TomTom GO Navigasyon Nihayet Türkiye’de! 20 yılı aşkın süredir navigasyon teknolojisinde lider marka olan Hollanda merkezli TomTom, dünyadaki milyonlarca kullanıcısının yanı sıra şimdi de Türk kullanıcılar için harekete geçti.

Navigasyon ve harita teknolojisinde liderliği ile tanınan; iOS ve Android bazlı cihazlara uygulamalar üreten TomTom, 150’den fazla ülkede yaşattığı konforlu sürüş keyfini şimdi de Türkiye’deki kullanıcıları ile buluşturacak.

Şirketin önemli ürünlerinden biri olan TomTom GO Navigasyon uygulaması, çevrim dışı haritalar sayesinde kullanıcılarına, internet bağlantısının olmadığı durumlarda bile, gerçek zamanlı trafik ve radar durumlarını aktarma özelliğini taşıyor. Ülkemizde de hız sınırına takılma endişesi olmaksızın güvenli şekilde ve trafiğe takılmaksızın, zamandan kazanç sağlayarak sürüş keyfi yaşatacak olan TomTom GO Navigasyon, 30 günlük ücretsiz deneme sonrasında aylık ya da yıllık 11.99 ila 79.99 TL arasında değişen abonelik planları ile satın alınabilecek.

İNTERNET BAĞLANTISI OLMADAN DA KULLANILABİLECEK

TomTom GO Navigasyon’u diğer navigasyon uygulamalarından ayıran en önemli özelliklerden biri internet bağlantısı olmasa dahi, çevrim dışı haritaları sayesinde kaybolmaksızın ülkemizin en ücra köşelerine bile internet harcaması yapılmaksızın gidilmesine olanak sunması. TomTom aynı zamanda, trafik takip sistemi ile trafik sıkışıklıkları, radar, yeni kapanan şeritler, aktif yol yapımları ve diğer trafik gecikmelerine dair erken uyarılarla sürücülere zamandan kazandırıyor.

UYGULAMAYI TÜRKİYE’DEKİ KULLANCILARLA BULUŞTURDUĞUMUZ İÇİN HEYECANLIYIZ

Türkiye’de yeni kullanıma sundukları mobil uygulama ile ilgili açıklama yapan TomTom Tüketici Ürünleri, Ürün ve Pazarlama Direktörü Tomas Cafferata “TomTom GO Navigasyon, gizlilik ilkesini merkeze alan ve inovatif özellikleriyle fark yaratan bir uygulamadır. Geliştirdiğimiz sürücü odaklı özellikler ve arayüz sayesinde kullanıcılar için navigasyon deneyimini en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. 150’den fazla ülkede kullanılan uygulamamızı Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturmaktan dolayı heyecanlıyız.” dedi.

TomTom GO Navigasyon uygulaması Android için Google Play, iOS için ise App Store’dan indirilebilecek.