Psikolojik danışmanlık ve koçluk  hizmetlerinde ödeme kolaylığı

Farklı ülkelerde yaşayan ve kendi kültüründen bir uzmandan yardım almak isteyenlere ve sosyal mesafeyi korumak veya başka nedenlerle danışmanlık merkezlerine gidemeyecek durumda olan kişilere, zaman ve mekandan bağımsız online danışmanlık hizmeti sunan psikolog, psikoterapist ve yaşam koçları iyzico Link Yöntemi’yle ödeme alıyor.

Sosyal mesafeyi korumanın önem taşıdığı ve temassız ödemenin tercih edildiği COVID-19 sürecinde online terapi hizmetlerine ve yaşam koçluğu hizmetlerine olan ilginin “yeni normal” döneminde de devam etmesi bekleniyor. Sosyal mecralar dahil olmak üzere tüm dijital platformlarda güvenli satış yapmaya olanak tanıyan ve gerçek temassız ödeme deneyimi sunan iyzico Link Yöntemi, dijital kültürün bir parçası olan online danışmanlık hizmetlerinde önemli katkı sağlıyor. Online randevu ile sesli, yazılı veya görüntülü konuşma şeklinde faaliyet gösteren danışmanlar ve yaşam koçları iyzico Link Yöntemi’yle kolay, hızlı ve güvenli ödeme alabiliyor.

Online terapi ile ruh sağlığını korumayı ve iyileştirmeyi destekleyen psikolojik danışmanlar, kişiyi mutlu bir hayat sürmekten alıkoyacak barikatları ortadan kaldırmaya yardımcı olan yaşam koçları ve psikolojik sorunlarla baş etmeyi sağlayan psikoterapistler ödemelerini iyzico Link Yöntemi’ni kullanarak kolayca alırken danışanlar sürecin pratik ve hızlı gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyor.

iyzico ile ödeme alma linkleri oluşturmak çok kolay

iyzico ile ödeme alma linkleri oluşturmak için, iyzico Link Yöntemi’ne üyeliğinizi oluşturduktan sonra “işim için” mobil uygulaması üzerinden üye iş yeri paneline giriş yapmak yeterli oluyor. Şirket sahibi veya web sitesi sahibi olmayan bireysel satıcıların da yararlanabildiği iyzico Link Yöntemi ile peşin ve taksitli ödeme alınabiliyor. Fiyat ve hizmet detaylarını sisteme girerek bir ödeme alma linki oluşturmak ve linki paylaşmak, ödeme almak için yeterli oluyor.

“Link Yöntemi ‘yeni normal’de hayatımızı kolaylaştırıyor”

Online psikolojik danışmanlık hizmeti veren ikipsikolog.com‘un kurucusu Kubilay Çadırcıoğlu konuyla ilgili şunları söyledi: “COVID-19, hayatlarımızı tamamen değiştirdi ve bugünlerde çok sık duyduğumuz ‘yeni normal’ kalıbını bize kazandırdı. Bu yeni normale adapte olmak da elbette psikolojik anlamda zorlu bir süreç anlamına geliyor. Sosyal mesafe ve temassızlık hayatımızda bu kadar önemli olmuşken biz de online terapiler ile danışanlarımıza ulaşıyoruz. Ödeme konusunda iyzico Link Yöntemi, bu günlerde hayatımızı ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Danışanlarımız, paylaştığımız link üzerinden ödemelerini tamamen dijital ortamda gerçekleştirebiliyor.”

Entegrasyon gerekmiyor

iyzico Link Yöntemi ile herhangi bir entegrasyon gerekmeksizin tüm online mecralardan ödeme almak mümkün oluyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılabilen iyzico Link ile havale ve EFT gibi geleneksel yöntemlerle zaman kaybetmeden ödeme alınabiliyor. Yasal mevzuatlara uygunluğun sağlanması koşuluyla bahşiş ve bağış için de link oluşturulabiliyor.

Üst düzey güvenlik sağlanıyor

iyzico Link ile oluşturulan linkler, iyzico ödeme altyapısı ve yapay zeka tabanlı Sahtecilik Önleme Sistemi sayesinde hiçbir güvenlik riski taşımıyor. Yapay zeka tabanlı Sahtecilik Önleme Sistemi, tüm şüpheli işlemlere karşı 7/24 koruma sağlıyor. Alıcılar link üzerinden saklı kartlarıyla birçok farklı para birimiyle saniyeler içinde kolaylıkla ödeme yapabiliyor.

iyzico Link Yöntemi’ne başvurmak ve hemen kullanmaya başlamak isteyenler Link Yöntemi ürün sayfasından bilgi alabiliyor. iyzico Link Yöntemi ile ödeme almayı adım adım anlatan bir video da iyzico YouTube kanalında izlenebiliyor: https://www.youtube.com/watch? v=cTBf0dX7MAE