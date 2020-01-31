Temizlikte sınırlar belirleniyor

Anker, IoT odaklı ürün portföyüne Eufy RoboVac L70 Hybrid akıllı robotu da ekledi. Yıkanabilir hepa filtre, ekstra vakum gücü, ayarlanabilir paspas, haritalama ve lazer teknolojisiyle bu yeni akıllı robot süpürge, hayatına daha fazla konfor ve kolaylık katmak isteyenler için ideal bir ürün.

Türkiye’de konfor ve işlevsellikle eşdeğer premium bir marka haline gelen Anker, tüketici odaklı inovasyonlarıyla yeni nesil teknolojilere duyulan ihtiyacı karşılamaya ve hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Anker’in yeni akıllı robot süpürgesi Eufy RoboVac L70 Hybrid; 2200 Pa güçlü emiş gücü, ayarlanabilir paspas, yıkanabilir hepa filtre, ekstra vakumlama gücü, lazer teknolojisi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Geleneksel temizlik anlayışının ötesine geçen akıllı robot temizleyici, ihtiva ettiği teknolojilerle temizliğe yeni bir anlam katıyor. Çok yönlü kullanım özelliği bulunan L70 Hybrid robot süpürge, günlük ev işlerinin sıkıcı rutininden kurtulmaya ve zamandan tasarruf etmeye de olanak tanıyor. Zamanın kıymetini bilen ve zamandan tasarruf etmek isteyen, özellikle de evcil hayvan besleyen kullanıcılara hitap eden Eufy RoboVac L70 Hybrid, eğlenceli çalışma sistemiyle de üst düzey hijyen sağlamasıyla herkes için büyük yardımcı olmaya aday.

Akıllı telefon uygulamasıyla yönetiliyor

İki temizleme fonksiyonuyla rutin temizlik işlerini “her şey dahil” prensibiyle devralan minimalist tasarımlı Eufy RoboVac L70 Hybrid, 3,86 kilogram ağırlıkta ve Eufy’nin robot süpürgelerdeki genel tasarım çizgisini yansıtıyor. EufyHome akıllı telefon uygulamasıyla kontrol edilebilmesi de süpürgenin bir başka dikkat çekici özelliği. Uygulama sayesinde temizleme geçmişini görüntülemek de mümkün. Google ve Amazon Alexa sesli asistan ile entegre edilmiş olması sayesinde ses komutlarıyla çalıştırılabilen RoboVac L70 Hybrid, yapay zekaya dayalı haritalama teknolojisi ile belirlenen hedef noktalarda aktif hale geliyor.

Ultra emiş gücü ile derinlemesine temizlik

Eufy RoboVac L70 Hybrid, kapsamlı vakumlama için gerekli tüm bileşenlere sahip. Akıllı robot, gelişmiş sensörlerle birleştirilmiş 2200 Pa ultra güçlü emiş gücü ile kapsamlı temizlik sağlıyor. 58 desibel çıkış sesiyle sessiz çalışan akıllı robot, sensörleri sayesinde köşeleri kolaylıkla dönebiliyor ve tam anlamıyla köşe bucak temizlik yapıyor.

Robot süpürge, bir ön filtre, ana filtre ve bir koku azaltıcı filtre içeriyor. E12 olarak derecelendirilmiş olan E12 filtresi 0.01 mikron kadar küçük partiküllerin yüzde 99,95’ini yakalayabiliyor. Akıllı robot süpürge, çoklu yüzeylerde akıllı geçişler yapabiliyor ve BoostIQ teknolojisiyle ekstra vakumlama gücü gerektiğinde emiş gücünü otomatik olarak artırıyor.

2’si 1 arada L70 Hybrid’in çift fırça ve alt silindiri evcil hayvan tüyleri dâhil olmak üzere her türlü kir ve döküntüyü emmeyi başarıyor. Üstelik çok sessiz çalışıyor. Paspaslama fonksiyonu devreye girdiğinde damlama ve su birikintisi kalmaksızın verimli temizlik yapabiliyor. Yüksek oranda emici olan paspas pedi rahatlıkla yıkanabiliyor.

2,5 saat çalışma zamanı

Navigasyon sistemi ile artırılmış verimlilik sunan akıllı robot, 5.200 mAh kapasiteye sahip li-on pili sayesinde 2,5 saatlik çalışma süresi sunuyor. Pilin şarj edilmesi gerektiğinde, robot şarj ünitesine ulaşarak kenetleniyor ve temizliğe daha sonra devam ediyor.

Eufy L70 Hybrid Teknik Özellikleri