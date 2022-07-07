Türkiye’de üretilen POCO C40 satışa çıkıyor

Genç teknoloji meraklıları arasında popüler bir teknoloji markası olan POCO, hareket halindeyken dahi kaliteli eğlence deneyimi sunan ve Türkiye’de üretilen ilk POCO telefon olan POCO C40 modelini satışa sundu.

Kusursuz ve dinamik bir performansa sahip olan POCO C40, hareket halindeki yaşam tarzına uygun sürükleyici görüntüleme için POCO telefonlarda şimdiye kadarki en büyük ekran ve muazzam bir kapasiteye sahip 6.000mAh pil ile birlikte geliyor. Yeni POCO C40, akıllı telefon kullanıcılarını memnun edecek özelliklerin yanı sıra olağanüstü görsel-işitsel deneyimi, uygun fiyatlarla birleştirerek POCO‘yu giriş seviyesi segmentte üst sıralara yerleştiriyor.

POCO C40 ile akıllı telefonları yeni başlayanlar için daha erişilebilir ve sezgisel hale getirmeyi amaçladıklarını belirten POCO Global Ürün Pazarlama Yöneticisi Angus NG, “POCO C40 ile giriş segmentinde en iyi seçenek olmayı hedefliyoruz. Tüketici seçimlerini kolaylaştıran seçenekleri genişletirken rakipsiz fiyat ve eğlence deneyimi sunuyoruz” dedi.

POCO C40 : Uygun fiyat, mükemmel kullanı c ı deneyimi

Segment lideri performansı ve benzersiz fiyatıyla rakipsiz olan POCO C40, POCO telefonlarda şimdiye kadarki en büyük ekrana sahip. 6,71 inç LCD Nokta Damla ekranıyla kullanıcılara mükemmel bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Çizilmelere dayanıklı Corning Gorilla® Glass ekranıyla yaz aylarının açık hava maceraları için ideal bir yol arkadaşı olarak öne çıkıyor.

400 nite kadar parlaklık derecesine sahip olan ekran, Güneş Işığı modu gibi özellikleri sayesinde parlaklığını güneş ışığıyla orantılı olarak akıllıca ayarlıyor. Okuma modu, ekranı daha sıcak bir renk sıcaklığına geçirerek uzun okuma sürelerinde gözlerin daha az yorulmasını sağlıyor. POCO C40‘ın geniş ekranı ve sezgisel özellikleri; video izlemeyi, oyun oynamayı ve mesajlaşmayı daha erişilebilir hale getirerek hareket halindeyken daha fazla zaman kazanılmasına olanak tanıyor.

POCO C40, tek bir şarjla iki gün boyunca kullanım sağlayan 6.000mAh pile sahip [1] ve gün boyu yüksek performansın korunması için 18W hızlı şarj desteği bulunuyor [2]. Cihaz, kendisini eğlence merkezi haline getiren üstün özelliklerinin yanı sıra kullanıcı deneyimini daha da yukarı taşıyan güçlü bir hoparlöre de sahip. POCO C40‘ın hoparlörleri daha net telefon görüşmesi yapılmasını sağlayarak ve müzik dinlemeyi daha keyifli hale getirerek kullanıcılara büyüleyici görsel ve işitsel deneyimler sağlayan büyüleyici bir ses dünyasının kapılarını açıyor.

Cihazın arka kısmında 13MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörüne sahip çift kamera kurulumu bulunuyor. Cihazın ön kamerası ise 5MP. Bu kurulum, her anın en üst netlik ve hassasiyetle yakalanabilmesine olanak tanıyan çeşitli yeni fotoğraf ve video özellikleri ve modlarıyla birlikte geliyor. 5MP ön kamera görüntülü aramalar ve selfie’ler için mükemmellik sağlarken 2MP derinlik sensörüne sahip lens, fotoğraf kompozisyonlarında harika bir estetik ve kalite için gerçek zamanlı derinlik algılama sunuyor.

POCO C40‘ın merkezinde JLQ Technology’nin yüksek performans için geliştirilen en son sekiz çekirdekli JR510 işlemcisi bulunuyor. Mobil platform, 11nm teknolojisiyle üretilen 2.0 GHz’ye ulaşan sekiz adet Cortex-A55 çekirdek üzerine inşa edilmiş. POCO C40‘ın genç ve canlı tasarımı, daha büyük ve cesur bir görünüm sunuyor ve her zamankinden daha güvenli bir hale getiriyor.

POCO C40: POCO Sarısı, Güç Siyahı ve Mercan Yeşili olmak üzere 3 farklı renkte ve 3GB+32GB ile 4GB+64GB varyantlarıyla gelecek.