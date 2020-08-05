Samsung’dan tasarım ve renkleriyle kendine hayran bırakan yepyeni Galaxy Note20 Serisi

Samsung Electronics güçlü donanımlarının yanı sıra tasarım ve renkleriyle bakanları kendilerine hayran bırakan yeni Galaxy üyelerini tanıttı. Tanıtımı yapılan cihazlar ikonik tasarımı ve renk seçeneklerinin yanı sıra üretkenlik ve verimlik için getirdiği yeniliklerle büyük ses getirdi.

Samsung Electronics, Güney Kore’den canlı olarak yayınlanan ilk sanal Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni, güçlü ve şık Galaxy cihazlarını tanıttı. Bunlar; şimdiye kadarki en güçlü Note serisinden Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra; üretkenlik ve verimlilik için çok yönlü Galaxy Tab S7 ve S7+ tabletler, gelişmiş sağlık özellikleriyle premium akıllı saat Galaxy Watch3; mükemmel ses kalitesiyle canlı, şık ve ergonomik Galaxy Buds Live kulaklık ve geliştirilmiş zarif tasarımıyla yeni nesil katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Fold2.

Galaxy Z Fold2 ile lüks bir mobil deneyim

Samsung, yeni nesil katlanabilir cihazı Galaxy Z Fold2 ile tümüyle yeni bir mobil cihaz kategorisine öncülük etmeye devam ediyor. İki katlanabilir cihazı piyasaya çıkaran ve kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alan Samsung, yeni iyileştirmeler ve benzersiz katlanabilir kullanıcı deneyimi sunan Galaxy Z Fold2’yi tanıttı. Galaxy Z Fold2, üstün verimlilik için akıllı telefonun taşınabilirliğini ve esnekliğini tabletin gücü ve ekran boyutu ile birleştiriyor. İster katlanmış ister katlanmamış olsun, Galaxy Z Fold2’nin birinci sınıf tasarımı ile lüks bir mobil deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. Şık tasarımı ve ince mühendisliği ile Galaxy Z Fold2’de eşit düzeyde çarpıcı iki renk seçeneği bulunuyor: Mystic Black ve Mystic Bronze.

Note serisi ikonik tasarımı ve Mystic renk seçenekleriyle baş döndürüyor

Galaxy Note20 serisinin iki versiyonu bulunuyor: En yüksek güç ve üretkenlik isteyen Note hayranları için tasarlanmış Galaxy Note20 Ultra ile çalışma ve oyun performanslarını en üst düzeye çıkarmak isteyen Note kullanıcıları için Galaxy Note20. Samsung’un en yeni Note serisi, çalışma şeklinizi dönüştürerek her yerde her zaman daha fazlasını yapmanızı sağlıyor. Serideki yeni S Pen ve Samsung Notes özellikleri daha da güçlü bir deneyim sunuyor. Ayrıca, uzun süredir Samsung’un iş ortağı olan Microsoft ile daha da ileriye taşınan iş birliği, Galaxy Note20 serisinin ve Windows PC’nizin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını da sağlıyor. İkonik tasarımdan ödün vermeden en son teknolojiyi ve sınıfının en iyisi mobil deneyimleri kucaklayan Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra, parmak izlerini ve lekeleri azaltan yepyeni puslu dokusu ile değişen trendleri aşan yumuşak nötr tonlardaki yeni Mystic renk seçeneklerine sahip. Galaxy Note20 Ultra, Note serisinde bir ilk olan canlı ve parlak Dinamik AMOLED 2X ekrana ve 120Hz yenileme hızına sahip. Tüm gün dayanan akıllı pil ve Süper Hızlı Şarj özellikleri ile sadece 30 dakikada %50’den fazla şarj elde edebilirsiniz.

