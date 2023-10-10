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Seslendirme sanatçıları, Yapay Zeka’ya karşı seslerini yükseltiyor

Seslendirme sanatçıları, yapay zeka (AI) teknolojisinin getirdiği ses klonlama ve üretme kabiliyetleri ile karşı karşıya. Özellikle düşük bütçeli projelerde, insan seslendirme sanatçılarını işsiz bırakma potansiyeline sahip olan yapay zeka, şimdilik insan sesinin verdiği duygu ve gerçekçiliği veremiyor olabilir ancak benzer bir sorunla baş etmeye çalışan çevirmenler de yakın sorunlardan muzdarip.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 10 Ekim 2023
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Gelişmiş yeni nesil yapay zeka araçlarının çeviri yapma ve insan sesini taklit etme konusunda giderek daha şaşırtıcı sonuçlar veriyor olması farklı sektörlerde ilgi uyandırsa da, çevirmenler ve seslendirme sanatçıları işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

“Seslerimizi Çalmayın” sloganı altında, 20’den fazla seslendirme sanatçısı derneği, birliği ve sendikası, United Voice Artists (UVA) koalisyonunu oluşturdu. Bu koalisyon, seslendirme sanatçılarının ve anlatıcıların, seslerinin makineler tarafından yerine konulmasından veya yapay zeka tarafından izinleri olmadan klonlanmasından duyulan endişeleri paylaşıyor.

Seslerinin rızaları dışında yanıltıcı bilgiler yaymak veya sansürlü içerikte kullanılmak üzere çalınma ve kopyalanmasıyla ilgili de endişeli olan seslendirme sanatçıları, yapay zeka ile ses klonlama ve sentezleme tekniklerinin kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler yapılmasını istiyor.

Yapay zeka tarafından üretilen içeriğin sınırlandırılması ve sanatçıların haklarının korunması için etik ve yasal sınırlar getirilmesi gerektiğini savunan UVA, net bir düzenleme yapılana kadar bir moratoryum uygulanmasını talep ediyor.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 10 Ekim 2023
1 dakika okuma süresi