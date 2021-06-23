OPPO Marvel Hayranları İçin Reno5 Marvel Edition’ı Duyurdu

OPPO Reno5’in çarpıcı tasarımı ve teknik yeteneklerinden güç alan Marvel Edition, Marvel’in The Avengers serisindeki karakterleri ve diğer karakteristik unsurları akıllı telefonla birleştirerek Türkiye pazarında satışa sunuldu.

Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO, Marvel iş birliğiyle geliştirilen yeni OPPO Reno5 Marvel Edition modelini duyurdu. OPPO Reno5’in çarpıcı tasarımı ve teknik yeteneklerinden güç alan Reno5 Marvel Edition, Marvel’in The Avengers serisindeki karakterleri ve diğer karakteristik unsurları akıllı telefonla birleştirerek dünya çapındaki Marvel hayranlarının sahip olmak isteyeceği bir ürün olarak dikkat çekiyor.

Marvel klasiği teknolojinin geleceğiyle buluşuyor

OPPO Reno5 Marvel Edition’ın tasarımı Avengers: Endgame filmindeki karakterin giydiği, siyah, gri, gümüş ve kırmızı renklerin kombinasyonuna sahip Quantum Suit kıyafetlerinden ilham alıyor. Akıllı telefonun arka kasasında, ortada bulunan Avengers logosunu ve Captain America’nın kalkanını içeren iki ikonik Marvel görselinin oluşturduğu yuvarlak ‘A’ logosu öne çıkıyor. Fresnel Lens İşlemi kullanılarak pürüzsüz ve parlak dokunuşlarla oluşturulan ‘A’ logosu, farklı açılardan bakıldığında dokulu ve üç boyutlu görünüyor. Ayrıca akıllı telefonun arkası, Black Widow logosundan ilham alınarak ‘X’ harfini oluşturacak şekilde tasarlandı. ‘X’ harfinin verdiği etki, iki farklı malzemenin bir kombinasyonuyla oluşturuldu. Dokulu kaplama, The Avengers kahramanları tarafından giyilen yüksek teknoloji ürünü kıyafetleri anımsatan benzersiz bir akıllı telefon hissi yaratıyor.

Marvel Edition’ın elektro kaplama işlemiyle üretilen gümüş renkli yan kısımlarındaki orta siyah çizgi, lazer aşındırma yöntemiyle oluşturuldu. Düğmenin etrafındaki kırmızı kısım, akıllı telefonun Marvel hayranları tarafından her açıdan kolayca tanınmasını sağlıyor. Akıllı telefonun ön bölümünde, kullanıcılara net ve sürükleyici bir izleme deneyimi sağlayan 6,4 inç genişliğinde 90Hz yenileme hızında AMOLED bir ekran yer alıyor.

171 gr ağırlığa ve 7,8 mm inceliğe sahip OPPO Reno5 Marvel Edition, kullanıcıların Reno modelinden beklediği deneyimden ödün vermeden Marvel Evreni heyecanını Reno5 Serisi’ne getiriyor.

Kendi Marvel Evreninizi yaratın

OPPO Reno5 Marvel Edition, Marvel ruhunu akıllı telefonun dış görünüşünün çok daha ötesine taşıyor. OPPO Reno5 Marvel Edition kullananlar, başlangıç animasyonu esnasında Avengers logosuyla karşılaşınca anında Marvel Evreni’ne geçiş yapıyor. Akıllı telefonu 50W hızlı şarj ile şarj ederken ekran üst kısmında beliren şarj durumu, Iron Man’in ışık halkalarının animasyonuyla gösteriliyor.

OPPO Reno5 Marvel Edition en yeni ColorOS 11.1 sürümüyle geliyor ancak kullanıcı arayüzü, Marvel Evreni’nden öğelerle tamamen özelleştirilmiş özel tasarım detayları da içeriyor. Ana ekranın arka planı, akıllı telefonun dış tasarımındaki gibi güçlü çizgiler, koyu gölgeler, gri, beyaz ve kırmızı renklerle Avengers Quantum Suits ve uzay aracını baz alan bir tasarıma sahip. Ayrıca, ana ekranda yer alan orijinal OPPO uygulamalarının simgeleri, Marvel Evreni’ndeki çeşitli kahramanlar veya ilgili öğelerle değiştirildi. Örneğin kamera simgesi, Iron Man’in zırhından çizgiler ve renkler içeriyor; yenilenen mesaj simgesinde ise Kaptan Amerika’nın kaskı ve kalkanı kullanılıyor.

OPPO ayrıca, yalnızca OPPO Reno5 Marvel Edition için Marvel’in Avengers kahramanlarını içeren altı farklı kilit ekranı duvar kâğıdı oluşturdu. Akıllı telefonun tasarımında yer alan simgelerle ve diğer Marvel öğeleriyle birlikte bu aksiyon sahneleri, tüm Marvel hayranlarına tamamen sürükleyici bir deneyim sunuyor. Bunların yanında, Marvel filmlerinin açılış sahnelerinden ilham alan kapaklı kitap tarzı bir animasyon, farklı duvar kâğıdı seçimlerinde kullanıcıları her seferinde Marvel Evreni’ne bir kez daha götürüyor.

Ambalajdan aksesuarlara Marvel tüm detaylarda

Akıllı telefonun tasarımına ek olarak, OPPO Reno5 Marvel Edition ile birlikte gelen ambalaj ve aksesuarlar da dikkatleri üzerine çekiyor. Ambalajı açınca hayranların göreceği ilk şey, özel bir karta basılı, klasikleşmiş bir dizi Avengers logosu olacak. Kulaklık, SIM kart çıkarma iğnesi, şarj cihazı ve kablosu dahil kutudan çıkan her şey, Marvel’s Avengers grafikleri ve renkleri içeriyor. Kutuda ayrıca, altı adet orijinal Marvel Avengers karakteri içeren kırmızı bir arka plana sahip, Marvel’e özgü tarzda tasarlanmış koruyucu bir telefon kılıfı da yer alıyor.

OPPO Marvel Edition’ın Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 5.299 TL.