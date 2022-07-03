Rain ve Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı

Rain ve Beşiktaş JK, geçtiğimiz Mart ayında Türk futbolunda dönüm noktası olacak bir iş birliğine imza atmış ve Rain, iki yıllığına Beşiktaş’ın forma göğüs ve tribün sponsorluğunu üstlenmişti. 2022-2023 futbol sezonu itibarıyla, kuruluşunun 120. yılında göğsünde Rain’i taşıyacak olan Beşiktaş’ın yeni formaları ilk kez görücüye çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tesisleri’nde antrenman sırasında düzenlenen organizasyonla, siyah-beyazlıların yeni sezonda giyeceği Rain logolu formalar, taraftarlar ve medya mensuplarına tanıtıldı. Beşiktaşlı futbolcuların üzerinde ilk kez görülen formalar büyük ilgi çekti.

Futbol severlerle buluşmak için geri sayım başladı

Rain Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır, Beşiktaş’ın iki yıl boyunca göğsünde Rain’i taşıyacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti: “Beşiktaş ile iş birliğimizin yeni sezonda ligimize heyecan katacağını düşünüyoruz. Rain logolu formalarımızla Ağustos ayında futbol severlerin karşısına çıkmak için sabırsızlanıyoruz. İki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Rain olarak Türk sporuna desteklerimizi sürdüreceğiz. Dünyada çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren lider kripto varlık platformu olarak, Rain’i dünyaya Türkiye üzerinden açmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken de arkamızdaki global teknoloji kaynağından faydalanıyoruz ve güvenilir, kullanımı kolay hizmetler geliştiriyoruz. Türkiye’de sektörümüzde güvenle büyürken, kripto piyasasının potansiyeline olan inancımızı ve ülkemize duyduğumuz güveni gösteren birçok adım atıyoruz. Bu çerçevede önemli sponsorluklar ve iş birlikleriyle de Türkiye’ye katkı sağlamaya devam edeceğiz.”