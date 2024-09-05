Shark Detect Pro: Temizlikte Devrim Yaratan Teknoloji

Dünya çapında 32 ülkede faaliyet gösteren ve 31 farklı ürün kategorisinde devrim yaratan SharkNinja, ev temizliği alanında öncü çözümleriyle dikkat çekiyor. Shark Detect Pro, özellikle yoğun yaşam temposunda temizlik için zaman ayıramayanlar ve pratik bir temizlik deneyimi arayanlar için ideal.

Shark Detect Pro, büyük kapasiteli otomatik boşaltma ünitesi sayesinde 30 güne kadar toz ve kiri depolayarak toz maruziyetini minimuma indiriyor. 4 Detect özelliği ile zemini, ışığı, köşeleri ve toz yoğunluğunu algılayarak her alanda maksimum performans sağlıyor.

Quad Clean başlığı, Anti Hair Wrap teknolojisiyle saç dolanmasını önlerken, yenilikçi Flex boru tasarımı ise tek tuşla açı ayarı yaparak ulaşılması zor noktalara kolayca erişim sağlıyor.

Detaylı bilgi için www.sharkninja.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.