Yeni OPPO Reno5 Lite’ın Tasarım Hikayesi

OPPO Reno5 Lite modeli geliştirilirken dikkate alınan noktalardan biri rahatlık ve kullanılabilirlik açısından ürünün modanın tasarım standartlarıyla uyumlu olmasıydı. En çok satın alınan blucinler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, 160.1 x 73.2 x 7.8 mm ölçülerindeki OPPO Reno5 Lite herhangi bir kot pantolonun cebine rahatlıkla sığıyor.

Akıllı telefonlar hayatımıza girmeden önce kullandığımız telefonlar, bugün sahip olduklarımıza kıyasla çok daha küçüktü. 2007 yılı sonrasında dokunmatik ekranlı telefonların geniş bir tüketici kitlesine ulaşmaya başlamasıyla akıllı telefonlar da raflarda yerini aldı. 2008 yılında 3 inçlik ekran, 12 mm kalınlık ve 100 gramın altında ağırlıktan, 2012 yılında 4 inçlik ekran, 10 mm kalınlık ve 125 gram ağırlığa gelindi. 2020 yılında ise 6 inçten büyük ekran, 8 mm kalınlık ve 170 gram ağırlık noktasına ulaşıldı. Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO’nun vizyoner tasarımının ilk örneklerinden biri 2013 yılında kullanıcılara sunulan OPPO Find 5 oldu. Ekran çapı 5 inç, kalınlığı 9 mm olan ve ekranın gövdeye oranı %70’in üzerinde olan akıllı telefon, rekabette bir adım daha öndeydi.

Tüketicilerin kararını ne etkiliyor?

Ortalama bir akıllı telefon için ekran büyüklüğü sabitlenmiş ve ince çerçeveli telefonlar daha uzun bir süre daha bizimle olacakmış gibi görünüyor. Peki, akıllı telefon için mükemmel tasarımı seçme konusunda tüketicinin kararını etkileyen ana etken nedir? Ekran çapının telefonun uzunluğu ve kalınlığı üzerinde önemli bir etkisi olmakla birlikte akıllı telefon tasarımlarında rahatlık için odaklanılması gereken iki etken var: Kalınlık ve ağırlık. Tüketicilerin daha büyük ekranlara ihtiyacı kalmamış olabilir fakat daha fazla özellik talebi devam ediyor ve bu da telefonun içinde daha fazla parça olması anlamına geliyor.

OPPO Reno5 Lite modeli geliştirilirken dikkate alınan noktalardan biri rahatlık ve kullanılabilirlik açısından ürünün modanın tasarım standartlarıyla uyumlu olmasıydı. En çok satın alınan blucinler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, 160.1 x 73.2 x 7.8 mm ölçülerindeki OPPO Reno5 Lite herhangi bir kot pantolonun cebine rahatlıkla sığıyor. Kadınlar için de en yaygın kabul edilen senaryo akıllı telefonu bir çantada taşımaları. Araştırmalar İngiltere’de kadınların her gün yanlarında 17 parça bulundurduklarını ve 3 kilodan fazla ağırlık taşıdıklarını gösteriyor. Bu nedenle ağırlık ve ölçüyü optimize etmek, tasarımda inovasyonlar yaparak kalıcılığı sağlamak büyük önem taşıyor.

OPPO, Reno5 Lite’ı tasarlarken akıllı telefonun ağırlığını 172 grama indirdi. Bu üç şekilde yapıldı; Öncelikle kaliteden taviz vermeden gövdeye gömülü çelik çerçeve küçültüldü. İkinci olarak cihazın genel gücünü azaltmadan yapı optimize edildi; basitliği sağlamak ve ağırlığı azaltmak için fazla plastikler kesildi. Son olarak nihai ağırlığı azaltmak için ısı iletimi daha iyi ve yoğunluğu düşük olan alüminyum alaşımı kullanıldı.

OPPO Reno5 Lite’ın ana kartı da uzunluğu açısından sektörde lider konumda bulunuyor. Bu esas olarak arka kamera ve çip gibi bileşenlerin düzenlenmesi ve ürünün küçültülmesiyle gerçekleştirildi. Belirli optimizasyon önlemlerinin alındığı Reno5 Lite modelinde dört kameranın ana gövdesi yatay yerleştirildi ve böylece ana kartın kullanım oranı arttı. Ana kartın uzunluğunun azaltılması ve cihazın küçültülmesi sayesinde pil uzunluğu için daha fazla yer açıldı.