Profesör Mete Atatüre, Cambridge Cavendish Laboratuvarı’nın Bölüm Başkanı Oldu

Bilim dünyasının saygın isimlerinden Profesör Mete Atatüre, Cambridge Fizik Bölümü Cavendish Laboratuvarı Bölüm Başkanlığı’na atandı. Atatüre, bu prestijli görevi, laboratuvarın bugünkü bilimsel başarılarını şekillendiren Profesör Andy Parker’dan devralıyor. “Bu rolde güvenilir olmaktan inanılmaz derecede onurlandım” diyen Atatüre, 150 yıllık bilimsel mirası taşımanın ve aynı zamanda ileriye dönük kalmamanın önemini vurguluyor.

Laboratuvarın sürekli bir yolculukta olduğunu belirten Atatüre, bilimsel ve sosyal kültür üzerinde olumlu bir etkisi olacağını umduğu Ray Dolby Merkezi ve diğer tesisler hakkında da umutlarını paylaşıyor. Atatüre’nin liderliği, hem bilimsel keşiflerde yeni ufuklar açmayı hem de topluluk üzerinde olumlu bir etki yaratmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili olarak Mete Atatüre, şunları söyledi: “Bu rolde güvenilir olmaktan inanılmaz derecede onurlandım ve Andy Parker ve Cavendish Laboratuvarı’nı bugünkü hale getiren herkesin izinden gitmekten mutluluk duyuyorum – bilimsel keşiflerin harika bir yeri, sorgulama ve meydan okuma arzusuyla yönlendirilen. “150 yıllık bilimsel mirası taşıyoruz, ancak ileriye dönük kalmamız gerekiyor. Geçmişteki başarılarımız bugünümüzü şekillendirdiği gibi, bugünkü merakımız da yarının atılımlarını tanımlayacak. “Bölüm sürekli bir yolculukta. Bu, beni ve meslektaşlarımı heyecanlandıran bu olasılık duygusu ve yenilik içinde daha aktif bir rol almakla gurur duyuyorum. Ray Dolby Merkezi’nin ve tüm amaca uygun, son teknoloji tesislerimizin bilimsel ve sosyal kültürümüz üzerinde olumlu bir etkisi olacağını umuyorum, meslektaşlar arasındaki etkileşimleri en üst düzeye çıkarıyor, bize ve ortaklarımıza en iyi işimizi yapmamıza olanak tanıyor ve yeni ve bazen şaşırtıcı yollarla çalışmamıza olanak tanıyor. Ana kaynağımız insanlar ve topluluğumuzu yakında gelen yeni dönem boyunca desteklemek için elimden geleni yapacağım.”

1996 yılında Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü’nden Lisans derecesini alan Mete Atatüre, doktorasını Boston Üniversitesi’ndeki Quantum Imaging Laboratory’de yaptı. 2002-2007 yılları arasında, ETH Zürih’teki Quantum Photonics Group’ta Postdoktoral Fellow olarak çalışan ve Haziran 2007’de Cavendish Laboratuvarı’na Üniversite Öğretim Üyesi olarak katılan Atatüre, 2011’de Reader oldu ve 2015’te Profesörlüğe terfi etti. Quantum Optical Materials and Systems (QOMS) ekibinin bilimsel lideri de olan profesör, deneysel araştırma grubu, kuantum bilgi ağlarını ve iletişimi, aynı zamanda algılama konusundaki yeni uygulamaları uygulamak için ışık-madde etkileşiminin kuantum fiziğini araştırıyor.

Ayrıca, kuantum teknolojisi spin out, Nu Quantum Ltd.’nin eş kurucusu ve CSO’su, bilim iletişimine ve bilimin toplumda oynadığı role, bilimsel bütünlüğe ve bilimde çeşitliliği ve eşitliği sağlamaya yönelik kamusal katılıma ayıran Mete Atatüre, Fizik Enstitüsü, Amerika Optik Topluluğu, Academia Europaea ve Türk Bilim Akademisi üyesi. Atatüre, IoP 2020 Thomas Young Madalyası’na sahip.