Pazarama’dan Satıcılarına Erken Ödeme İmkanı: “Pazarama Finansman”

Türkiye İş Bankası iştiraki olan Pazarama tarafından geliştirilen Pazarama Finansman, satıcıların bekleyen ödemelerini erkenden alarak nakit akışlarını düzenlemelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Bu sayede satıcılar, işlerini büyütmek, stoklarını yenilemek ve günlük operasyonlarını daha rahat yönetebilmek için gereken finansmana erişebiliyor.

Kolay Erişim, Hızlı Çözüm

Pazarama, satıcıların bu hizmete kolayca ulaşabilmesi için basit bir süreç tasarlamış. Satıcılar, Pazarama panelindeki “Ödeme ve Faturalar” sekmesinden “Erken Ödeme” adımlarını takip ederek veya panelin sağ üst köşesindeki hakediş miktarını gösteren butona tıklayarak bu hizmetten yararlanabiliyor.

“Satıcılarımızın Rekabet Gücünü Artırıyoruz”

Pazarama Genel Müdürü M. Bülent Kutacun, yeni finansman modeliyle ilgili olarak, “İş ortaklarımızın finansal sürdürülebilirliğini desteklemek ve işlerini büyütmelerine yardımcı olmak en önemli önceliklerimizden biri. Pazarama Finansman ile satıcılarımıza verdiğimiz desteği bir adım öteye taşıyoruz. Sektörde fark yaratarak, anında nakit finansman sağlayan bu çözüm, iş ortaklarımızın rekabet avantajını artırmalarına ve müşterilerine daha iyi hizmet sunmalarına olanak tanıyor.” dedi.

Pazarama, online alışverişin yanı sıra uçak bileti, otel rezervasyonu, araç kiralama, şehir içi ulaşım kartı dolumu ve araçta mobil ödeme gibi farklı hizmetler de sunuyor. Pazarama Finansman hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen satıcılar, Pazarama satıcı paneline giriş yaparak inceleme yapabilirler.