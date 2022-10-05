Solo Cut Modu ve Sony IMX800 sensörü ile fark yaratan HONOR 70, Türkiye’de satışa çıkıyor

Küresel teknoloji markası HONOR, üst düzey N Serisi akıllı telefon serisinin en son üyesi HONOR 70’i Türkiye’de satışa çıkardı. İki halkalı yapısı ve ekran teknolojisiyle zarif, şık ve simetrik bir tasarıma sahip olan HONOR 70, yüksek performansının yanı sıra fotoğraf ve vlog yetenekleriyle de dikkat çekiyor.

HONOR 70, akıllı telefon pazarında ilk kez kullanılan Solo Cut modu özelliğiyle kullanıcıların aynı anda iki farklı video kaydetmesine olanak sağlıyor. Çektiğiniz kalabalık videolarda tek ya da birden fazla kişiye odaklanıp, aynı anda o kısımdan farklı bir video çekilmesine de olanak sağlayan bu özellik, içerik üreticilerine yepyeni bir pencere açıyor.

Sadece 7,91 mm kalınlık ile 178 g ağırlığında olan HONOR 70, 6.67 inç OLED 58° Kavisli Ekran ile birlikte geliyor. Türkiye’de satışa sunulan modeli 8GB Ram ve 128GB depolama alanına sahip.

Sony IMX800 kamera sensörünü kullanan ilk telefon

Sony’nin IMX800 sensörünün ilk kez kullanıldığı HONOR 70, özellikle arkadan aydınlatmalı ve gece çekimlerinde, daha parlak ve daha ayrıntılı çekimler için daha fazla ışık yakalayabiliyor. HONOR 70 aynı zamanda Makro Kamera olarak da kullanılabilen 50MP 122° Ultra Geniş kamera ve 2 MP derinlik kamerasıyla da dikkat çekiyor.

HONOR 70 Serisi, yapay zeka ve HONOR’un tescilli görüntüleme çözümü HONOR Image Engine tarafından desteklenen, tutarlı yüksek çözünürlüklü görüntüler ve çekimler sunan sektör lideri Hesaplamalı Fotoğrafçılık özelliğine de sahip.

Snapdragon 778G Plus ile üstün performans

HONOR 70, Snapdragon 778G Plus işlemcisinden gücünü alıyor. Cihaz, benzersiz bilgi işlem mimarisi, lider güç verimliliği, yenilikçi oyun ve güçlü 5G bağlantısı sunuyor. HONOR 70 Serisi, Android 12 tabanlı en yeni HONOR Magic UI 6.1’e sahip ilk HONOR N Serisi akıllı telefon olarak da öne çıkıyor.

HONOR 70, gücünü ulta-büyük 4800mAh pilden alıyor ve tam gün kullanım için kesintisiz güç sağlıyor. Özel üretim tek hücreli çift döngülü pil tasarımı ve 66W HONOR SuperCharge teknolojisiyle gelen HONOR 70, dahili şarj adaptörüyle sadece 20 dakikada yüzde 3’ten yüzde 60’a şarj edebiliyor.

İstanbul’da düzenlenen lansman toplantısında konuşan HONOR CEO’su Jeffrey Sun, “Çin’de piyasaya çıkmasının ardından hızlıca en çok satan akıllı telefonlar listesine giren ve orta, üst segmentte iddiasıyla gelen yeni modelimiz HONOR 70’i Türkiye’de de piyasaya çıkaracağımız için heyecanlıyız. HONOR olarak her zaman müşterilerimizin gelişen ihtiyaçlarına göre en iyisini sunmak için çalışıyoruz. Son dönemde artan vlog çekimleri ve mobil cihazların video çekimlerinde daha fazla kullanılmasını fark edip, kullanıcılarımız için hayatı kolaylaştıracağını düşündüğümüz Solo Cut modunu geliştirdik. Çin ve diğer pazarlarda oldukça ilgi gören bu özelliğin Türkiye’deki kullanıcılarımızın da beğeneceğini ve fotoğrafçılık özellikleriyle öne çıkan HONOR 70’e diğer ürünlerimiz gibi ilgi göstereceklerini düşünüyoruz” dedi.

Hepsiburada kampanyası ile ön sipariş vererek HONOR 70’i çok daha uygun fiyata almak mümkün

HONOR 70, Gece Yarısı Siyahı ve Zümrüt Yeşili renkleriyle Türkiye’de 7-13 Ekim tarihleri arasında Hepsiburada’da 12.999 TL gibi rekabetçi bir fiyatla ön kayıta açılacak. HONOR 70 satın almak için Hepsiburada’dan ön kayıt yapan tüm kullanıcılar, doğrudan 1.000 TL indirim hakkı kazanacak. HONOR 70, 14 Ekim’den itibaren Hepsiburada’da satışa çıkacak.

Hepsiburada’da sunulan “Eskiyi Yenile” hizmetiyle, HONOR 70 satın almak isteyen kullanıcılar marka bağımsız olmak üzere eski telefonunu verip, verdikleri telefonunun değerinde indirim kazanıyor. Kampanya dahilinde eski telefonlarını getirenler 8000 TL’ye kadar indirim fırsatı elde edebilecek. Hepsipay ödeme yöntemiyle müşterilere sunulan hemen al sonra öde, Hepsipay limiti ile kart limitinden düşmeden taksitle ödeme fırsatı da Hepsiburada kullanıcılarını bekleyen diğer ayrıcalıklar.

HONOR 70’in basın lansmanında iş birliği hakkında konuşan Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün “Hepsiburada olarak cep telefonu kategorisinde GFK’nın verilerine göre sektör liderliğimizi sürdürüyoruz. HONOR ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle de kullanıcılarımıza bütçe dostu alternatif kampanyalar sunuyoruz. Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği HONOR 70’i 4 Kasım’a kadar yalnızca Hepsiburada’da sunacak olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

HONOR 70, 4 Kasım’dan sonra Hepsiburada, Vatan mağazalarından ve sitesinden satın alınabilecek.