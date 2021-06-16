Teknolojiye ve konfora düşkün babalar için Häfele’den öneriler

Biliyoruz ki bazı babalar hem teknolojiyi çok yakından takip ediyor hem de konforundan asla taviz vermiyor. “İşte bu benim babam” diyorsanız ve ona bu yıl ne hediye edeceğinizi henüz bulamadıysanız, teknoloji ve konforu buluşturan Häfele çözümlerine göz atmaya ne dersiniz?

Bir aynadan çok daha fazlası!

Babalar için banyo evde yalnız kalınan nadir alanlardan biri. Babanızın banyoda duş, tıraş ve kişisel bakım için geçirdiği vakti Häfele’nin çok işlevli aynasıyla özel kılabilirsiniz. Ön aydınlatma ve arka aydınlatmaları bulunan aynanın alamet-i farikası ise bluetooth hoparlör desteğinden ve buğu engelleme özelliğinden geliyor. Häfele’nin çok işlevli aynasının üstünde dört adet dokunmatik anahtar bulunuyor. Bunlardan biri ön aydınlatmayı açıp kapatmayı ve aydınlatma rengini soğuk beyaz veya sıcak beyaz olarak seçmeyi sağlıyor. Diğer anahtar arka aydınlatmayı açıp kapatıyor ve ışığın yoğunluğunu ayarlıyor. Üçüncü anahtar aynanın bluetooth’unu açarak herhangi bir bluetooth cihaza bağlıyor ve banyoda müzik keyfini başlatıyor. Son anahtar ise ister banyoya girmeden önce buğuyu önlemek için ister banyo sonrası oluşan buğuyu hızlıca çözmek için kullanılıyor. Montaja hazır ve ister yatay ister dikey olarak sunulan bu aynayla babanıza konforlu bir banyo keyfi hediye edebilirsiniz.

USB şarjlı yatak başı okuma lambası

Teknolojiye düşkün babalar araştırmacıdır. Yeni gelişmeleri yakından takip eder, uyumadan önce de kitaplar, dergiler veya mobil cihazlardan araştırma yaparlar. İşte tam da böyle babalar için Häfele’nin yatak başı okuma lambası ideal bir çözüm. USB şarj imkanı da bulunan esnek okuma lambası iki kademeli ışık sunuyor. Mat siyah ve parlak krom renk alternatifleriyle de farklı zevklere hitap ediyor.

Kablosuz şarj istasyonu

Teknolojik babaların telefonlarının şarjı her zaman tam dolu olmalıdır. Bu nedenle çalışma masalarında veya başucu komodinlerinde kablosuz bir şarj istasyonu olması onlar için güzel bir hediye alternatifi olabilir. Bu alternatifi de yine Häfele’den temin etmek mümkün. Eğer sizin babanızın da kablosuz şarj edilme özelliği bir telefonu varsa ona bu konforu hediye edebilirsiniz.

Tablet tutucu

Yaşamın her alanında kullanıcı konforunu ön planda tutan Häfele’de, tabletsiz yapamayan babalar için özel bir çözüm olarak da tablet tutucu bulunuyor. 10 inç ekrana kadar olan tabletleri yatay olarak destekleyen bu sabit tablet tutucu, mobilya yüzeyine monte edildiği için taşınabilir tutucular gibi masada yer kaplamıyor. Häfele tablet tutucular gümüş renk ve siyah renk alternatifi ile satışta.