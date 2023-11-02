Scarlett Johansson, sesini reklamda klonlayan yapay zeka uygulamasına dava açtı

Variety’nin raporuna göre Scarlett Johansson, ismini ve benzerliğini bir çevrimiçi reklamda kullanmak için bir yapay zeka uygulama geliştiricisine hukuki işlem başlatıyor. Reklam, bir yapay zeka resim düzenleyicisi olan Lisa AI: 90’lar Yıllık & Avatar için yapılmış ve Johansson’ın sesinin yapay zeka ile üretilmiş versiyonunu içermekte.

Variety’nin bildirdiğine göre 22 saniyelik reklam, Johansson’ın Black Widow’u çekerken kamera arkasında olduğu bir sahneyi gösteriyor. Burada aslında “Nasılsınız millet? Ben Scarlett, benimle gelin.” diyor. Ancak reklam Johansson’dan uzaklaşırken, onun gibi ses çıkaran yapay zeka üretimi bir ses, “Sadece avatarlarla sınırlı değil. Ayrıca metinlerle resimler ve hatta yapay zeka videoları da oluşturabilirsiniz. Bence kaçırmamanız gerek.” diye belirtiyor.

Reklamın en altında, uygulamanın arkasındaki geliştirici olan Convert Software’in “Lisa AI tarafından üretilen görseller. Bu kişiyle hiçbir ilgisi yok.” şeklinde bir metin eklediği belirtiliyor. Johansson’ın temsilcileri, oyuncunun uygulama için bir sözcü olmadığını ve avukatı Kevin Yorn’un “durumu hukuki bir kapasitede ele aldığını” Variety’ye aktarıyor.

Yorn, Variety’ye verdiği demeçte “Bu tür şeyleri hafife almıyoruz. Bu durumlarda genellikle yaptığımız gibi, elimizdeki tüm hukuki çözümlerle bununla başa çıkacağız.” dedi. Ne Yorn ne de Convert Software, hukuki işlemin doğası hakkında The Verge’in yorum talebine cevap vermedi.

Yapay zeka giderek daha erişilebilir hale geldikçe, gelecekte buna benzer vakaları görmeye devam edeceğiz. Müzisyenler, ses klonlama ile Drake’in yeni bir şarkı çıkardığı ya da Johnny Cash’in Taylor Swift’in bir şarkısını coverladığı gibi görünen durumlarla zaten mücadele ediyor, derin sahte teknolojisi ise Tom Hanks’in yapay zeka ile üretilmiş benzerliğinin, izni olmadan bir diş planı reklamında yer almasını mümkün kılıyor.