Sony, oyunculara özel geliştirdiği INZONE markasını duyurdu

Duyuları keskinleştirerek oyun yeteneğini en üst düzeye çıkaran ve PC oyuncularının yeteneklerini oyuna daha iyi yansıtmasını sağlayan yeni oyun donanım markası INZONE™ tanıtıldı. INZONE monitörler yüksek çözünürlüklü ve yüksek dinamik aralıklı görüntü sunarken, INZONE kulaklıklarda ise üstün ses ve oyun için 360 Mekansal Ses teknolojisi yer alıyor. Sony’nin görsel-işitsel teknolojideki öncü uzmanlığını benimseyen bu yeni marka, oyuncuları tam bir odakla aksiyonun içine çekecek özellikler sunuyor. Olağanüstü performans için tasarlanan yeni oyun serisi INZONE, oyuncuların sürükleyici şekilde odaklanmasına yardımcı olarak, zafere taşımaya yardımcı oluyor.

Sony Corporation Oyun İşletmeciliği ve Pazarlama Ofisi Başkanı Yukihiro Kitajima; “E-spor turnuvalarının yaygınlaşması ve oyun sektörünün gelişmesiyle birlikte oyun oynamaya olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu durum pazarın genişlemesine destek oluyor. Sony’nin yüksek kaliteli ses ve görüntü ürünlerindeki güçlü geçmişiyle bir araya gelen bu yeni serinin mevcut oyun sistemlerini yükseltmek isteyen oyuncular için her zamankinden daha fazla seçenek sunacağına inanıyoruz. PC ve PlayStation oyuncularının oyun yoluyla hayatlarını zenginleştirmelerine yardımcı olmak adına daha geniş seçenekler sunarak oyun kültürünün büyümesine katkıda bulunmaya kararlıyız. Ayrıca Sony olarak, oyun kültürünü daha da geliştirme hedefiyle önde gelen küresel e-spor liglerinden EVO 2022, PGL DOTA2 Arlington Major 2022 ve VALORANT League 2022 ve 2023 liglerine sponsorluk yapmaktan gurur duyuyoruz. “

Oyun monitörlerine genel bakış

HDR özellikli yeni INZONE M9 oyun monitörü, derin siyahlar ve parlaklıkta ayrıntılara sahip oyunlar oynarken daha iyi bir deneyim arayan oyuncular için Tam Sıra Bölgesel Karartma teknolojisiyle 4K çözünürlük ile beraber yüksek kontrast sağlıyor. 144 Hz yenileme hızı, IPS ve 1 ms GtG (Griden Griye) yanıt süresiyle tepki süreleri hızlanıyor. Ayrıca INZONE M3 oyun monitörü, 1ms GtG (Griden Griye) ve değişken yenileme hızı teknolojileriyle Full HD 240Hz yüksek yenileme hızı sağlayarak, oyuncuların nişancı oyunlarında rakiplerinin hareketlerini doğru bir şekilde yakalamasına olanak tanıyor.

Eşsiz oyun tarzlarına uyacak tasarım

Özel tripod standı, masa alanını optimize ederek tam bir oyun konforu sağlıyor. Küçük alan kaplayan ayaklara sahip monitör sayesinde oyuncular, açılı bir klavyeyi ve büyük oyun mouse pad’ini ekranın etrafına veya altına kolayca yerleştirebiliyor. Ayrıca ayarlanabilir yükseklik ve eğim, çeşitli arka aydınlatma renkleri ve temiz bir masaüstü için kablo yönetimi özellikleriyle öne çıkıyor.

Oyun için yardımcı programlar

Otomatik KVM Anahtarı (Otomatik USB Hub Anahtarı) özelliğine sahip kullanıcılar, monitöre bağlı tek bir klavye, fare ve kulaklıktan iki adede kadar bilgisayarı kontrol edebiliyor. FPS Oyun Görüntü Modu ile kullanıcılar, rakipleri net bir şekilde görmek için parlaklığı ve kontrastı optimize edebiliyor. Ek olarak, Siyah Ekolayzer özelliği, gölgelerde bile ayrıntıların ortaya çıkarılmasını sağlıyor.

Oyun kulaklıklarına genel bakış

Yeni seride 32 saat pil ömrüne sahip INZONE H9 ve 40 saat pil ömrüne sahip INZONE H7 olmak üzere iki yeni kablosuz kulaklığın yanı sıra kablolu bir kulaklık olan INZONE H3 yer alıyor. Her üç modelde de kullanıcıların ekip üyeleriyle oyun içinde zahmetsizce iletişim kurmasına olanak tanıyan, sessiz işlevli esnek bir çevirmeli mikrofon bulunuyor.

Hassas Hedef Tespiti ile hızlı hareket imkânı

INZONE Hub PC yazılımı tarafından etkinleştirilen Sony Oyun için 360 Mekansal Ses, oyun yaratıcılarının çalışmalarıyla çok kanallı ses sinyallerinden uzam ses üretiyor. Bu doğru ses üretimi, mekansal farkındalığı artırarak oyuncuların ayak seslerini ve hareketleri tam olarak duymasını sağlıyor. Akıllı telefon uygulaması “360 Spatial Sound Personalizer” ile kullanıcılar, kulak şekillerine göre optimize edilmiş mekansal ses elde ederek, gerçek anlamda kişiselleştirilmiş oyun deneyimi yaşayabiliyor.

Gelişmiş teknoloji ile akustik optimizasyon

Sony’nin kulaklık teknolojisindeki uzmanlığıyla geliştirilen INZONE H9 ve INZONE H7’nin diyaframlarının her ikisi de benzersiz bir şekile sahip. Bu diyaframlar, kulaklıkların yüksek uyumlulukla son derece yüksek frekanslı sesleri ve doğru düşük frekansları üretmesine olanak tanıyarak sürükleyici bir oyun deneyimi sunuyor.

