği raporda; aranma hacimlerinin 2020 yılının ilk üç ayında da hem masaüstü hem de mobilde arttığı görülüyor. 2020’nin ilk çeyreğinde en fazla aranan kelimelere bakıldığında cep telefonları başta olmak üzere teknolojik ürünler listede baskın olurken, COVID-19 etkisiyle daha çok evde vakit geçiren tüketicilerin ihtiyaçlarına dair veriler de ortaya çıkıyor.

Cep telefonu modelleri, akıllı saatler gibi giyilebilir teknolojiler, bebek ürünleri ve oyuncakların yanı sıra kahve makinası, avize, düdüklü tencere, buhar makinası, şarjlı matkap ve oyuncu koltuğu gibi ürünler 2020 ilk çeyrekte en çok aranan ilk 40 kelime arasında yer alıyor. Aynı dönemde 2019 yılına göre aranma hacminde en çok artış yaşanan kelimeler de COVID-19 etkisini yansıtacak şekilde ağırlık seti gibi evde spor yapmaya odaklı ürünler ile değişen hijyen alışkanlıklarıyla paralel olarak kağıt sabun ve sprey şişesi gibi ürünler içeriyor.

Tüketiciler ürün-fiyat karşılaştırmaya daha çok vakit ayırdı

Türkiye’deki en büyük 11 web sitesinin baz alınarak kategori haline getirildiği rapora göre; sektöre gelen toplam ziyaretçi sayısı 2019’un ilk çeyreğinde 841 milyon civarında iken 2020’nin ilk çeyreğinde 868 milyona yükseldi. Raporda öne çıkan nokta ise ürün-fiyat karşılaştırma sitelerinin 2020’nin ilk çeyreğinde yaşadıkları çıkış oldu.

Ziyaretçi hacimlerini artıran ürün-fiyat karşılaştırma sitelerinde aynı zamanda kullanıcıların geçirdiği süreler de yükselirken, direkt pazar yeri domainlerinde geçirilen sürelerin azalıyor olması dikkat çekti. COVID-19 salgının tüketici davranışlarında yarattığı etkiyi yansıtan bu gelişme ile kullanıcıların arama yaptıkları ürün üzerinde satın almadan önce düşünme süresini artırdığı ve akıllı alışveriş adımlarının daha yaygın hale geldiği ortaya çıkıyor.

Mobil uygulamaların indirilme sayıları iki kattan fazla arttı

5 lider web sitesinin mobil uygulamalarının 2019 ve 2020 ilk çeyrek verilerinin incelendiği raporda, tüm markaların mobil uygulamalarındaki indirilme sayılarını 2020’de iki katıdan fazla artırdığı görülüyor. COVID-19 ile gelen karantina süreciyle birlikte tüketicinin online alışverişi daha fazla tercih etmesi ve bu uygulamaların süpermarket uygulamalarıyla yaptıkları ortaklıklar da bu sürece katkı sağlamış gözüküyor.

5 uygulaması arasında, en fazla indirilme sayısının 2019’un ocak ayından itibaren Trendyol’da olduğu görülüyor. İndirmelerde yüzdesel olarak bir önceki yıla göre en yüksek artışa sahip olan ve geçirilen sürenin artış gösterdiği tek uygulamanın fiyat karşılaştırma sitesi Akakçe olması ise yine COVID-19 döneminde yaşanan kemer sıkma politikalarının bir etkisi olarak öne çıkıyor.