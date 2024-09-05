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Shark Detect Pro: Temizlikte Devrim Yaratan Teknoloji

İngiltere ve Amerika’nın 1 numaralı elektrikli süpürge markası Shark, yeni ürünü Shark Detect Pro ile temizlik anlayışını tamamen değiştiriyor. SharkNinja çatısı altında Türk tüketicisiyle buluşan Shark Detect Pro, akıllı teknolojileri ve otomatik boşaltma sistemiyle kullanıcılara benzersiz bir temizlik deneyimi sunuyor.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 05 Eylül 2024
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Dünya çapında 32 ülkede faaliyet gösteren ve 31 farklı ürün kategorisinde devrim yaratan SharkNinja, ev temizliği alanında öncü çözümleriyle dikkat çekiyor. Shark Detect Pro, özellikle yoğun yaşam temposunda temizlik için zaman ayıramayanlar ve pratik bir temizlik deneyimi arayanlar için ideal.

Ürünün en büyük avantajlarından biri, temizlik sonrası süpürgeyi temizlemekle uğraşmayı ortadan kaldırması.

Shark Detect Pro, büyük kapasiteli otomatik boşaltma ünitesi sayesinde 30 güne kadar toz ve kiri depolayarak toz maruziyetini minimuma indiriyor. 4 Detect özelliği ile zemini, ışığı, köşeleri ve toz yoğunluğunu algılayarak her alanda maksimum performans sağlıyor.

Quad Clean başlığı, Anti Hair Wrap teknolojisiyle saç dolanmasını önlerken, yenilikçi Flex boru tasarımı ise tek tuşla açı ayarı yaparak ulaşılması zor noktalara kolayca erişim sağlıyor.

Detaylı bilgi için www.sharkninja.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 05 Eylül 2024
Bir dakikadan az
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