INZONE H9, INZONE H7 ve INZONE H3’ün gövdesinde yer alan kanallar, düşük frekanslı ses üretimini kontrol ve optimize etmesiyle, derin sesleri inanılmaz derecede gerçek kılan güçlü bas sağlıyor.

Saatlerce Rahat Oyun Keyfi

Geniş, yumuşak kafa bandı yastığı, ağırlığın oyuncunun başına eşit şekilde yayılmasını sağlayarak uzun süreli kullanım rahatlığı sunuyor. Kulaklık yastıklarının özel tasarımı sayesinde, oyuncunun başının yan tarafıyla teması optimize ederek kulaklar üzerindeki baskıyı en aza indiriyor.

Gürültü engelleme ve Ortam Sesi Modu

INZONE H9, performansı bozan her türlü gürültüyü dışarıda tutan birden fazla gürültü engelleyici mikrofonu ile gürültülü ısıtıcılardan bilgisayar fanlarına ve bilgisayar fanlarından dışarıdaki yüksek sesli inşaat seslerine kadar her türlü gürültünün oyun performansını düşürmesini engelliyor. Sektöründe lider 1000X serisi kulaklıklarda kullanılan Çift Gürültü Sensörü Teknolojisine sahip olmasıyla INZONE H9, oyun deneyimini en üst seviyeye çıkararak, oyunlarda zafer elde edilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca Ortam Sesi Modu ile oyuncuların oyun oynarken telefon görüşmesi, kapı zilinin çalması veya bir arkadaşının konuşması gibi önemli ortam seslerini kaçırmamasını sağlıyor.

Daha iyi oyun deneyimi için uyumluluk

INZONE M9 ve INZONE M3 monitörler, PlayStation 5 konsollarıyla birlikte çalışan Otomatik HDR Ton Eşleme özelliği ile ilk kurulum sırasında monitörü otomatik olarak tanıyor ve HDR ayarlarını optimize ediyor. Ayrıca, INZONE oyun monitörleri, PlayStation 5′ üzerinde film izlerken Sinema Modu’na, oyun oynarken ise otomatik olarak Oyun Modu’na geçiş yapıyor.

INZONE H9 ve INZONE H7’un ekran göstergesi özelliği ile oyuncular kulaklıklarındaki ayarları kolayca kontrol edebiliyor ve PlayStation 5 Kontrol Merkezi’nde ekrana yansıyan ayarları görebiliyor. Her iki kulaklıkta da oyun ve sohbet dengesiyle yer alıyor. Bu sayede oyuncuların oyun sesi ve sesli sohbet arasındaki ses düzeyi dengesini kulaklık üzerinden değiştirmelerine olanak tanıyor. Ayrıca Tempest 3D Audiotech ile çalışma özelliği sayesinde oyuncuların oyun oynarken daha fazla mekansal ifadeyle sürükleyici seslerin keyfini çıkarmasını sağlıyor.

INZONE oyun monitörü özellikleri

DisplayHDR™ 600 sertifikasına sahip INZONE M9, Tam Sıra Bölgesel Karartma ile 4K çözünürlük ve yüksek kontrast sağlıyor. Ayrıca derin siyahların yanı sıra doğru renk üretimi sağlayan DCI-P3 renk alanının %95’inden fazla kapsamına sahip olmasıyla öne çıkıyor.

HDMI 2.1 standardında NVIDIA G-SYNC Uyumlu ve VRR gibi değişken yenileme hızı teknolojisiyle 144 Hz’e kadar yenileme hızı, IPS, 1 ms GtG (Griden Griye) yanıt süresi sunuyor.

INZONE M3: 27-inç Full HD/240Hz Oyun Monitörü

HDMI 2.1 standardında VRR ve NVIDIA G-SYNC Compatible gibi değişken yenileme hızı teknolojisi ile 144 Hz’e kadar yenileme hızı, IPS, 1 ms GtG (Griden Griye) yanıt süresi.

DisplayHDR™ 400 sertifikası sRGB99% kapsama alanı ve 1,07 milyar renk desteği ile zengin renklerle canlı bir oyun deneyimi sunuyor.

INZONE Oyun Kulaklığı Özellikleri

INZONE H9: Kablosuz Gürültü Engelleyici Oyun Kulaklığı: Oyun için 360 Mekansal Ses ve akustiği optimize eden gelişmiş teknoloji ile hassas hedef tespiti, rahat bir kafa bandı ve kulak yastıkları ile saatlerce rahat oyun deneyimi sunan kulaklık Gürültü Engelleme ve Ortam Sesi Modları ile geliyor. Aynı zamanda 32 saat pil ömrü ve 10 dakikalık hızlı şarj ile bir saate kadar oyun süresi sunuyor.

INZONE H7: Kablosuz Oyun Kulaklığı: Oyun için 360 Mekansal Ses ve akustiği optimize eden ileri teknoloji ile hassas hedef tespiti, rahat bir kafa bandı ve kulak yastıkları ile saatlerce rahat oyun deneyimi yaşatıyor. 40 saatlik pil ömrü ve 10 dakikalık hızlı şarj ile bir saate kadar oyun süresi sunuyor.

INZONE H3: Kablolu Oyun Kulaklığı: Oyun için 360 Mekansal Ses ve akustiği optimize eden ileri teknoloji ile hassas hedef tespiti, rahat bir kafa bandı ve kulak yastıkları ile saatlerce rahat oyun deneyimi sunuyor.