OPPO A74 Modelini Tüketicilerle Buluşturdu

Türkiye’de üretilerek tüketicilerin beğenisine sunulan OPPO’nun A74 modeli şık tasarımı ve üstün oyun performansıyla öne çıkarken ‘Daima Güvenilir, Daima Rahat’ sloganıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO, teknolojiyi daha eğlenceli hale getirmek için tasarlanan A Serisi’nin yeni modeli A74’ü Türkiye’de üreterek tüketicilerle buluşturdu. Rahat bir tutuş sağlamak için 3D eğimli arka kapağa sahip şık tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan A74, sahip olduğu 33W hızlı şarj özelliğiyle sizi gün boyunca yarı yolda bırakmazken gözleri koruyan AMOLED ekranı, 128GB ultra geniş bellek kapasitesi ve 6.43 inç genişliğindeki ekranıyla daima güvenilir, daima rahat bir kullanım vaat ediyor.

72 dakikada %100 şarj

Günümüzün hızlı yaşam temposunda OPPO A74, siz yavaşlamayın diye bütün gün yetecek bir enerjiyle birlikte geliyor. Akıllı telefonun 5000mAh pili ve 33W hızlı şarjı zamanınızdan keyif almanıza olarak sağlıyor. OPPO A74’ün pili yalnızca 30 dakikalık bir süre içerisinde yüzde 54 oranında şarj oluyor. 72 dakikada ise telefonun tamamını şarj edebiliyorsunuz. OPPO laboratuvarlarında yapılan testlere göre, yalnızca 5 dakikalık şarj ile 5,73 saat telefon görüşmesi yapabilir, Instagram’da 1,37 saat zaman geçirebilir ya da YouTube’da 1,81 saat video izleyebilirsiniz.

Piliniz bitmek üzereyken devreye giren Süper Güç Tasarruf Modu, pil ömrünün yalnızca %5’inde bile 2,7 saat telefon görüşmesi ve 1,3 saat WhatsApp’ta yazışma imkanı tanıyor. Süper Güç Tasarruf Modu da geceleri sizin uyku alışkanlıklarınızı öğrenerek, akıllı telefonunuzu şarja takmasanız bile pilinizin sadece yüzde 2’sini harcıyor. Yapay Zeka Gece Şarjı ise OPPO A74’ün önce yüzde 80’ini, uyanmanıza 1 saat kala ise kalanını şarj ederek akıllı telefonunuzu fazla ısınmaktan koruyor.

Dikdörtgen tasarımda üçlü kamera düzeneği

Arkada dikdörtgen bir tasarım içerisinde üçlü kamera düzeneğiyle birlikte gelen OPPO A74’ün 48MP çözünürlüğündeki ana kamerası tüm fotoğrafları ve videoları yüksek derecede bir netlikle çekiyor. 48MP ana kameraya portre çekimlerinde başarılı 2MP derinlik kamerası ve küçük ayrıntıları yakalamaya yarayan 2MP makro kamera eşlik ediyor. OPPO A74 modelinde çekeceğiniz fotoğraflardaki ayrıntıları belirginleştirmek için 15 farklı filtre bulunuyor. Bununla birlikte Yapay Zeka Sahne Geliştirme özelliğiyle birlikte gelen OPPO A74’ün kamerası, bitkileri, manzarayı, yiyecek-içecekleri, güneşin doğuşu ya da batışı gibi farklı senaryoları otomatik olarak tanıyarak çekimin kalitesini yükseltiyor ve otomatik olarak parlaklığı artırıyor. Düşük ışığın olduğu ortamlarda ise Gece Modu özelliği fotoğraflarda başarılı sonuçlar veriyor.

Akıllı telefonun 16MP çözünürlüğe sahip ön kamerası da doğal güzelliğinizi, ortamdaki en uygun renk tonlarını belirleyerek ön plana çıkaran Yapay Zeka Güzelleştirme Modu ile birlikte geliyor. Böylelikle fotoğraflarda cilt dokusu bozulmuyor ve kusurlar otomatik olarak gideriliyor.

