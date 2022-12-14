Takip Etmeye Değer En İyi 10 Teknoloji Podcast’i

Podcast’in köklerini internette değil de radyoda aramak belki de en doğrusu. Ülkemizde çok ilgi görmese de konuşma radyoculuğu (talk radio) konsepti özellikle Amerikan kültürünün önemli bir parçası. Tek veya birden fazla kişi konuşmacının yer aldığı, farklı alanlarda faydalı bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bu radyo programları, milyonlarca insan tarafından tutkuyla takip ediliyordu.

Medya çeşidinin artması radyoya ilgiyi çok aşağı sıralara attığı için günümüzde dijital olarak üretilen konuşma bazlı içerikler ilgiye mahzar oluyor. Sosyal medyanın da katkısıyla farklı içerik türleri, hedef kitlesine daha kolay ulaşabiliyor. İşte bunlar arasından seçtiğimiz en iyi 10 teknoloji podcast’i.

Zihnimin Kıvrımları

Thomas Griffin ile OptinMonster tarafından hazırlanan bu podcast serisinde teknoloji ve iş dünyasının ortak konularını iyi biçimde harmanlıyor. Liderlik konusunda da sık sık konuşan ikili, eğlenceli üsluplarıyla da ilgiyi hak ediyor.

Üretim Bandı

Yazılım sektöründe çalışan Eran Filiba, Andaç Türkmen ve Ender Ahmet Yurt tarafından hazırlanan Üretim Bandı, yazılım şirketlerinin araştırma-geliştirme süreçleri hakkında detaylı bilgi veriyor. Yazılımcılar ve bu konuda bilgisini artırmak isteyenler takip edebilir.

HBR IdeaCast

Profesyonel dünyanın en önemli yayınlarıdan biri olan Harvard Business Review, podcast dünyasında da fırtınalar estiriyor. Teknolojinin inovasyon yönüne ağırlık veren HBR IdeaCast adlı podcast serisi, 830’dan fazla geçmiş bölüme sahip. Üretkenlik ve verimlilik hakkında ilham veren sohbetler için geçmiş bölümlere de göz atmayı unutmayın.

Lemi ’ nin Not Defteri

Teknolojinin yazılım tarafına odaklanan bir başka blog ise Lemi Orhan Engin tarafından hazırlanan Lemi’nin Not Defteri. Sektörde uzun bir deneyime sahip olan Lemi, yazılım ve teknoloji konularının yanı sıra ve kültürle ilgili mevzulara da giriyor.

How I Built This

Amerika Birleşik Devletleri’nin köklü ve dev yayın gruplarından biri olan NPR’ın How I Built This adlı podcast serisi, teknoloji meraklısı olan herkes için çok değerli bir kaynak. Programı hazırlayan ve sunan Guy Raz, dünyanın en büyük şirketlerinin bazılarının inşa olma hikayelerine dalıyor. Yıllar boyunca inanılmaz işler yapan ve girişimlerini en çılgın hayallerinin ötesinde büyüten girişimcilerin hikayelerini anlatan bu podcast de hoşunuza gidecektir.

Teknoseyir

Teknoloji yayıncılığının en kıdemli ve tanınmış kişilerinden Levent Pekcan ile Murat Gamsız’ın birlikte hazırlayıp sundukları Teknoseyir, Türkiye’nin en eski podcast’lerinden biri. Teknoloji meraklılarının güncel olarak web sitelerinden de haber içeriği takip ettiği Teknoseyir, özellikle donanım ürünlerine meraklı olanlar için harika bir bilgi kaynağı.

Innovating With Scott Amyx

Scott Amyx’in inovasyon odaklı bu podcast’i, teknolojik yenilikleri farklı bakış açısıyla ele alıyor. Forbes dergisinde yazar olan Scott Amyx, ekip arkadaşları Salvatore Stolfo ve Allure Security ile her bölümde bir konuyu derinlemesine işliyor.

TechTrends

En popüler teknoloji podcast’lerinin çoğu, en son akıllı telefon, dizüstü bilgisayar veya video oyun konsolu haberleri ve söylentileri gibi tüketici teknolojisiyle ilgileniyor. TechTrends de bunlardan biri. Özellikle iş teknolojileriyle ilgili kapsamlı yayınları ilgi çekici bulunuyor. Ürünlerin yüzeysel incelemeleriyle yetinmeyip, çok daha fazla detay görmek isteyenler bu podcast serisine bakabilir.