Üretkenlik ve verimlilik için çok yönlü tabletler

Galaxy Tab S7 ve S7+, bir bilgisayarın gücünü, bir tabletin esnekliğini ve bir akıllı telefonun bağlantısını bir araya getiren çok yönlü tabletler. Daha az zamanda daha fazlasını yapmanızı sağlayan güçlü bir işlemci, geliştirilmiş klavye deneyimi (Klavye, Klavyeli Kılıf olarak ayrı satılır) ve Galaxy Note20 serisiyle benzer özelliklere sahip geliştirilmiş bir S Pen sayesinde, Galaxy Tab S7 ve S7+’da üretkenliği PC düzeyinde deneyimleyebilirsiniz. Galaxy Tab S7 ve S7+, daha fazla eğlence için 120 Hz yenileme hızına sahip sürükleyici bir ekrana da sahip. Böylece yüksek çözünürlüklü içerikten tam olarak yararlanabilirsiniz veya geliştirilmiş çoklu görev yetenekleriyle her ikisini de aynı anda yapabilirsiniz. Galaxy Tab S7+, çalışmak, oyun oynamak ve üretmek için daha fazla alan isteyen kullanıcılar için ekstra geniş 12.4” Super AMOLED ekran ile geliyor.

Gelişmiş sağlık özellikleriyle üst düzey bir akıllı saat

Galaxy Watch3, rutinlerinizi yönetmenize, fitness hedeflerinize ulaşmanıza ve sağlığınız üzerinde kontrol kurmanıza yardım eden yeni nesil bir yol arkadaşıdır. Birinci sınıf malzemelerle ve popüler döner çerçevenin ince bir versiyonu ile üretilen Galaxy Watch3, hem gece gündüz kullanılacak kadar rahat hem de lüks bir saatteki işçiliğe sahip. Samsung’un bugüne kadarki en kapsamlı sağlık paketini kullanan saat, aynı zamanda sağlıklı yaşam deneyiminin de merkezi.

Galaxy Buds Live: Mükemmel ses kalitesine sahip şık ve ergonomik kulaklık

Gerçek kablosuz kulaklıkların en yeni hali Galaxy Buds Live ile tanışın. Gerçek anlamda ikonik bir tasarıma ve rahat bir uyuma sahip olan bu kulaklık, daha önce gördüğünüz veya giydiğiniz hiçbir şeye benzemiyor. AKG’nin ses uzmanlığını Galaxy Buds+’a kıyasla daha büyük, 12 mm’lik bir hoparlörle, bir bas kanalıyla, derin ve zengin ses kalitesiyle bir araya getiren kulaklık, müziğin keyfini sanatçının amaçladığı gibi çıkarmanızı sağlıyor.

Galaxy Note20 serisi aşağıdaki renk seçenekleriyle birlikte 5 Ağustos – 3 Eylül 2020 tarihleri arasında ön siparişle alınabiliyor.

Galaxy Note20: Mystic Bronze, Mystic Green, Mystic Gray

Galaxy Note20 Ultra: Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White

Galaxy Tab S7 and S7+ : Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Bronze

Cihazların ön sipariş için KDV dâhil satış fiyatı ise Galaxy Note20 Ultra için 12.999 TL, Galaxy Note20 için 9.299 TL olacak. Ayrıca bu tarihler arasında Samsung Galaxy Note20 Ultra ön siparişi veren tüketiciler, kampanya koşullarını yerine getirmeleri kaydıyla Samsung Galaxy Buds Live Kablosuz Kulaklık hediyesinin de sahibi olabiliyor.

Tanıtımı yapılan diğer ürünlerin ise KDV dâhil tavsiye edilen fiyatları şu şekilde: Galaxy Tab S7 için 5.499 TL (Samsung Online Mağazada alınması durumunda klavyeli kılıf hediye), Galaxy Tab S7+6.999 TL (Samsung Online Mağazada alınması durumunda klavyeli kılıf hediye), Galaxy Watch3 – 45mm için 2.299 TL, Galaxy Watch3 – 41mm için 2.099 TL, Galaxy Buds Live için 1.299 TL.