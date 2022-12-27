Sanatburada ile sanatçıların anlatımıyla eserleri canlı yayında satışa sunuluyor

Sanatçıların eserlerini daha geniş kitlelere ulaştırabilmek ve sanatı teknolojisiyle destekleyebilmek amacıyla SanatBurada’yı hayata geçiren Hepsiburada, sanatçıların anlatımıyla Türkiye’de ilk kez canlı yayında online sanat eseri satış etkinliğini hayata geçiriyor. 27 Ocak Salı günü 19:30’da başlayacak canlı yayını izleyenler, aynı zamanda beğendikleri sanat eserlerini de satın alabilecekler.

Platformda bulunan sanat eserlerini, sanatçıların anlatımıyla Hepsiburada uygulamasından, Hepsiburada ve ArtDog Instagram hesabından 27 Ocak Salı günü 19:30’da başlayacak canlı yayını izleyenler, eş zamanlı olarak eserlerin hikayesini ve ilham kaynağını dinledikleri sanat eserini online olarak satın alabilecekler.

Yeni Yılda Sanat Dolu Hediyeleri SanatBurada Platformunda Keşfedin

Yeni yılda sevdikleri için özel ve anlamlı bir hediye arayışında olanlar için, sanat programı sunucusu olan Elif Dürüst’ün seçtiği 21 eserin anlatıldığı canlı yayında, sanatçılar Elif Koyutürk, Küntay Tarık Evren, Doğukan Çiğdem konuk olacak. Elif Koyutürk “Seyhan”, Küntay Tarık Evren “Richducks”, Doğukan Çiğdem ise “Yaşamak” isimli eserlerinin ilham kaynaklarını Hepsiburada uygulaması üzerinden yayınlanan canlı yayında sanatseverlerle paylaşacak.

Sanata erişilebilirliği herkes için artırmayı amaçlayan Hepsiburada, SanatBurada ile sanatın demokratikleşmesine katkı sağlıyor, sanatseverlerin dijital ortamda sanat eserlerine erişimini imkan veriyor ve sanatçılara eserlerini daha geniş kitlelere sunmaları için elverişli bir platform sunuyor.

Detaylı bilgi için: https://www.hepsiburada.com/sanatburada-eserler

Canlı ticaret için: https://www.instagram.com/hepsiburada/?hl=en