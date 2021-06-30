Sefa Yamak, OPPO Reno5 Serisi ile İstanbul’da Yazın Gelişini Fotoğrafladı

Ünlü fotoğrafçı Sefa Yamak, İstanbul’da yazın gelişini, üstün kamera ve fotoğraf özellikleriyle dikkat çeken Reno5 Serisi ile fotoğrafladı.

Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO’nun, kısa bir süre önce tüketicilerle buluşturduğu Reno5 Serisi, sunduğu üstün kamera ve fotoğraf özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yazın gelmesiyle birlikte İstanbul’da yazın gelişini fotoğraflayan ünlü fotoğrafçı Sefa Yamak, çekimleri OPPO’nun Reno5 Serisi ile gerçekleştirdi. Yamak çekimlerini, Gülhane Parkı, Atatürk Arboretumu, Yıldız Parkı, Polonezköy Tabiat Parkı, Fenerbahçe Parkı, Emirgan Korusu, Beykoz Korusu, Çamlıca Tepesi ve Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde yaptı.

Yazın fotoğraf çekmek için en ideal saatlerin gün doğumu ya da gün batımı olduğunu söyleyen Sefa Yamak, “Yazın güneş ışınları sert ve dik geldiği için genelde fotoğraflara ışık fazla yansır ya da fazla gölgeli olur. Temiz ve daha anlaşılır kareler için gün doğumu ve gün batımlarında çok daha iyi sonuçlar yakalayabiliriz. Işığın nerede olacağına ise o anki mevcut kompozisyonda karar vermek gerekir. Fotoğraf çekimlerinde ışığın pozisyonuna göre kendi pozisyonumuzu ayarlamamız doğru olacaktır. Yaz dönemlerinde genelde manzara fotoğrafları daha fazla çekiliyor. Bunun için de en önemli ayrıntı ufuk çizgisine dikkat edilmesi… Reno5 Serisi’nin kamera özelliklerindeki yapay zeka teknolojisi çekilen fotoğraflardaki kalitenin farkını ortaya koyuyor. Örneğin Yapay Zeka Karışık Portre özelliği tatil zamanlarında iyi bir tercih olarak karşımıza çıkıyor. Çekilen manzara ve portre fotoğraflarının görüntü kalitesi bozulmadan otomatik olarak eşleşmesi düzenleme açısından büyük bir kolaylık sağlıyor. ”

Yepyeni kamera sistemi

64MP çözünürlüğünde dörtlü arka kameraya sahip Reno5 tamamen yeni bir kamera sistemiyle birlikte geliyor. Kalite Artırma Motoru az ışıkta veya arkadan aydınlatmalı sahnelerde, hareket halinde veya sabit pozisyonda, kısacası her koşulda kusursuz çekimler yapmanıza yardımcı oluyor. Portre Algı Motoru ise portre efektleri için ayrıntılara önem veren özellikler sunarak kişi ve geri plan çekimlerinde doğal sonuçlar alınmasına yardım ediyor. 48MP çözünürlüğünde dörtlü arka kameraya sahip Reno5 Lite modeli ise fotoğraf ve videolarınıza derinlik kazandırmak için ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP mono kamera ile uyum içinde çalışıyor.

Yaz fotoğraflarına yapay zeka dokunuşu

Fotoğraf özelliklerine bakıldığında, Reno5 ve Reno5 Lite Yapay Zeka Sahne Geliştirme özelliğiyle birlikte geliyor. Böylece kediler, metinler, havai fişek gösterileri, gün doğumu ve batımı gibi toplam 22 farklı sahnede renk, satürasyon ve parlaklık açısından ihtiyaç duyulan optimizasyonu gerçekleştiriyor. Her iki modelde bulunan Gece Portresi özelliği ile de sinematik gece portreleri elde etmeniz mümkün.