OPPO A74, başarılı fotoğraf özelliklerinin yanı sıra Video Sabitleme gibi üstün video özellikleri de sunuyor. Oluşturduğunuz videoları sosyal medyanızda paylaşmadan önce Soloop uygulaması ile bir klip haline getirebilirsiniz.

Daima aydınlık ekran

Ultra yüksek çözünürlüklü bir AMOLED ekrana sahip OPPO A74, tüm konforu sunmanın yanı sıra aydınlık ekranıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Akıllı telefonda oyun oynarken ya da video izlerken gelişmiş görüntüleme özelliği gün boyunca gözlerinizin yorulmamasını sağlıyor. Yapay Zeka Akıllı Arka Aydınlatma, ekran ışığını kısıp açtığınız zamanları öğrenerek arka plan ışığını otomatik olarak sizin kişisel tercihlerinize göre ayarlıyor. Akıllı telefonunuzu ne kadar çok kullanırsanız o da ekran parlaklığını en rahat edeceğiniz optimum bir düzeyde ayarlama fonksiyonunu o kadar iyi yerine getiriyor ve böylece gözleriniz yorulmuyor.

Kişisel güvenliğinizi koruyor

OPPO A74’te yer alan Uygulama Kilidi ile akıllı telefonunuzu birine vermeniz gerektiğinde ya da uygulamalarınıza başkalarının erişmesini istemediğiniz durumlarda şifre korumasına alabiliyorsunuz. Başkalarının bu dosyalara erişimini engellerken, OPPO’nun Özel Kasası’yla özel fotoğraflarınızı, videolarınızı ve dokümanlarınızı saklayabiliyorsunuz.

Eğer fiziksel güvenliğinizi tehdit eden acil bir durum varsa OPPO A74 Tüm Acil Durumlar SOS özelliğini de sizlere sunuyor. Güç tuşuna art arda beş kere basınca acil yardım hizmetleri sunan numaralara ulaşmak için hızla hat buluyor, SOS sinyali gönderebiliyor, önceden belirlenmiş acil durum detaylarını görebiliyor ve akıllı telefonu çağrı cihazına dönüştürebiliyorsunuz.

En verimli oyun deneyimi

Qualcomm Snapdragon 662 işlemciye ve 4GB belleğe sahip olan OPPO A74, mobil oyunlarda da kesintisiz bir deneyim sağlıyor. Yüksek düzeyde performans sunan işlemci, oyun ilerledikçe akıllı telefonun yavaşlamasına izin vermiyor. Yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran ise daha temiz bir görüntü sunarken, ekrandaki bütün ayrıntıları yakalayarak hiçbir aksiyonu kaçırmamanıza olanak sağlıyor. Oyunların performansını ve akıcılığını artıran HyperBoost özelliği ile daha az gecikme yaşıyor ve daha fazla çoklu görev yapabiliyorsunuz. Böylece refleksleriniz daha çabuk sonuç veriyor ve rekabetlerde bir adım öne geçiyorsunuz.

Dikkatinizi dağıtacak şeyleri engellemeyi tercih edenlerdenseniz, Oyun Odak Modu’na sahip olan OPPO A74 duyuruları ve gelen çağrıları filtreden geçirerek sizin tamamen oyuna odaklanmanızı kolaylaştırıyor. Ya da önemli bir mesaj bekliyorsanız Hızlı Kullanıcı Bildirimleri özelliği seçilmiş uygulamalardan gelen kritik duyuruları oyun ekranınızdan geçiriyor.

OPPO A74 Teknik Özellikleri

Ekran: 6.43 inç AMOLED ekran

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

Bellek: 4 GB

Dahili Depolama: 128 GB + 256 GB’a kadar microSD kart

Kamera: 48 MP Ana Kamera 2 MP Makro Kamera 2 MP Derinlik Kamera

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 5000 mAh, 33W Hızlı Şarj

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1

Boy x En x Kalınlık: 160.3 mm x 73.8 mm x 7.95 mm

Ağırlık: 175g

Renk: Prizma Siyahı, Gece Mavisi

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: KDV dahil 3.499 TL