Electronic Arts’ın yayıncılığını yaptığı ve Titanfall serisi ile Apex Legends oyunlarıyla tanınan Respawn Entertainment’ın geliştiriciliğini üstlendiği “Star Wars Jedi: Survivor”ın son oynanış fragmanı yayımlandı.

Son oynanış videosu, oyunun hikayesini ve oynanış mekaniğini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Oyun, gezegenler arasında seyahat ederek, güçlerinizi kullanarak düşmanları alt etmek ve zorlu doğal engelleri aşmak gibi çeşitli görevler sunuyor.

Fragmana bakıldığında oyuna yeni karakterlerin ve düşmanların eklendiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Aynı zamanda mekaniklerde de yenilikler öne çıkyor. Grafikleri ve ses dizaynları oldukça etkileyici görünüyor ve bu özellikler Star Wars hayranlarına galaktik bir macera yaşatmaya hazır durumda.

Tarih yaklaştıkça oyunla alakalı daha çok detay göreceğiz ama bu oynanış fragmanı, oyunun nasıl olacağını anlamamızı sağlıyor.

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Son oynanış fragmanı:

Star Wars Jedi: Survivor, 28 Nisan’da PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarına çıkacak.