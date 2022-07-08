Siber saldırılar şirketleri iflasın eşiğine sürüklüyor

Hiscox sigorta şirketinin ABD, Birleşik Krallık, Belçika, Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda ve İrlanda’daki 5.000 firma ile yaptığı görüşmelerden ortaya çıkan bulgulara göre sekiz ülkenin yedisi, siber saldırıyı işletmelerine yönelik bir numaralı tehdit olarak belirtmiş.

Ankete katılanların yarısı (%48) son 12 ay içinde bir siber saldırı yaşadığını bildirmiş. Yine ankete katılanların yüzde 16’sı bir önceki yıl bir fidye yazılımı saldırısı yaşarken bu oran şu an katılımcıların beşte birine yükselmiş (%19). Kurbanların üçte ikisi de saldırgana ödeme yapmış.

Siber saldırı kurbanlarının yarısından fazlası (%55’i) siber saldırıyı yüksek risk alanı olarak görürken böyle bir saldırı yaşamamış olanlar için bu oran yüzde 36’ya kadar düşüyor. Benzer şekilde mağdurların yüzde 41’i riske maruz kalma olasılıklarının arttığını söylerken diğer grup için bu oran dörtte birden az (%23). Bir diğer ilginç ayrıntı; siber suçlular gitgide daha küçük firmaları hedefliyor. Yıllık 100 bin ile 500 bin ABD doları değerinde geliri olan firmalar da bugün bir ile dokuz milyon ABD doları değerinde geliri olan firmaların maruz kaldığı saldırı kadar çok saldırıya maruz kalabiliyor.

Firmalar için ağır bedel

Saldırıya maruz kalan katılımcı firmaların beşte birinin, geçen seneye göre yüzde 24’lük bir artış ile ödeme güçlerinin tehdit altına girdiğini belirtmesi de önemli bir bulgu. ESET uzmanları raporda yer almasa da güvenlik ihlalinin maliyetlerinin operasyonel kesintiler, hukuki maliyetler, BT’nin fazla mesai maliyetleri ve üçüncü taraf adli bilişim maliyetleri, düzenleyici cezalar, müşteri kaybı, üretim ve satış kaybı, uzun süreli itibar kaybına da yol açmış olabileceğine dikkat çekiyor. Bu durum siber güvenlik harcamalarının neden arttığını kısmen açıklıyor. Rapora göre, ankete katılanların ortalama siber güvenlik harcamaları geçen sene yüzde 60 artış göstererek 5,3 milyon ABD doları olarak gerçekleşirken 2019’dan bugüne söz konusu harcamalar yüzde 250 oranında artış göstermiş durumda.

Saldırganlar, kuruluşların gizliliğini nasıl ihlal ediyor?

Kuruluşunuzun iflası nasıl önleyebileceğini daha iyi anlamak için ilk önce tehdit aktörlerinin bu kadar zararı nasıl verebildiğini bilmemiz gerekiyor. Rapora göre başlıca saldırılar;

Bulut sunucuları (%41)

Kurumsal e-postalar (%40)

Kuruluştaki sunucular (%37)

Uzaktan erişimli sunucular (%31)

Çalışanların mobil cihazları (%29)

Dağıtık Hizmet Engelleme (DDoS) saldırısı (%26)

Bu veriler, diğer raporların bulgularıyla ve uzaktan çalışmanın, salgınla ilgili bulut altyapı yatırımlarının ve uzaktan çalışmadaki güvenlik sorunlarının günümüzde kuruluşların karşılaştığı en büyük risklerden bazıları olduğuna yer veren açıklamalarla da benzerlik gösteriyor; insan hatasıyla bir araya gelerek tehdit aktörlerinin hedefleyebileceği daha büyük bir saldırı alanı oluşturuyor.

Peki ne yapmalı?

Hiscox tarafından tahmin edilen siber saldırıya karşı hazırlık oranlarının yılda yüzde 2,6 oranında düşerek “uzman” olarak sınıflandırılan firmaların sayısının yüzde 20’den yüzde 4,5’e gerileyip ciddi bir düşüş sergilemesi endişe verici. Acemiler olarak sınıflandırılan firmaların da kayda değer bir şekilde düşüş göstermesiyle çoğu firma “orta seviyede” kalmış. Raporun da gösterdiği üzere “siber acemiler” olarak sınıflandırılan firmalar için ortalama saldırı maliyetleri gelirlerin bir yüzdesi olarak iki buçuk kat daha yüksek olduğu için siber saldırılara karşı hazır olma durumu önem taşıyor.

Siber saldırılara karşı olgun seviyede hazır bir kuruluşun nitelikleri neler?