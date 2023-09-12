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Pentagon, Yeni Açıklanan UFO Bilgilerini Web Sitesinde Yayımladı!

UFO haberleri için tüm interneti didik didik aramaktan bıktınız mı? Bu günler yakında geride kalabilir. ABD Savunma Bakanlığı, Perşembe günü All-domain Anomaly Resolution Office Website (AARO) adında yeni bir web sitesini duyurdu. Bu site, Tanımlanamayan Anomali Olayları (UAP) ile ilgili yeni açıklanan bilgileri yayınlamak için tek bir merkez olarak hizmet ediyor.

Erdal Kaplanseren fotoğrafı Erdal Kaplanseren Twitter'da takip edin Bir e-posta göndermek 12 Eylül 2023
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Kısacası, gizliliği kaldırılan her UFO bilgisi bu sitede yer alacak. Site şu anda, ABD donanma jet mürettebatının karşılaşmalarından savaş jeti kokpitinden alınan görüntülere kadar “Resmi UAP Videoları” içeriyor. Sitede yüklenen videolar için farklı kategoriler olduğunu belirtmek gerekir. Bunlardan bazıları “çözülmemiş” olarak kategorilendirilmiş, yani AARO’nun şu an için bunlara bir açıklaması yok. Diğerleri ise “gizliliği kaldırılmış” ancak olası açıklamaları olan videolardır.

Bu yeni web sitesi, ABD hükümetinin UFO’lar hakkında halka daha fazla bilgi vermeye karar vermesinin bir parçası olarak yorumlanabilir. Birkaç ay önce NASA, UAP ekibinin halka açık bir toplantısını yayımladı. Organizasyon ayrıca UFO’lar hakkında dokuz aylık bir çalışma yapmayı taahhüt etti.

Erdal Kaplanseren fotoğrafı Erdal Kaplanseren Twitter'da takip edin Bir e-posta göndermek 12 Eylül 2023
Bir dakikadan az