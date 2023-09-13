Samsung Galaxy S24 Ultra’nın 200MP Kamerası Hakkında Sızıntılar Başladı!

Bu, Galaxy S24 Ultra’nın ve Galaxy S23 Ultra’nın teknik özelliklerinde 200MP kamera olarak listeleneceği anlamına geliyor. Ancak, Ocak veya Şubat ayında çıkması beklenen yeni telefon, bu sızıntının doğru olması durumunda orijinalin “optimize edilmiş versiyonunu” taşıyacak.

Bu, en heyecan verici bir yükseltme olmasa da, Galaxy S24 serisinin tanıtıldığında kademeli yükseltmelerin sıradan olacağını gösteriyor. Ayrıca, Galaxy S24 Ultra’nın 2500 nit parlaklığa ulaşabilen bir ekranla geleceği ve 2TB depolama seçeneği sunacağı da söylentiler arasında. Bu, Ultra modelinin en üst düzey donanıma sahip olacağını ve bütçesi olanlar için tercih edileceğini gösteriyor.