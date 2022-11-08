Schneider Electric’in Ana Sponsorluğunda, OSB Teknoloji Zirvesi Endüstrinin Geleceğine Işık Tuttu

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümüne liderlik eden Schneider Electric, 4-6 Kasım 2022 tarihinde, Kıbrıs’ta gerçekleştirilen OSB Teknoloji Zirvesi’ni ana sponsor olarak destekledi. Dijitohum tarafından bu yıl 2. kez düzenlenen zirvede Türkiye’nin yeni nesil teknolojiler odaklı hizmet vermeyi hedefleyen Organize Sanayi Bölgeleri’nin temsilcileri yer aldı.

Dijitalleşmenin getirdiği dönüşüm ihtiyacı ve Türkiye’nin yenilikçiliğe dayalı ekonomiye geçiş süreci doğrultusunda yeni nesil OSB’lere odaklanılan zirvede, güçlü bir deneyim paylaşımı sağlandı. OSB Teknoloji Zirvesi’nde yeşil ve sürdürülebilir üretim için dijital OSB çözümleri, yeni nesil haberleşme ve veri merkezi teknolojileri, yapay zeka destekli akıllı OSB altyapı teknolojileri, OSB’lerde merkezi siber güvenlik hizmetleri ile birlikte SCADA ve EKS güvenliği konuşuldu.

Bu kapsamda zirvede yer alan Schneider Electric uzmanları da endüstrinin ihtiyaçları, geleceğin teknolojileri ve küresel trendler hakkında bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu. Türkiye’yi geleceğe taşıyacak OSB’lerin kurulumunda verinin doğru, güvenli, verimli ve akıllı yönetilmesinin önemini vurgulayan Schneider Electric uzmanları, yeni nesil veri merkezlerine dair son gelişmeleri katılımcılara sundu. İşlenen verinin devasa boyutlara ve hıza ulaşması, karmaşıklaşan IT mimarisi gibi nedenlerle uçtan uca, sürdürülebilir, uyumlu ve dayanıklı teknolojilerin kritik önemi, örnekler ve başarı hikayeleriyle aktarıldı.

Schneider Electric, IoT tabanlı EcoStruxure açık sistem mimarisine dayalı entegre yazılım ve çözümleriyle endüstrilerin gelişiminde ve uçtan uca, güvenilir, verimli, kârlı ve güvenli bir şekilde dijitalleşen OSB’lerinin kurulmasında rol alıyor.