Sanal Gerçeklik Dünyasına Giriş İçin Ürünler

Son 20 yıldır hayatımızın bir bölümü için “sanal” ifadesini kullanıyoruz. Sanal buluşmalar, sohbetler, tartışmalar, aşklar ve daha nicesi… Sana dünyanın gerçek dünya ile arasındaki mesafeyi kısaltan “sanal gerçeklik” (Virtual Reality/VR) teknolojisini ve bu dünyada yer almak için yapmanız gerekenleri konuşuyoruz.

Tuşlu telefonların dokunmatik telefonlara dönüşmesiyle başlayan şaşırtıcı yolculuk giyilebilir teknoloji ürünleri, akıllı ev otomasyonları, akıllı şehir uygulamaları ve hayatı kolaylaştıran pek çok inovatif ürünle devam ediyor. Bu yolculukta en çok ilgi görenlerden biri de sanal gerçeklik teknolojisi oldu. Bu teknolojiyle 3D tasarlanmış bir dünyanın içinde istediğiniz yöne bakabilirsiniz. Nasıl mı? Yanıt için yazımızın devamını okumalısınız.

Sanal gerçeklik teknolojisi, beş duyu organımızla sanal dünyadaki gerçeği hissetmeyi sağlayan dijital ve fiziksel elementlerin bütününü ifade ediyor. En basit şekilde sanal gerçeklik nedir sorusu gerçeğe çok yakın olan sanal şeklinde yanıt buluyor. Sanal gerçeklik kullanım alanları eğitim, savunma sanayi, kurumsal eğitim, eğlence (oyun, organizasyon), sağlık, spor ve sanat şeklinde karşımıza çıkıyor. İşte, dijital dünya ile önümüzdeki perdeleri kaldıran sanal gerçeklik ürünleri…

Sanal Gerçeklik Gözlüğü (VR Gözlük)

VR gözlüğü olarak da bilinen ve VR box adıyla da satışa sunulan sanal gerçeklik gözlüğü, 360 dereceyi destekleyen videoları, dizileri ve filmleri izleyebilmeye olanak tanıyor. 3D interaktif ses işitme özelliğine sahip olan sanal gerçeklik gözlükleri sesleri üst seviyede hissetmeyi sağlıyor. En hassas kafa hareketlerine bile yanıt verebilen VR gözlükleri, harici bir cihaza bağlanarak veya akıllı telefon ile bağlantı olarak kullanılabiliyor.

Oyun Konsolu

Piyasada genellikle VR gözlüğü ile birlikte set halinde sunulabilen oyun konsolları, oyunları aynı grafik kalitesi ile sanal gerçekliğe aktarıyor. Konsolların özellikleri değişebiliyor. Bununla birlikte genel olarak 3D ses özelliğiyle her yerden gelen seslerin algılanabilmesini, derin bir varlık algısı sayesinde oyunun içinde hissedebilmeyi sağlıyor. Gelişmiş hareket algılama ve ışık izleme teknolojisine, kamera desteğine sahip olan oyun konsolu modelleri heyecan verici ve sürükleyici oyun deneyimi sağlıyor.

VR Oyun

Oyun sektöründeki gelişmede büyük payı bulunan VR oyunları, oyuncuları bambaşka dünyalara sürüklüyor. VR oyunları farklı türlerde olabiliyor ve PC, akıllı telefon veya konsol üzerinden oynanabiliyor. Motor sporları dünyasının resmî şekilde tanınan ilk video oyunu Gran Turismo, gerçek bir açık dünya oyunu olarak Skyrim, korku filmi kalitesindeki Resident Evil 7 Biohazard, gerçekçi dövüş oyunu Mortal Kombat XL ve Hollywood filmi tadındaki Blood&Truth oyunları en iyi VR oyunları olarak öne çıkıyor.

VR Uygulamaları

Sanal gerçeklik teknolojisi söz konusu olduğunda amacın sadece oyun oynamak olduğu düşünülse de sanal gerçeklik uygulamaları, 360° ortamlarda yer işaretlerini keşfetmeyi sağlıyor. Keşif gezileri yapmayı sağlayan Google Expeditions, gezegeni keşfetmeyi sağlayan Google Earth, grafiti yapmayı sağlayan Kingspray Graffiti en iyi VR uygulamaları arasında öne çıkıyor.