Online terapi için yeni nesil psikolojik destek platformu: Tappy Pandeminin yol açtığı ya da ortaya çıkardığı zorluklarda çare, yine pandemi ile hayatımıza giren bir yöntem olan online terapi oldu. Tappy Online Terapi Platformu, akredite üniversitelerden mezun, deneyimli uzman psikologlar aracılığıyla danışanlara güvenilir, hızlı, ekonomik, mekandan bağımsız şekilde kişiye uygun randevu oluşturma imkanı sağlarken danışmanlara ise hukuki, mali ve dijital pazarlama alanlarında profesyonel destek vererek seçkin bir ekibin parçası olma fırsatını sunmasıyla fark yaratıyor.

Pandemi geride bıraktığımız iki yılda hem birçok zorluğu hem de kolaylığı hayatlarımıza kattı. Ekonomik zorluklar ve sosyalleşememe bu zorlukların başını çekerken, birçok hizmete online ulaşabilme imkanı ise kolaylıklarda ilk sırayı aldı. Tam bu noktada kesişen bir hizmet ortaya çıktı: psikoloji! Yaşadığımız bu zorlukların birçoğumuzda yol açtığı, kimilerimizin farkında olmadığı psikolojik ve ruhsal sıkıntıların çaresini online terapi hizmetiyle arama şansı doğdu.

Bu şansı sunan önemli yerlerden biri, Tappy Online Terapi. Alanında uzman danışmanlar ile çeşitli konularda psikolojik desteğe ihtiyaç duyanları bir araya getiren Tappy Online Terapi’nin en büyük avantajı ise birçok farklı alandan uzmana, daha esnek saatlere yayılan bir düzlemde, dilediğiniz yerden, dilediğiniz araçla (bilgisayar ya da telefondan, mobil uygulama üzerinden, görüntülü, sesli veya mesajlaşma yoluyla) ulaşmanızı sağlaması.

Alanında uzman 30 danışman bir tık uzağınızda

Tappy Online Terapi, hem danışanlara hem de terapi desteği sunan danışmanlara kolaylık sağlamayı odağına alıyor. Birçok farklı alanda uzmanlaşmış danışmanı, çalışma esnekliği sağlayarak aynı platformda topluyor. Danışmanlar çalışma gün ve saatlerini, seans süre ve ücretlerini kendileri belirliyorlar. Daha çok klinik psikologlardan oluşan danışman ekibinde yaklaşık 30 uzman bulunuyor. Önümüzdeki 6 ayda 100’e sene sonunda ise 200’e çıkması planlanan uzmanlar arasında klinik psikoloji, aile ve ebeveyn danışmanlığı, çocuk ve ergen terapisi, kariyer danışmanlığı, spor psikolojisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanlarında destek veren tecrübeli ve başarılı isimler yer alıyor.

Online terapi kolaylık ve avantaj sağlıyor

Çeşitli nedenlerle yüz yüze terapi alınmasının güç olduğu durumlarda, pandemi ile hayatımıza giren online terapi yöntemi hem ekonomik hem her an ulaşılabilir olmasıyla danışanlara kolaylık sunuyor. Tappy Online Terapi uzmanları, özellikle kaygı bozuklukları (panik atak, obsesif kompulsif bozukluklar, sosyal fobi vb.), depresyon, öfke kontrolü, sınav kaygısı, uyku bozuklukları gibi birçok durumda yüz yüze terapi ile eşdeğer verim sağladığının altını çiziyor. Özellikle coğrafi olarak dezavantajlı bölgelerde yaşayanlar, fiziksel engeli ya da ciddi bir rahatsızlığı olduğu için evden çıkamayanlar, seyahat nedeniyle terapi sürecinin kesintiye uğramasını istemeyenler, kendilerini yüz yüze görüşme olmadan sesli ya da yazılı olarak daha kolay ifade edebilen danışanlar açısından da avantaj sağladığını belirtiyorlar.

İsim vermeden, rumuzla randevu alınabiliyor

Tappy Online terapinin sunduğu avantajlardan biri de platform üzerinden yapılan görüşmelerde danışanların kendi belirledikleri “Kullanıcı Adı (Rumuz)” ile kişisel bilgilerini paylaşmadan randevu oluşturabilmeleri. Hiçbir şekilde ses ve görüntü kaydı alınamayan görüşmelerde danışan ve danışmanların tüm bilgileri şifrelenerek korunuyor, hiçbir koşulda 3. şahıslarla paylaşılmıyor.

Tappy Online Terapi kurucularından Koray Bilici, farklı bir yaklaşımla hazırladıkları platform için “Partnerimiz olarak gördüğümüz danışmanların geri dönüş ve önerileriyle platform üzerinde sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılıyor. Farklı psikoloji alanında çalışan uzmanların tek bir platform altında toplanmış olması danışanlara hem ücret hem de destek almak istedikleri konularla ilgili yardım almaları açısından kolaylık sağlıyor.” diyor.