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Samsung Galaxy S24 Ultra’nın 200MP Kamerası Hakkında Sızıntılar Başladı!

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S24 Ultra'nın lansmanına aylar varken, telefon hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son sızıntıya göre, Galaxy S24 Ultra'nın arkasında bulunan dört kameradan biri, 200MP Samsung ISOCELL HP2SX sensörüne sahip olacak. Bu, Galaxy S23 Ultra'da bulunan ISOCELL HP2'nin geliştirilmiş bir versiyonu olacak.

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Bu, Galaxy S24 Ultra’nın ve Galaxy S23 Ultra’nın teknik özelliklerinde 200MP kamera olarak listeleneceği anlamına geliyor. Ancak, Ocak veya Şubat ayında çıkması beklenen yeni telefon, bu sızıntının doğru olması durumunda orijinalin “optimize edilmiş versiyonunu” taşıyacak.

Bu, en heyecan verici bir yükseltme olmasa da, Galaxy S24 serisinin tanıtıldığında kademeli yükseltmelerin sıradan olacağını gösteriyor. Ayrıca, Galaxy S24 Ultra’nın 2500 nit parlaklığa ulaşabilen bir ekranla geleceği ve 2TB depolama seçeneği sunacağı da söylentiler arasında. Bu, Ultra modelinin en üst düzey donanıma sahip olacağını ve bütçesi olanlar için tercih edileceğini gösteriyor.

Erdal Kaplanseren fotoğrafı Erdal Kaplanseren Twitter'da takip edin Bir e-posta göndermek 13 Eylül 2023
Bir dakikadan az