Pentagon, Yeni Açıklanan UFO Bilgilerini Web Sitesinde Yayımladı!

Kısacası, gizliliği kaldırılan her UFO bilgisi bu sitede yer alacak. Site şu anda, ABD donanma jet mürettebatının karşılaşmalarından savaş jeti kokpitinden alınan görüntülere kadar “Resmi UAP Videoları” içeriyor. Sitede yüklenen videolar için farklı kategoriler olduğunu belirtmek gerekir. Bunlardan bazıları “çözülmemiş” olarak kategorilendirilmiş, yani AARO’nun şu an için bunlara bir açıklaması yok. Diğerleri ise “gizliliği kaldırılmış” ancak olası açıklamaları olan videolardır.

Bu yeni web sitesi, ABD hükümetinin UFO’lar hakkında halka daha fazla bilgi vermeye karar vermesinin bir parçası olarak yorumlanabilir. Birkaç ay önce NASA, UAP ekibinin halka açık bir toplantısını yayımladı. Organizasyon ayrıca UFO’lar hakkında dokuz aylık bir çalışma yapmayı taahhüt etti.