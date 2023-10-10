Seslendirme sanatçıları, Yapay Zeka’ya karşı seslerini yükseltiyor

Gelişmiş yeni nesil yapay zeka araçlarının çeviri yapma ve insan sesini taklit etme konusunda giderek daha şaşırtıcı sonuçlar veriyor olması farklı sektörlerde ilgi uyandırsa da, çevirmenler ve seslendirme sanatçıları işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

“Seslerimizi Çalmayın” sloganı altında, 20’den fazla seslendirme sanatçısı derneği, birliği ve sendikası, United Voice Artists (UVA) koalisyonunu oluşturdu. Bu koalisyon, seslendirme sanatçılarının ve anlatıcıların, seslerinin makineler tarafından yerine konulmasından veya yapay zeka tarafından izinleri olmadan klonlanmasından duyulan endişeleri paylaşıyor.

Seslerinin rızaları dışında yanıltıcı bilgiler yaymak veya sansürlü içerikte kullanılmak üzere çalınma ve kopyalanmasıyla ilgili de endişeli olan seslendirme sanatçıları, yapay zeka ile ses klonlama ve sentezleme tekniklerinin kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler yapılmasını istiyor.

Yapay zeka tarafından üretilen içeriğin sınırlandırılması ve sanatçıların haklarının korunması için etik ve yasal sınırlar getirilmesi gerektiğini savunan UVA, net bir düzenleme yapılana kadar bir moratoryum uygulanmasını talep ediyor.