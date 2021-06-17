Samsung Neo QLED TV’ler, VDE’den “Mekânsal Ses Optimizasyonu” sertifikasını aldı

Kullanıcıların aynı TV’den çıkan sesi algılama biçimi; ortamın, hatta halı veya duvarların yapısına göre farklılık gösterebiliyor. Kullanıcılar daha önce sesi buna göre manüel olarak ayarlamak zorunda kalıyordu. Samsung’un Neo QLED TV’de kullandığı “SpaceFit Sound” özelliği ise kullanım ortamını otomatik olarak algılayarak kullanıcıların herhangi bir ses ayarı yapmasına gerek kalmadan ortama göre en iyi ses deneyimini sunuyor. Bu teknoloji sayesinde Samsung Neo QLED TV’ler, prestijli Alman sertifikasyon enstitüsü VDE’nin ortamdan bağımsız olarak sabit bir ses deneyimi sunabilen ürünler için verdiği “Mekânsal Ses Optimizasyon” sertifikasına sektörde sahip olan ilk TV’ler oldu.

Samsung Electronics, Neo QLED TV’lerin sektörde ilk defa prestijli Alman sertifikasyon enstitüsü Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) tarafından verilen “Mekânsal Ses Optimizasyonu” sertifikasını aldığını duyurdu. Oturma odası, yatak odası veya teras gibi farklı izleme ortamları, farklı ses deneyimleri sunuyor. VDE’nin “Mekânsal Ses Optimizasyon” sertifikası, ortamdan bağımsız olarak sabit bir ses deneyimi sunabilen ürünlere veriliyor.

Samsung ses değişkenliğini azaltmak amacıyla Neo QLED TV’lerine SpaceFit Sound özelliği ekleyerek bu ürünlerin sunduğu ses deneyiminin standart bir dinleme ortamı deneyimine eş değer hale gelmesini sağlıyor. Bu teknolojide; perde, halı, duvar gibi sesi etkileyebilecek ortam unsurlarını algılayabilen yerleşik mikrofonlar kullanılıyor. Örneğin, oturma odasındaki halının TV izlerken orta ve tiz değerdeki sesleri absorbe ettiği sistem tarafından algılanıyor ve bu sesler yükseltilerek ses düzeyi ortama uygun hale getiriliyor. Televizyonun duvara yakın bir konumda bulunduğu durumlarda ise bas sesi duvarla televizyon arasındaki boşluğun az olmasından dolayı bozulmaya uğrayabiliyor. “SpaceFit Sound” özelliği bu sorunu da algılayarak basları güçlendiriyor ve daha net bir ses verilmesini sağlıyor.

Hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan televizyonlar artık yalnızca oturma odası veya yatak odasında değil çalışma odalarında hatta mutfaklarda da yerini alıyor. Bu ortamlarda duvarlardan, tavan ve zeminden gelen sesler, doğrudan duyulandan çok daha yüksek olabiliyor. Bu nedenle kullanıcıların aynı TV’den çıkan sesi algılama biçimi de ortamın ve duvar malzemesinin kendine has boyutuna ve biçimine göre farklılık gösterebiliyor. Kullanıcılar daha önce sesi buna göre manüel olarak ayarlamak zorundaydı. Artık kullanım ortamını otomatik olarak algılayan “SpaceFit Sound” özelliği sayesinde, kullanıcıların herhangi bir ek ses ayarı yapmasına gerek kalmıyor.